В эти дни проходит всероссийская акция «Служу Отечеству» — совместное детище просветительского общества «Знание» и государственного фонда «Защитники Отечества». С 22 июля по 22 августа по всей России, в том числе в народных республиках Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях, проходят встречи молодёжи с ветеранами и участниками СВО. Площадками, как и в прошлом году, стали детские оздоровительные лагеря.

Пресс-служба общества «Знание»

Только за первый день в 30 регионах прошли встречи, которые привлекли не менее 3 тысяч молодых людей. Организаторы одного из самых важных проектов трека «Знание. Герои» ожидают: в общении с защитниками России примут участие не меньше, а то и больше заинтересованных слушателей — в сравнении с 2024-м. В прошлом году более чем тысячу выступлений бойцов и ветеранов спецоперации посетили 30 тысяч человек.

Возрождённое общество «Знание» и фонд «Защитники Отечества» восстанавливают историческую традицию, которая сложилась после Великой Отечественной войны. В течение нескольких послевоенных десятилетий в школах проводились уроки мужества. Ветераны — победители нацизма делились с детьми и подростками своим опытом, рассказывали о том, какое значение для нашей страны имела война и Победа.

В наши дни, когда страна ведёт борьбу с новым нацизмом, как никогда важны наставничество, передача опыта для формирования патриотического самосознания.

Об этом, в частности, говорил и президент Владимир Путин — родившийся после Великой Отечественный и непосредственно получивший опыт от поколения победителей.

Выступая в июне на церемонии открытия новых молодёжных центров в регионах, глава государства подчеркнул:

«Я всегда мечтал о том, что процесс воспитания молодых людей приобретёт именно такие формы, как сейчас, когда люди, которые проявляют себя в реальной жизни в самых сложных условиях, чтобы именно они оказывали влияние на воспитание наших молодых людей».

Эта воспитательная работа, которую по инициативе президента ведут педагоги, просветители, общественники совместно с участниками СВО, уже даёт результаты — это фиксируют социологи. Исследование отношения россиян к героизму, которое в мае этого года провел аналитический центр ВЦИОМ совместно с Российским обществом «Знание», показало: молодые участники опроса чаще всего называют современными героями именно участников СВО. 87% опрошенных заявили о готовности служить Родине при серьёзной угрозе — так, как это уже делают «герои нашего времени».

Важным шагом в укреплении связи поколений и стала акция «Служу Отечеству», отметила, выступая на церемонии открытия, статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Эта инициатива объединяет ветеранов, действующих защитников Родины и молодых ребят, передавая им бесценный опыт, правду о героизме предков и понимание того, что служение России — не только воинский долг, но и ежедневный труд в науке, культуре, экономике на благо страны», — подчеркнула Цивилева.

«Служу Отечеству» — это не просто серия встреч, а важная миссия, в свою очередь поделился мнением гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Уже второй год подряд ветераны СВО получают уникальную возможность поделиться своим бесценным опытом, обрести новую социальную роль просветителей и наставников.

«Для молодежи — это живой, честный разговор о настоящем героизме, долге и любви к Родине, возможность услышать истории служения Отечеству из первых уст», — сказал Древаль.

Так, например, в городе-герое Севастополе с крымскими ребятами общался участник СВО Михаил Сухенко, замкомандира роты по военно-политической работе 810-й бригады морской пехоты. Сухенко стал главным гостем на мероприятии, которое по уже сложившейся традиции проходит «на борту» экскурсионного троллейбуса-лектория.

С новым поколением города русской боевой славы, которое выросло уже после воссоединения Крыма с Россией, пообщался и ветеран СВО из Севастополя Виктор Сипягин.

«Для меня важно передавать свой опыт молодежи, потому что они — будущее нашей страны, а как известно, надёжное будущее невозможно построить без уважения к прошлому и ответственного труда в настоящем, — уверен наставник. — Я надеюсь, что через отличные истории, ответственное отношение к ценностям и идеалам у меня получится научить молодых людей решать проблемы, уважительно относиться к истории своей страны, достигать целей».

В Калининграде своим опытом поделился лектор общества «Знание» Кирилл Сутыка — участник спецоперации, удостоенный медали «За Отвагу».

