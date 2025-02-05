В драматическую историю взаимоотношений Литовской Республики и белорусских «змагаров» вписывается еще одна глава — трагикомическая. У мигрировавших в Литву противников президента Александра Лукашенко в последнее время возникла серьезная проблема.

Наталия Федосенко/ТАСС

Срок действия их заграничных паспортов истекает. Вернуться в страну и заменить документы эмигранты опасаются — ведь на многих из них заведено уголовное дело и такая поездка окончится тюрьмой. Но выход был найден.

Оппозиционеры попытались наладить в Литве производство «паспортов демократической Беларуси», однако литовское государство грубо оборвало эту затею и пригрозило их обладателям тюрьмой. Проблемы этих «союзников» по борьбе с «преступным режимом Лукашенко» официальный Вильнюс, как выяснилось, нимало не волнуют.

Змагарские мечты

С президентских выборов в Республике Беларусь 2020 года в Литве осели почти 60 тысяч белорусов, которых не устраивают действующие власти. И проблемой замены паспортов тем, кому возвращаться боязно, озаботилась осевшая в Вильнюсе самоназначенный «президент» Светлана Тихановская. В ее офисе решили начать выдачу релокантам «паспортов демократической Беларуси».

Для этого был создан специальный «паспортный центр», во главе которого поставили сотрудника офиса Тихановской Марюса Гуделайтиса. Он заключил договор с вильнюсской типографией Garsų pasaulis. Заплатить за «демократический паспорт» предлагалось 97 евро.

Судя по всему, Тихановская заручилась обещанием каких-то местных чиновников о том, что Литва этот документ вроде бы готова признать. Однако, как только опубликованный макет стал всеобщим достоянием, литовские националисты забили тревогу.

Дело в том, что «паспорт демократического белоруса» предполагается украсить гербом «Погоня», очень похожим на литовскую государственную символику — что встревожило местных «патриотасов».

Проблема эта отнюдь не надуманная.

Действительно, литовский герб «Витис» и прежний белорусский герб «Погоня» (служил государственным символом в период 1991–1995 гг.), который в настоящее время активно используют «змагары», имеют большое сходство. И там и там изображен всадник в доспехах с поднятым мечом и щитом с шестиконечным крестом. В этом сходстве нет ничего необычного, так как территория обеих государств ранее входила в состав Великого княжества Литовского.

Пару лет назад литовские власти спохватились насчет того, что многие из принятых ими «змагаров» придерживаются идеологии «литвинства». В соответствии с этим воззрением настоящей наследницей Великого княжества Литовского является именно Беларусь. Соответственно, это она является «настоящей» Литвой, а не государство, якобы «укравшее» это имя.

Та часть «змагаров», что считают себя «литвинами», лелеют великодержавные амбиции. «Литвины» надеются, что, когда на их родине утвердится «демократическая власть», она займется воссозданием старого княжества на ее прежней территории. Это означает, что «демократическая Белоруссия» выкатит территориальные претензии всем своим соседям — в том числе Литве, у которой «литвины» хотят отнять ее столицу Вильнюс.

«Патриотасы» встревожены

До поры до времени литовское государство не интересовалось воззрениями «змагаров», которых оно у себя привечало — главное, что они против Лукашенко. Но когда число белорусов в Литве стало приближаться к 60 тысячам, власти обеспокоились. Они рассчитывали, что когда-нибудь из эмигрантов получится создать боевые отряды, которые можно будет бросить в атаку на Лукашенко.

Но не получится ли скорее, что змагары сначала попытаются захватить Вильнюс, чтобы провозгласить это «началом освобождения земель воссоздаваемого Великого княжества Литовского»? Литовские националисты очень опасаются такой гипотетической возможности. Поэтому проживающих в Литве белорусов стали подвергать строгим проверкам, лишая видов на жительство тех из них, в ком заподозрили «литвинов».

Когда же в офисе Тихановской придумали новый паспорт, многие в Литве восприняли это, как идеологическую диверсию.

Примечательно, что ранее Тихановская неоднократно уверяла литовцев, что не придерживается «литвинизма». «Президентка Света» утверждала, что это, дескать, «агенты спецслужб Лукашенко и Путина» специально вбрасывают в общественное пространство Литвы тему «литвинства», чтобы поссорить литовское государство с белорусскими эмигрантами. Теперь же Тихановскую заподозрили в обмане.

Одним из первых тревогу забил парламентарий от оппозиционного «Союза отечества — Христианских демократов Литвы» и экс-глава литовского МИД (2010–2012 гг.) Аудронюс Ажубалис: «Мы видим де-факто, что демократическая оппозиция хотела бы начать или начинает де-факто какой-то раздел этого исторического наследия».

