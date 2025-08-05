7 лет в исправительной колонии общего режима. Именно такой срок один из районных судов Кишинева дал лидеру (башкану) Гагаузии Евгении Гуцул. Ее обвиняют в незаконном финансировании некогда главной оппозиционной силы страны — партии «Шор», которую правящие силы во главе с президентом Майей Санду запретили в 2023 году.

Иван Шилов ИА Регнум

Дело не только в том, что обвинение притянуто за уши — никаких доказательств «незаконного финансирования» не представлено. А в том, что Гуцул дали 7 лет (при запрашиваемых прокуратурой девяти). Для сравнения: за убийство в состоянии аффекта молдавский УК дает максимум 5 лет. За похищение человека — 6. А вот за изнасилование без отягчающих как раз и можно получить максимум 7.

Изнасилование здесь действительно имело место быть — но со стороны следственных структур. А точнее со стороны Санду и правящей партии PAS, которые преследовали Евгению Гуцул с момента победы на выборах башкана в 2023 году.

Почему дали больше, чем за убийство

Сначала Кишинев выборы не признал, затем, когда местные депутаты все-таки единогласно поддержали Гуцул, пригрозил лишить автономию финансирования и продолжил фабриковать уголовные дела против ее лидеров. Евгению Гуцул не включили в состав правительства Молдавии, хотя это явно нарушало конституцию страны.

А в марте этого года, когда все варианты запугивания не сработали, Санду просто велела задержать Евгению Гуцул, после чего ее отправили под арест и сейчас дали 7 лет.

Ненависть объясняется тремя причинами. Во-первых, Евгения Гуцул — идейный враг президента. И не столько потому, что отказалась год назад признать сфальсифицированную победу Санду на выборах президента.

Она — символ новой генерации молдавских, точнее — промолдавских, политиков, тех, кто выступает в защиту интересов своей страны. Своей — а не соседней Румынии, гражданкой которой является и Майя Санду, и отменившие молдавский язык судьи Верховного суда, и ряд членов правительства. Гуцул — символ тех, кто не хочет превращать страну в палку, которой тыкают российского медведя, например обсуждая возможное нападение на российских граждан, живущих в Приднестровье. Тех, кто не хочет видеть в Молдавии гей-парады* и унижение православной церкви.

И таких в республике осталось достаточно много. Не все уехали, не все смирились. Им просто нужен был яркий лидер. Не пронафталиненный, не запятнанный в коррупции. То есть нужна была Евгения Гуцул.

Женская зависть

Во-вторых, столь жесткое и демонстративное преследование объясняется еще и банальной завистью одной женщины-политика к другой. Завистью к политическим возможностям. Гуцул свои выборы выиграла честно, тогда как Майе Санду — некогда политической звезде Молдавии — пришлось в открытую подтасовать результаты выборов для победы над проходным кандидатом Александром Стояногло.

Завистью к внешности. Красота, а главное — притягательность образа Гуцул, ее, как бы сказали японцы, кавайность — на порядок эффектнее, чем образ вымучивающей улыбку, холодной Санду.

Завистью к женственности. Евгения Гуцул — мать двоих детей, тогда как у Санду детей нет. И, учитывая ориентацию Санду в личной жизни, вероятно, их и не будет.

Наконец, завистью к популярности во внешнем мире. Евгения Гуцул дважды встречается с Путиным, а Санду принимают лишь ее европейские хозяева. Которые испытывают все больше сомнений в пользе дальнейшего пребывания ее на посту президента. Уж слишком сильно госпожа Санду себя — а заодно и Европу — дискредитировала фальсификациями, диктаторскими амбициями, массовыми посадками оппозиции.

Жертва проворота

Санду откровенно боится, что политическое колесо провернется в Кишиневе снова. Она же прекрасно помнит, как сама приходила к власти. Помнит, что была лишь элементом рокировки.

Когда прозападные власти во главе с премьер-министром Владом Филатом украли из банковской системы Молдавии почти миллиард долларов (колоссальные средства, тем более по меркам маленькой республики), возник риск дискредитации всего евроатлантического выбора Кишинева.

И тогда Запад на коленках создал этаких «младоевропейцев» — группу молодых политиков и юристов во главе с грантоедкой Майей Санду, которые позиционировали себя как последователи «настоящей» Европы. Они успешно заменили проштрафившихся, сохранив при этом прозападный курс.

Не исключено, что сейчас заменят уже саму Санду. Особенно в случае, если для победы PAS на парламентских выборах, намеченных на 28 сентября, Санду придется повторить с таким же размахом махинации, как на президентских выборах-2024.

Она не сломлена

И тут возникает третья, основная причина столь демонстративной и жесткой посадки башкана: силовики не пустили на оглашение приговора даже семью Евгении, не хотели позволить попрощаться с детьми. «Это предупреждение всей оппозиции: «Пойдёшь против режима — получишь тюрьму, конфискацию имущества, разрушенную жизнь»», — заявила после оглашения приговора сама Евгения Гуцул.

По ее словам, в преддверии парламентских выборов Санду не стесняется в методах — фабрикация дел, нажим на судей, политические приговоры. «Всё это делается для одной цели — удержать власть любой ценой», — резюмирует Евгения.

Майя Санду системно, уже который год пытается выстроить личную диктатуру в проевропейской обертке. Ей важно, чтобы народ отчаялся, а политики боялись бросить диктатуре вызов. Чтобы не участвовали в выборах, не оспаривали в судах свое отстранение, не возмущались подтасовками.

Во всем демократическом мире это понимают. «Это действительно образец политически мотивированного решения, это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного на самом деле давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако Европа пока дает добро на такие действия, рассчитывая, видимо, на электоральный успех Санду — или, если успеха не будет, на прокрутку колеса.

Успеха ждать не стоит. И прокрутки, по всей видимости, тоже.

Дело в том, что Евгения Гуцул сдаваться не собирается. «Она не сломлена, она боец», — заявил депутат от партии «Победа» Вадим Фотеску после встречи с ней. Сама же Евгения намерена оспаривать приговор в вышестоящих инстанциях.

Молдавия для молдаван

Да, на румынских судей в Молдавии надежды мало — однако ставка делается не на них, а на народ. Не только гагаузский, но и молдавский. У Евгении Гуцул — с ее харизмой, внешностью и биографией — есть все шансы превратиться в символ сопротивления диктатуре. В человека, с которым отождествит себя каждый несогласный с властью молдаванин. «Сегодня за решёткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы», — напоминает Евгения Гуцул.

Каждый молдаванин, который не хочет, чтобы страна шла по пути Украины, чтобы ради каких-то эфемерных националистических (тем более не молдавских, а румынских) ценностей в стране преследовали русскомыслящих граждан. Чтобы не возобновился конфликт в Приднестровье, который нужен Западу и Украине. Чтобы не началась по украинскому сценарию гражданская война, по итогам которой Молдавия вдобавок к Приднестровью потеряет еще и Гагаузию, а то и другие территории.

И этого не захочет львиная доля граждан. А если Санду продолжит (а она продолжит) закручивать гайки и терять рейтинг, бунт неминуем.

Бунт вспыхнет не только против Санду, но и против тех, на чьих штыках и деньгах она еще держится. А если к тому времени у Молдавии появится общая граница с Россией, то страна изменит геополитическую ориентацию. И тогда во главе встанет не прорумынский или проевропейский, а промолдавский политик.

Та же Евгения Гуцул.