Эфиопский гимнаст Абель Дагим, получивший травму в Большом Московском цирке (БМЦ) в четверг, как ожидается, выйдет на ту же арену, где он и упал. Но в опасных трюках Дагим вряд ли примет участие. Артист невольно прославился в минувшие выходные, когда видео с его неудачным прыжком завирусилось в Сети. Из больницы артиста выписали уже наутро — травмы оказались легкими, но остались вопросы, кто виноват в падении и насколько в цирке братьев Запашных соблюдается техника безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

В четверг в БМЦ открывается Международный фестиваль «Идол-2025», вести который должен сам директор цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный. «Артисты из Эфиопии будут участвовать в «Идоле», — сообщила ИА Регнум пресс-секретарь цирка Анна Буянова. — Вопрос о составе труппы пока решается. Возможно, пострадавший акробат будет принимать участие в выступлениях, но не в серьёзных трюках».

«Русские качели»

Руководит труппой из Аддис-Абебы, которая тренировалась на арене в воскресенье, 13 июля, гендиректор компании Ethio Circus Entertainment Сосина Вогаеху — артистка с 30-летним опытом работы в индустрии. Вогаеху возглавляет одну из первых в Африке специально построенных цирковых площадок, совмещенных с цирковой академией.

Представители цирка пока не дают развернутых комментариев о причинах ЧП, ссылаясь на то, что продолжается внутреннее расследование. Сообщается лишь, что на репетиции, как и положено, присутствовали технические специалисты и дежурные медики. Видео запечатлело, как коллеги забрасывают Дагима с качелей вертикально вверх, тот вращается вокруг своей оси, падает на мат, но тут же соскальзывает с него на пол и сильно бьется затылком. Позднее сам Дагим признался, что после удара с 7-метровой высоты потерял сознание.

Дагим пытался выполнить трюк на аттракционе Russian Swing («Русские качели»), возникшем еще в советское время, в 1980-е. Качели, которые весят более 100 кг, выбрасывают гимнаста вверх с помощью мини-трамплина. Аттракцион до сих пор считается одним из самых красивых и ярких в цирковом мире.

Участники трюка на цирковом жаргоне носят особые названия. Вольтижёр — сам гимнаст. Ловиторы — те, кто ловит гимнаста в воздухе за руки, пассировщики — те, кто гасят инерционное движение, смягчают его падение с помощью матов. Второй гимнаст прыжком на качели выталкивает вольтижёра вверх. Артисты работают без страховки.

Цирк, балет, спорт высоких достижений — это всё искусство, связанное с высоким риском, считает известный цирковой артист Станислав Князьков. «Это место, где физические возможности человека — на грани возможного, где опасно, но поэтому и эмоции зрителей зашкаливают. Огромные по размеру регламенты цирка по технике безопасности «написаны кровью». Каждый пункт в регламенте — результат чьей-то травмы, а иногда, к несчастью, и чьей-то смерти», — говорит ИА Регнум эксперт.

Поэтому цирки оборудованы уже давно и сетками, и лонжами (страховочными тросами), но тогда и зритель на это смотрит по-другому, оговаривается собеседник.

«У зрителя не может быть сильного эмоционального всплеска, если он видит, что акробат летает со страховкой — это перестает быть искусством. Вот почему артисты рискуют — работают без страховки. Высокий артист не состоится без этого внутреннего огня, без внутренней дерзости, без желания летать. Да, возможно, обжечь крылья и упасть — но перед этим взлететь», — признается артист, обладающий 35-летним опытом.

Виноват ли пассировщик

Эдгард Запашный сразу после ЧП назвал причину падения. «На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка», — написал он в своём Telegram-канале.

«Меня огорчает факт того, что каждый раз наша пресса начинает импровизировать и выдумывать информацию, которая не соответствует действительности, делая это лишь потому, что в погоне за сенсацией пытаются быть первыми. Некоторые СМИ уже понаписали, что артист сорвался с высоты, что промахнулся мимо страховочного мата, что получил множественные переломы и находится в критическом состоянии», — посетовал директор.

Дагима доставили в институт имени Склифосовского, где был выполнен полный комплекс обследований, включая методы нейровизуализации. «По результатам обследования был установлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы», — сообщал заведующий нейрохирургическим отделением института Василий Каранадзе. Никаких переломов, к счастью, зафиксировано не было.

Знаменитый артист цирка Александр Скоков, руководитель номера «Встречные качели», сомневается в том, что в ЧП виноват пассировщик.

«Акробат набрал такую высоту, что даже из кадра выпал. На видео даже не видно, сколько было сальто в воздухе. Но когда трюк идёт в такой перекрут, пассировщик уже не сделает ничего. В момент падения вес гимнаста достигает 3-4 тонн. Основная ошибка — мат надо было поднять выше, и заднюю часть мата — выше передней, чтобы акробат не соскользнул на пол, что в итоге и случилось», — пояснил ИА Регнум артист.

«Замахнулись на сложный поджанр»

Скоков предполагает, что артисты тренировались у себя в Аддис-Абебе на аналогичном реквизите, но с оборудованием БМЦ они познакомились лишь после 11 июля, по прибытии в Москву. «Люди не роботы, — добавляет он. — Например, семья Довейко — того самого, который в 80-е годы изобрел мини-трамплин для «Качелей», — и та порой получала травмы. Что говорить о ребятах из Эфиопии, которые на этих снарядах меньше недели потренировались и уже кинулись в бой? Рано или поздно сбой бы произошёл. Но ничего удивительного — это цирк».

Ему вторит Князьков: работа с качелями не характерна для акробатов из Эфиопии и вообще из Африки. «У них свой, экзотический вид акробатики. А здесь они замахнулись на такой сложный поджанр акробатики. А раз нет опыта, риски вырастают. Вообще, ребята из Кении и Эфиопии, с которыми я работал, удивительно «прыгучие» и очень эмоциональные», — вспоминает Князьков.

По мнению еще одного источника ИА Регнум, в проведении самого аттракциона формально не было допущено никаких прямых нарушений, реквизит, который предоставил цирк, тоже был исправен, однако нельзя исключить, что дирекция преждевременно разрешила Сосине Вогаеху провести такой сложный трюк.

Фестиваль «Идол», для участия в котором и прибыли эфиопские артисты, — визитная карточка не только циркового движения, но и российской культуры в мире, говорил в начале года Эдгард Запашный. Он не только конферансье, но и генеральный продюсер, а его брат Аскольд — художественный руководитель мероприятия. «Идол» проводится девятый год подряд, за свою историю он принял более 1700 артистов из 50 стран. Они соревнуются в жанрах жонглирования, акробатики, воздушной гимнастики, джигитовки и клоунады.

Фестиваль продлится до 20 июля.