В последние дни ВС России ведут тяжёлые бои в непосредственной близости от города Красноармейск (Покровск в украинских источниках), в 55 километрах к северо-западу от Донецка. Сообщается об активных боевых действиях в пригородах: Лысовке, Сухом Яре и селе Красный Лиман — не путать с одноимённым городом на севере ДНР, который пока оккупирован ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Некоторые источники также сообщают о выходе российских войск к южным окраинам Красноармейска и в район его восточного города-спутника — Димитрова (Мирнограда).

Севернее города российские штурмовые группы прорвались к расположенному в 12 километрах севернее стратегически важному городку Родинское. По некоторым данным, передовые отряды вклинились в промзону на западной окраине этого города. ВСУ направили подкрепления для купирования прорыва.

Родинское находится на важной для логистики ВСУ трассе Т0515, которая связывает Красноармейск с Харьковской областью, пояснил фронтовой источник ИА Регнум.

По его словам, от исхода боёв в этом районе зависит судьба всей битвы за Красноармейск.

«Мы много раз говорили, что укрепления противника держатся на двух «ниточках» снабжения: через Родинское и по трассе Е-50 на запад, через Павлоград», — отметил наш собеседник.

Он пояснил: вторая дорога всегда считалась основной, но после освобождения Родинского наши передовые силы могут ударить по сходящимся направлениям с севера и юга, перерезать трассу Е-50 и взять Красноармейск в полноценный «котёл». «Это уже не гипотетический план, а реальная перспектива», — подчёркивает источник.

Ситуация в районе Красноармейска складывается крайне неблагоприятно для ВСУ, что признают и на Западе. Британская разведка MI6 опубликовала заявление о ситуации в Донбассе. Спецслужба считает, что Красноармейск стал приоритетной целью для России после освобождения Авдеевки в феврале.

Наступление российских войск сопровождается высокими потерями в рядах ВСУ, которые и без того испытывают нехватку резервов, отмечает лондонская Daily Telegraph.

Источники британского издания считают: украинские войска, дислоцированные в Красноармейске, полагают потерю города «вопросом времени» из-за постоянно усложняющейся ситуации. Издание отмечает, что военнослужащие массово пишут рапорты о переводе в другие части, опасаясь оказаться в окружении.

Перемены на Северской дуге и у Константиновки

Пока ВСУ пытаются стабилизировать фронт в районе Красноармейска, наши военные начали наступление на другом участке, который был «заморожен» с осени 2022 года, — в районе Северска, города, расположенного севернее Соледара и Артёмовска (Бахмута). Последние два города были освобождены соответственно в январе и мае 2023 года.

Фронт в районе Северска представляет собой дугу. На северном её фланге находятся позиции ВС России у Кременной и Северодонецка, на южном — у Соледара, «фасад» Северской дуги находится напротив города Лисичанск. Сейчас конфигурация дуги начинает меняться.

На прошлой неделе российские войска выбили противника из населённого пункта Выемка в 12 километрах юго-восточнее Северска и заняли позиции в районе урочища Новосёловка.

Украинские источники признают, что оборона к востоку от города начала сыпаться. За несколько дней российские войска приблизились на расстояние в 1,5–2 километра.

Также противник потерял часть позиций в полях к югу от города. Однако снабжение гарнизона Северска идёт по дороге на Славянск, что позволяет ВСУ оперативно перебрасывать подкрепления. Без контроля над этими маршрутами задача по взятию города может серьёзно осложниться.

Южнее наши войска продолжают развивать наступление на Константиновку, южные ворота Славянско-Краматорской агломерации. Ранее военнослужащие 10-го гвардейского танкового полка группировки «Юг» освободили село Александро-Калиново у Клебан-Быкского водохранилища южнее Константиновки.

Дальнейшее продвижение на этом направлении позволит российским военным выйти к южным окраинам города. Направление к востоку от Константиновки стало опасным для ВСУ после того, как был освобождён город Часов Яр.

Глубокий охват Купянска

Пока наступление России в Донбассе набирает обороты, другие участки фронта остаются «в тени» в медиапространстве. Между тем российские войска наращивают темпы наступления в районе Купянска на северо-востоке Харьковской области.

На прошлой неделе российские войска вошли в село Соболевка к западу от этого города, что создаёт серьёзную угрозу для снабжения частей ВСУ.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Соболевка находится всего в 1,5 км от трассы Н-26 — основного маршрута поставки ресурсов для украинских войск. Контроль над селом также позволяет выйти к другой важной дороге, Т-21-09, которая соединяет южную часть Купянска с Осиновом. Как сообщил источник ИА Регнум, успех в этом районе обусловлен острой нехваткой резервов у ВСУ и ослаблением украинской обороны за счёт переброски сил на другие направления.

«В последние недели, даже месяцы, с харьковского направления снимали силы и технику, перебрасывали на Донбасс или в Сумскую область. Их заменяют мобилизованные, у которых и мотивация ниже, и оснащение не то. Другими словами, пытаясь не допустить прорыва на одном участке, противник создаёт условия для нашего наступления на двух других», — отметил собеседник издания.

Укрепление позиций в Соболевке даёт возможность разместить там артиллерию и FPV-дроны, взяв маршруты снабжения противника в Купянске под огневой контроль.

Дальнейшее развитие операции может привести к окружению Купянска. Это не только поставит под удар гарнизон города, но и украинские силы на восточном берегу реки Оскол. Купянск имеет стратегическое значение как крупный железнодорожный узел, и его захват может усилить российскую логистику для дальнейших наступательных операций на Харьков или Изюм.

Фактически линия фронта ВСУ в Донбассе и других участках приближается к коллапсу, а ключевые узлы обороны находятся под угрозой полного окружения.

В прошлом месяце российская армия показала самые высокие темпы наступления за время СВО, взяв под контроль более 600 квадратных километров территории.

Упомянутое выше Александро-Калиново к югу от Константиновки стало уже 209-м по счёту населённым пунктом, освобождённым российскими войсками с начала года. Взятыми ранее темпами продолжается формирование буферной зоны на территориях Днепропетровской области, граничащих с ДНР. Так, 5 августа, российские военные заняли населенный пункт Январское.

По оценкам военных экспертов, общая площадь территорий, перешедших под контроль России с начала операции, превысила 70 тысяч квадратных километров.