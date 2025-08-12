12 августа 1925 года с большими почестями в расположенной близ Одессы Бирзуле состоялись похороны легендарного Григория Котовского. В Одессе по этому поводу были приспущены государственные флаги, организована массовая церемония прощания. Специальный траурный поезд доставил забальзамированное тело к месту упокоения, где впоследствии воздвигли мавзолей.

Иван Шилов ИА Регнум

Само место захоронения выбиралось явно из политических соображений. Оно находилось на территории образованной в 1924 году Молдавской автономной ССР (МАССР), выделенной в составе Украины в пределах Одесского и Балтского округов.

Через три года после смерти Котовского в Бирзулу переместился и административный центр автономии, а в 1935 году городок был переименован в честь красного командира. Примечательно, что когда по современной Украине пронеслась волна «декоммунизации», Бирзуле историческое название не вернули, поэтому бывший Котовск ныне именуется Подольском.

Учреждение МАССР стало главным политическим проектом Котовского — это было важным эпизодом противостояния в советском руководстве сторонников развития Союза ССР по пути конфедерации и централизованной федерации.

Инициированная Котовским МАССР, по сути, децентрализовала Украину, тормозила в Приднестровье политику украинизации, предоставляла союзному центру дополнительный рычаг влияния на политические процессы в Харькове и Киеве. Ведь автономия имела своё представительство в общеукраинских партийных и советских органах.

Это ослабляло позиции украинской партийной верхушки, задававшей тон среди сторонников сохранения максимально широких полномочий за союзными республиками. Представленный в 1923 году «украинский» проект Основного закона СССР предусматривал право союзных республик заключать международные договоры, самостоятельно решать все вопросы экономики и внутреннего управления.

Он предполагал формирование верхней палаты союзного «парламента» — Совета национальностей ВЦИКа за счёт равного представительства от РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации.

Добивавшийся большей централизации СССР Иосиф Сталин последний принцип не отвергал, но дополнил его представительством в советском «сенате» также и автономий. Благодаря этому «конфедералисты» не получили блокирующего пакета голосов в Совете национальностей, поскольку руководители автономий сильно зависели от Москвы и были заинтересованы в сокращении полномочий союзных республик.

Кадр из фильма «Котовский». Режиссер Александр Файнциммер. 1942 год. В роли Котовского Николай Мордвинов

Белоэмигрантский историк Роман Гуль утверждал, что первоначально МАССР представляла собой неофициальную «республику Котовия». В ней якобы безраздельно властвовал командир расквартированного в Приднестровье конного корпуса Котовский.

И это недалеко от истины, поскольку военно-потребительское общество действительно контролировало основные экономические активы региона, а делегированные командованием офицеры налаживали работу административного аппарата автономии.

Такой ход дел на юго-западной границе Украинской ССР вряд ли устраивал республиканское руководство. Тем более, что предыдущие военно-революционные деяния Котовского явно без особого пиетета воспринимались национально ориентированными кругами в Компартии Украины.

«Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону»

Прославившийся грабежами при «старом режиме», этот уроженец Бессарабии оказался на службе у Советской власти в январе 1918 года, когда началась оккупация Румынией его малой родины. В составе красноармейских отрядов он участвовал в обороне Кишинёва и Бендер.

После вытеснения Советов из Бессарабии Котовский обосновался в Тирасполе, где возглавил конно-разведывательный отряд войск Одесской советской республики (ОСР). Той самой, что считала себя частью РСФСР и не признала включение Херсонской губернии в состав Украинской народной республики (УНР).

Силы ОСР успешно противостояли войскам Центральной рады, и изгнание Советов из Одессы было обеспечено лишь австро-германской интервенцией.

В начале 1919 года после эвакуации оккупантов власть красных над Одессой и Приднестровьем была восстановлена. Котовский был назначен военкомом Овидиополя — местечка на левом берегу Днестровского лимана. В преддверии готовившегося революционного похода на запад ему поручалось формировать боевые части из числа земляков — беженцев из Бессарабии, а также жителей Приднестровья.

Однако экспедиции на помощь Советской Венгрии не случилось, и под напором наступавшей армии Антона Деникина красным из Приднестровья пришлось отходить на север, чтобы на Волыни соединиться с основными силами РККА.

В июне 1919 года Котовский был назначен командиром стрелковой бригады, обеспечившей прорыв Южной группы советских войск через районы под контролем УНР.

В ходе этого 400-километрового похода произошёл занятный случай, когда соратник комбрига, выходец из Бессарабии Михаил Нягу (прообраз Петри Бессарабца из «Свадьбы в Малиновке» в блистательном исполнении Николая Сличенко) увёл из родного Сорокского уезда через Днестр 60 лошадей. Это действо дало жизнь любимому детищу Котовского — Бессарабскому кавалерийскому полку. В нём служили многие участники разгромленного румынами Хотинского восстания 1919 года.