Его опасения разделяет другой парламентарий, лидер партии «Национальное объединение» Витаутас Синица: «Хоть регулярно и повторяют, что литвинизм, как идея, маргинален, незначителен, на мой взгляд, сторонниками этой идеи являются очень многие белорусские оппозиционеры, включая штаб Тихановской».

Ажубалис вместе с однопартийцами Лауринасом Касчюнасом, Валдасом Ракутисом, Казисом Старкявичюсом и Арвидасом Поцюсом обратился к министру иностранных дел Кястутису Будрису. Оппозиционеры призвали власти не допустить использования беглыми белорусами литовской государственной символики.

В МИД по этому поводу сначала заявили, что хоть и не участвуют в создании «новых белорусских паспортов», однако не видят проблемы в использовании в них подобной символики. И в самом деле, «Погоня» и «Витис» хотя и схожи, но отнюдь не стопроцентно идентичны.

Разгорающиеся страсти постарались утихомирить и в администрации президента Гитанаса Науседы. Его советница по внешней политике Аста Скайсгирите разъяснила: «Нельзя осуждать белорусов за использование этого исторического символа, потому что у них, честно говоря, ничего другого и нет. Все остальные их символы — советские».

Однако Аудронюс Ажубалис и его единомышленники не согласились сдать назад. Ажубалис предупредил, что «если это просто напечатано», на новые упражнения Тихановской можно не обрпащать внимания. Однако, если кто-то попытается придать «демократическим белорусским паспортам» силу действующего на территории ЕС документа, то «возникает вопрос, насколько это соответствует законам нашего государства».

Дрессированные эмигранты

С таким подходом не согласились уже белорусские эмигранты. Ведь им новый паспорт понадобился не в виде пустой бумажки, а в качестве действующего документа. Однако этому воспротивились влиятельные местные политики — и уже не только оппозиция.

«Я считаю, что Литва не должна признавать такой паспорт», — сказал председатель комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас. А он, между прочим, состоит в рядах литовской Социал-демократической партии, сформировавшей нынешнюю правящую коалицию и выдвинувшей теперешнего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

А глава МВД Владислав Кондратовичюс сообщил, что «беларускі дэмакратычны пашпарт» не может быть основанием для получения в Литве ВНЖ, проездного документа или паспорта иностранца.

Для «змагаров» это оказалось серьезным ударом, ведь они уже наладили выпуск красивых книжечек. В офисе Тихановской не пожелали сдаваться и направили в генпрокуратуру Литвы запрос относительно законности выпуска и использования этого «документа» на территории республики. Расчет заключался в том, что если выпуск паспорта признают законным, то и сам документ тоже.

Расчет не оправдался: заместитель генпрокурора Гинтас Иванаускас сообщил, что «паспорт» является недействительным и не дает его обладателям права на проживание в Литве. Более того, по словам Иванаускаса, изготовление и использование «пашпарта» могут подпасть под статью 300-ю УК Литвы, предусматривающую ответственность за подделку документов.

Также замгенпрокурора предупредил, что «предварительное уведомление о планируемой деятельности — изготовлении не признанных законом документов, то есть новых белорусских паспортов — само по себе не делает эту деятельность легальной».

Копию этого заключения генпрокуратура отправила в канцелярию президента Науседы, в парламент, МИД, МВД и Департамент госбезопасности. Таким образом, возникла нешуточная опасность того, что и Марюс Гуделайтис с сотрудниками, и любой рядовой змагар, где‑нибудь предъявивший новый «документ», могут отправиться за решетку.

Правда позже Гуделайтис сообщил, что письмо из прокуратуры носит разъяснительный характер, а его организация «ведет консультации с литовскими и европейскими ведомствами, чтобы урегулировать статус документа».

Однако эмигранты все равно пока не решаются связываться со столь сомнительными паспортами — прием заявок на них открыт еще 26 января, но желающих как-то не находится. А все потому, что литовское государство уже «выдрессировало» приезжих. Они понимают, что даже если их не поместят за обладание «пашпартом» за решетку, то уж точно выпроводят из Литвы на все четыре стороны.

Наконец, 4 февраля типография уведомила об остановке выпуска непризнанного паспорта. Директор предприятия Ана Янаускене специально уведомила об этом письмом Министерство внутренних дел Литвы.

А как же проблемы эмигрантов с заканчивающимся сроком действия персональных документов? Вильнюс тут поступил в соответствии с поговоркой о том, что проблемы индейцев шерифа не волнуют. Выяснилось, что для литовских властей змагары — не более чем «пушечное мясо», причем одноразовое. В противном случае им бы как-то посодействовали с легализацией.