В тот же, первый, день акции со студентами Курганского университета встретился ещё один сотрудник «Знания» Сергей Жданов — ветеран СВО, кавалер ордена Мужества. На встречах с молодёжью Жданов руководствуется девизом «Простыми словами — о самом важном». Так он рассказывает о своём боевом опыте.

В этот же день, с поправкой на часовой пояс, в хабаровском детском лагере «Олимп» выступил Герой России, член Ассоциации ветеранов СВО Василий Дяк.

«Самое ценное, что в жизни человек приобретает, — это опыт. Меня учили, со мной делились опытом мои учителя и наставники. В каждом периоде свои проблемы, задачи и способы их решения. И только тот, кто на своём опыте может решить их, может и должен передавать этот опыт», — так гвардии лейтенант Дяк ответил на вопрос «Почему для вас важно передать свой опыт молодежи?».

Опыт общения с молодым поколением показывает, что в России растут сильные, независимые и смелые люди, подчёркивает Герой России.

«Сегодня у молодёжи больше возможностей, чем когда-либо было у нас: они могут быстрее учиться, свободно мыслить, творить, развивать технологии, открывать мир, — отмечает Дяк. — И самое главное — они уже этим пользуются. Я горжусь нашей молодёжью. Верю, что они создадут достойное, умное, справедливое будущее. С интересом и надеждой жду того, каким будет мир, построенный этими талантливыми и креативными людьми».

Судя по впечатлениям, которыми делятся школьники и студенты — участники акции, слова «героев нашего времени» нашли у них живой отклик. «Мне запомнилась история о том, как один боевой товарищ пожертвовал собой, чтобы помочь своей группе выжить в трудной ситуации. Эта история показала настоящую дружбу и преданность Родине. Я хотела бы перенять у ветерана смелость, ответственность и готовность помогать другим», — рассказывает 14-летняя Дарья из посёлка Кардымово Смоленской области.

«Впечатлило то, как ветеран нам рассказывал про воздушно-десантные войска. Про то, как он участвовал в спецоперации в первые ее дни. Я сам хочу быть, как наши солдаты: сильные, мужественные, которые не боятся в трудную минуту и вынесут раненого товарища с поля боя», — говорит 11-летний Саша из Барнаула.

Тимур Амантаев, третьекурсник Курганского университета, уверен:

«Если углубимся в историю нашего государства и проанализируем все войны, которые страна пережила, то всегда в памяти останутся великие подвиги великих людей. Ведь таким образом мы учимся сами многим качествам: героизму, отваге. Также это прослеживается через связь поколений. Память о подвигах и достижениях героев помогает передавать ценности, традиции и историю следующим поколениям, укрепляя национальную и культурную идентичность».

Благодаря таким проектам, как акция «Служу России», новое поколение вырастет достойными гражданами, готовыми продолжать славные традиции, напутствуя ветеранов-наставников и участников встреч, подчеркнула Анна Цивилева.

Роль участников спецоперации в жизни общества и государства, и в том числе их роль в воспитании новых граждан, будет только возрастать.

В прошлом году заработал созданный по инициативе президента Путина кадровый проект «Время героев» — в его рамках бойцы СВО получают навыки управленцев и вскоре смогут работать в органах власти. Подобные проекты развиваются и на местном уровне по всей России.

Ещё один проект, имеющий прямое отношение к воспитанию, — участие ветеранов спецоперации в «Разговорах о важном» в школах. Возникают и новые направления работы — так, по поручению главы государства, с привлечением РАНХиГС создаётся система предконкурсной подготовки бойцов СВО для участия в проектах платформы «Россия — страна возможностей».

Ветераны спецоперации активно включаются в проекты, созданные по призыву президента. «Воспитывать молодое поколение нужно через обучение. Наставничество должно быть искренним, а сделанное добро — от души», — отметил, выступая на форуме «Территория смыслов», ветеран спецподразделения «Альфа», депутат горсовета подмосковного Красногорска Илья Шадриков. Он уверен: «Настоящий наставник жертвует личным ради других и не ждёт ничего в ответ — участники СВО знают об этом как никто другой».