В 2023 году третьеклассник Федя Симоненко, младший ребенок в многодетной семье доярки из села Брахлов (Климовский район Брянской области), стал известен всей стране. Им восхищались, за него переживали, его ставили в пример.

Иван Шилов ИА Регнум

Машину, в которой он и еще две первоклассницы ехали в школу, на лесной дороге расстреляли украинские диверсанты. Водитель был убит, а Федор получил ранение в спину. Несмотря на это, он сумел вывести девочек через лес в ближайшее село.

Президент РФ Владимир Путин наградил Федора медалью «За отвагу». А губернатор области подарил его семье новый дом.

За два прошедших года Федор сильно изменился. Он поступил в кадетскую школу в Брянске, возмужал, стал крепким и спортивным, обзавелся новыми друзьями и новой мечтой: поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное училище.

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Перед встречей с Федором главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова разговаривала с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Александр Васильевич передал для Феди два подарка — каску и бронежилет.

И добавил, что сегодня за мальчика «душа радуется. Такой подтянутый, красивый, целеустремленный! Думаю, получится хороший офицер».

Шли по лесу под выстрелами

— Друзья, добрый день. Федя сейчас кадет. И Федя вырос. Я бы его сейчас не узнала. Скажи, ты часто вспоминаешь события того дня?

— Не особо, но вообще бывает. Но когда вот часто спрашивают, бывают воспоминания. Как-то рассказывают, как-то нет.

— А тебя часто спрашивают тут твои товарищи?

— Ну, товарищи здесь редко спрашивают, потому что они понимают, что лучше не надо спрашивать. А вот где-нибудь так на улице, когда идем с друзьями, некоторые, которые не знают, могут спросить.

— А как они тебя узнают?

— Некоторые друзья говорят: расскажи, как это случилось, что там было. И я с воспоминаниями как-то рассказываю. А потом говорю, что больше не могу, потому что не хочу дальше вспоминать.

— Люди, когда узнают, что ты тот самый мальчик, сами к тебе с какими словами подходят?

— С хорошими, с добрыми словами.

— Что говорят?

— Молодец, хорошо, что так сделал. Мы тобой гордимся.

— Если бы я тебя встретила на улице, я бы, конечно, не стала тебя терзать этими вопросами. Но я беру интервью, поэтому должна спросить, извини. А ты в тот день сам понимал, что происходит? Или потом осознал?

— Только потом осознал, когда уже в больницу приехал.

— А можешь мне, пожалуйста, рассказать про тот день?

— Мама меня разбудила, как всегда. Я всегда не любил вставать в школу, потому что долго ехать, мучительно. Я с ней постоянно ругался из-за этого, потому что не хочу ехать. Но в тот день я встал, ничего не сказал. Я умылся, поел, мы поговорили, я пошел.

Прихожу на остановку, а там говорят, что надо брать с собой свидетельство о рождении. Взял свидетельство, тут и машина как раз приехала.

— У вас тогда не было какого-то подвоза в школу, не было автобусов?

— Тогда не было. Если машины не было, нам писали обычно.

— Просто какие-то добрые люди подвозили?

— Нет, не добрые люди, а был водитель у нас, его родители нанимали, чтобы возил детей.

И вот мы уже едем, и я слышу первый выстрел.

— А девочки в машине были просто твои знакомые?

— Да, это были знакомые, первоклассницы. Мы сидели сзади в машине, и вот мы едем, и первый выстрел был. Такое ощущение, как, можно сказать, как камень под колеса попал. И потом я слышу перебой, сразу все в ряд. Потом смотрю, водитель прикрывается рукой и начинает разгоняться. Я смотрю в стороны — и вижу военных. И просто чувствую удар в спину.

— А это что было?

— Это было ранение. Я сразу не понял. Когда мы вышли из машины, нам сказали: идите за дома.

— А с водителем что было?

— Погиб на месте.

— Ты это видел?

— Да. Там сразу видно, как стреляли по нему, там кровь и все. У девочек ничего такого особенного не было. И только меня ранило.

— А девчонки, когда увидели, что водителя убили и пули летят, они как себя вели?

— Спокойно. Но когда машина остановилась и они увидели, что водитель все, погиб, умер, они начали плакать. Я начал успокаивать. Потом мы вышли из машины, нам сказали, идите за дома, мы пошли.

Они что-то там о своем говорили, а один подошел, сказал, идите вон за те дома, мы разберемся и придем к вам.

Я сразу понял, что дело хорошим не кончится. И повел в другую деревню, к маминой подруге.

— Ты думал, что они потом придут за эти дома и вас убьют?

— Да, было такое. Почему? Потому что наш или не наш, я тогда еще вообще не понимал.

— Когда ты к ним подходил, вы еще не знали, что это украинцы?

— Вообще не знали.