На польском фронте

Незадолго до вторжения польских войск на Украину в 1920 году подразделение Котовского было переформировано в Отдельную кавалерийскую бригаду.

В ходе советско-польской войны кавбригада Котовского являлась одной из наиболее мотивированных частей Красной армии, ведь многие её бойцы воспринимали новую Речь Посполитую как союзника ненавистной Румынии. Бухарест действительно тогда оказывал помощь Варшаве военными поставками.

Во время советского наступления боевой путь котовцев пролегал от Белой Церкви через Волынь до Галиции. Бригада прикрывала левый фланг Первой конной армии. При польском контрнаступлении она вела тяжёлые арьергардные бои и завершила войну на северо-западе Подольской губернии, недалеко от Приднестровья, где и создавалась.

Григорий Котовский (в центре) на польском фронте. 1920 год

Война с Польшей формально завершилась подписанием в 1921 году Рижского мирного договора. Но в реальности она приняла форму «гибридного конфликта», который против СССР вёл действовавший при польском генштабе партизанско-повстанческий штаб УНР под формальным руководством Симона Петлюры.

Штаб вносил весомый вклад в разрастание «атаманщины» — движения антибольшевистских партизанских отрядов во многих сельских регионах Украинской ССР. Главной задачей являлось спровоцировать массовое восстание против Советов, которым могли бы воспользоваться укрывшиеся в Польше и Румынии остатки армии УНР.

Между тем РККА переживала болезненный процесс радикального сокращения. Лояльность Советам ряда воинских частей, дислоцированных на Украине, была под вопросом, ведь их бойцы и командиры сами прошли через повстанческие отряды и службу в войсках УНР. Большой резонанс в тех условиях вызвало дело командира 60-й стрелковой бригады Леонида Крючковского, уличённого в связях с петлюровским подпольем.

Юзеф Пилсудский и Симон Петлюра в одном вагоне, 1920 год

В преддверии вторжения «повстанческой армии» УНР осенью 1921 года ставка была сделана на проверенные бессарабские кадры. Котовский возглавил 9-ю Крымскую кавалерийскую дивизию, в состав которой вошла и «бессарабская» кавбригада.

Последняя сыграла ключевую роль в разгроме Волынской (главной) группы петлюровцев в ноябре 1921 года у местечка Базар к северу от Житомира. Из 900 человек вернуться в Польшу удалось лишь одной сотне. По свежим следам о тех событиях в 1926 году Всеукраинском фотокиноуправлением был снят игровой фильм «Пилсудский купил Петлюру».

После разгрома петлюровщины карьера Котовского резко пошла вверх. Его отдельная кавбригада была развёрнута в дивизию, которая официально получила наименование «Бессарабская». Сам же красный командир стал командовать вновь созданным Вторым кавалерийским корпусом.

РИА Новости Части 17-й кавалерийской дивизии Червонного казачества под командованием Григория Котовского в походе. Юг России, 1920 год

Комкор вошёл в состав Всеукраинского ЦИКа, стал кандидатом от УССР в состав Всесоюзного ЦИКа. Политический статус очень пригодился Котовскому при лоббировании вопроса о создании Молдавской АССР, впрочем, как и поддержка главного «молдаванина» в советском руководстве Михаила Фрунзе. Незадолго до своей гибели Котовский стал его его заместителем в руководстве Реввоенсовета.

Собственно загадочное убийство военачальника произошло во время его летнего отдыха неподалёку от Одессы в преддверии уже запланированного отъезда в Москву.

Политика с царских времён

Может показаться, что советская политика по вовлечению бессарабских кадров в «украинские» дела является чем-то инновационным. На самом же деле большевистское правительство шло по пути воспроизведения опыта Российской империи. Ведь ещё Пётр I изначально видел спасённого им молдавского господаря Дмитрия Кантемира во главе Слободской Украины.

Созданная затем при Елизавете Петровне военно-поселенческая провинция Новая Сербия (на территории нынешней Кировоградской области) в этническом плане была преимущественно молдавской. Екатерина II после присоединения Очаковской области повелевала активно раздавать в ней земли переселенцам из Молдавского княжества, а на административные должности назначать молдавских бояр.

Император Александр I продолжил эту политику развитием Бугского казачьего войска, формируемого выходцами из Молдавии и с Балкан.

Искавшие защиты у России малые народы Нижнего Дуная и Балкан были объективно заинтересованы в сильной власти имперского центра, а значит, были объективными союзниками в борьбе с украинской «самостийностью».