— Думали, что наши? Защиты искали?

— Да.

— А когда ты понял, что это не наши?

— Я уже понял тогда, когда мы зашли за дома, и там я услышал украинский голос. Вот тогда.

— И что почувствовал?

— Я почувствовал страх и решил лучше не сидеть на месте, а вести их в другое село.

— А как ты преодолел этот страх? Любой бы забился где-нибудь за этим домом и не двигался.

— Я для начала думал, может, здесь остаться, где-то спрятаться. А потом думаю, да зачем? И сказал им: идите за мной. Повел их вперед, а сам шел сзади. Я слышал выстрелы и вел их. Там мы шли по лесу. Я тогда вообще ничего не понимал. Я боялся и за себя, и за них.

— А по лесу ты же мог заблудиться. Ты знал дорогу?

— Да, я знал дорогу. Мы часто туда ездили, к маминой подруге, к сестре. Той дорогой.

— И ты их повёл через лес, а ты своё ранение не чувствовал?

— Я чувствовал боль, как будто меня ударили, и всё.

— Когда ты пришел в себя, как ты вообще себе объяснял, что взрослые стреляют в детей?

— Я даже об этом не думал. Потом подумал, зачем это все, зачем эта война. Лучше мир был бы. И все.

— Да, но у тебя же братья воюют.

— Братья и дядя.

— А ты тогда не понимал, зачем война?

— Вообще не понимал. А сейчас я понимаю, что это ни к чему хорошему не приводит. Да, война ни к чему хорошему не приводит.

Счастьем было увидеть маму

— А как же? Ты же сам военным хочешь стать.

— Я хочу, да, стать военным. Но не так, чтобы кровопролитие, чтобы мирные жители погибали. Ну, и наши…

— А как же ты будешь военным, если ты считаешь, что лучше бы не было войны? Что ты будешь делать как военный?

— Я хочу быть военным, да. Но не на тот счет, чтобы, как все остальные наши противники, — убивать мирных жителей. Лучше убивать противника.

— Если, не дай Бог, когда ты вырастешь, случится какая-нибудь война… Ты уже — как ребенок, в которого стреляли, — никогда бы не обидел гражданское население?

— Вообще никогда.

— А до этого опыта?

— Тоже.

— А почему нельзя обижать гражданских?

— Ну, граждане, они же хотят своей жизнью жить, радоваться. А вот эти, против нас воюют, они не хотят ни радости, ни мира. Или хотят, но только чтобы они сами радовались, а мы нет.

— Мне тоже так кажется. Ты так же относишься к украинским мирным жителям? Жалеешь о них?

— С какой-то стороны да, к добрым людям так отношусь.

— То есть ты хотел бы быть тем военным, который бы просто защищал мир, чтобы боялись идти на нас с войной?

— Да. Я бы так хотел.

— Потом, когда ты пришел в себя, у тебя какое было настроение?

— Было самое хорошее настроение, что я увидел сестру. Это вот прям самое было хорошее. А потом уже маму. Это было для меня тогда счастливейшее! Я их увидел уже на следующий день, когда уже только очнулся.

— Ты чему радовался?

— Я радовался, что мои братья дома, мама дома. Что все спокойно.

— Ты по маме скучаешь?

— Да, бывает такое.

— Я вижу. Ну, скоро, наверное, увидитесь?

— Да, скоро я поеду домой, с мамой, с сестренкой увижусь.

— А кто тебя в основном воспитывал?

— Воспитывали меня мама и мои братья.

— А братья, как ты думаешь, тебя чему главному научили?

— Они меня учили вот чему главному — это постоять за себя и за других. Они говорили, что…

— А за каких других надо стоять?

— За слабых. Защищать и не обижать их.

— Как потом ты решил, что ты хочешь быть кадетом?

— Мне по большей части понравилось, как они маршируют, их форма, дисциплина. У них здесь физические нагрузки очень хорошие.

— А мама чему главному тебя научила?

— Мама? Главное — самому не обижать. И не обижаться ни на кого.

— А тебя обижали в детстве?

— Нет, не обижали. Было такое, когда мы с друзьями постоянно ругались. Они вот, например, на великах катались, а я не мог себе этого позволить. У мамы велик был, а у меня его тогда не было. Не могли купить.

— А это прям обидно было?

— Ну, не особо. Но бывало так, что друзья и пешком тоже со мной ходили. Да. Но сейчас у меня есть велосипед, я этому рад.

— Это круто, что у тебя есть велосипед. Смотри, казалось бы: вы жили небогато, а ты Родину все равно любишь, девчонок защищаешь. А как ты ее полюбил? Кто тебе про нее рассказывал?

— Мне про нее рассказывали братья, мама, сестра старшая. Они говорили, что лучше любить и защищать Родину, чем быть в стороне от нее.

— Вот объясни мне, если можешь. Вот когда началась СВО в 22-м году, некоторые мужчины побежали из страны, чтобы их не мобилизовали. А твои братья, наверное, добровольцами пошли?

— Их мобилизовали. Они приехали домой из Москвы, закупились вещами и поехали.

— Но они не хотели избежать мобилизации?

— Нет. Потому что надо отдавать долг Родине.

— Ну вот, и смотри, были какие-то мужчины, которые побежали из России, чтобы их не мобилизовали, но это были небедные люди.

— Это были богатые, например, певцы, вот эти знаменитости.

— Да, Как ты думаешь, почему те, у кого было много денег, побежали, а те, у кого не было — остались?

— Потому что они очень сильно любили Родину и хотели ее защищать.

— Люди, у которых очень-очень много денег, они меньше любят Родину?

— Честно, сам не могу знать. Ну, наверное…

— А ты за что любишь?

— Я… Потому что Родина — это наша мама, братья, сестры. И мы должны это любить, защищать.

— И это точно не выражается в велосипеде?

— Нет. Вообще.

Любить и не сдаваться

— А какой у тебя был самый счастливый момент?

— Я вспомню. Это когда летом братья приехали вдвоем, и они купили мне этот велосипед. Это вроде бы был сюрприз, я, честно, не знал. И я этому рад был очень сильно. Мы с друзьями тогда поехали кататься.

— Братья молодцы. А когда братья приехали из Москвы и сказали: мама, мы уходим на СВО, ты не помнишь, что мама сказала?

— Честно, вообще нет. Они приехали рано утром, я спал. Я только просыпаюсь, смотрю, братья стоят.

— И ты что думал, что чувствовал тогда?

— Я думал только, чтобы они возвратились целыми, невредимыми. С 22-го года воюют.

— Часто они тебе звонят?

— Да, мы с ними часто разговариваем, переписываемся.

— А они, когда узнали, что с тобой произошло, они тебе же звонили?

— Да, звонили, но я тогда свой телефон в портфеле оставил. Они звонили маме по большей части.

— Когда с ними тебе удалось поговорить, что тебе они сказали?

— Они сказали: молодец, что не струсил, не пошел назад, мы гордимся тобой.

— Гордишься братьями?

— Да, очень сильно.

— Что говоришь, когда они звонят?

— Я говорю, чтобы вы были здоровы, счастливы, поскорее вернулись домой.

— А ты сам решил идти в кадетское училище?

— Да, я сам решил.

— А тебе зачем эта каска и бронежилет, которые мы тебе сегодня принесли?

— Я очень сильно люблю военную тематику и хочу, чтобы у меня тоже все было как у военных.

— Ну ты же не будешь гулять в бронежилете?

— Может и буду.

— Серьезно? А если с велосипеда свалишься в таком тяжелом виде?

— Ну, я сейчас на велосипеде по большей части не катаюсь. Он у меня там в бане стоит.

— Тут у тебя какой любимый предмет?

— Здесь самый большой — русский. В русском языке мне очень все сильно нравится. Язык, грамматика. Все прям нравится.

— А как ты думаешь, человек вообще для чего рождается, по-твоему, и живет?

— Чтобы защищать свою Родину, любить ее и не сдаваться.

— А был у тебя после этого какой-то самый тяжелый день после того, что случилось?

— Нет, не было.

— А в детстве? Самый такой обидный день?

— Нет, не было.

— Ты считаешь, у тебя счастливое детство?

— Да. У меня есть братья, сестры, мама. И я этим очень сильно горжусь.

— Это здорово, ты молодец. В Тик-Токе не сидишь?

— Редко бывает.

— А вот в чем твой такой настоящий интерес?

— Вот военная тематика и игра PUBG Mobile. В Тик-Токе я не так часто сижу, но вот в этой игре я очень часто залипаю. На эту игру я сажусь вот, например, с друзьями, вот мы три часа играем, а потом идем гулять по улицам.

— А тут у тебя есть возможность три часа играть?

— В кадетской школе нет. Но по выходным да.

— Федя, ты сильно подрос. Я тебя даже не узнала.

— Я тоже часто в зеркало смотрю и думаю, это не я.

— А еще через два года, если мы приедем, то вообще будешь большой. А ты с братьями, кстати, похож?

— Да, мне говорят, я очень сильно с братьями похож. Одному 25, другому 26.

— Спасибо тебе, Федя. И твоим братьям за то, что они нас защищают.

— А вам большое спасибо за бронежилет и каску.

— Да это не мне, это Александру Васильевичу, вашему губернатору.

— У меня очень сильно много военных форм, разные шевроны. И я очень сильно люблю рисовать военных.

— Когда ты надеваешь форму, ты сам чуть-чуть меняешься? Каким ты становишься?

— Как мама мне говорит, я становлюсь сильнее.