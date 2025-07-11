Получило неожиданный поворот расследование резонансного преступления в Дзержинске — городе-спутнике Нижнего Новгорода, — где толпа мужчин в ночь на 25 июня избила женщину.

Иван Шилов ИА Регнум

Как передают источники ИА Регнум, женщина решила отозвать из полиции свое заявление, хотя имена нападавших известны всем соседям. Почему спустя две недели после преступления жертва передумала? Как утверждают адвокаты, это может означать, что с жертвой договорились, предложив ей материальную компенсацию, или же запугали. Вопрос в том, удастся ли теперь остановить правоохранительный маховик, ведь Следственный комитет уже успел принять к производству уголовное дело.

Тем временем во дворе престижного ЖК в центре Дзержинска, где произошло избиение, по свидетельству одного из жильцов, ничего не изменилось — по вечерам там продолжает собираться шумная компания. Мужчины выпивают, кричат, слушают громкую музыку. Только теперь никто уже не рискует делать им замечания.

Ночная драка

«25 июня в 00:30 около дома 19а по Окской набережной была очень сильно избита женщина. У пострадавшей на лице нет живого места, всё синее», — сообщал Telegram-канал «Нижний Новгород» со ссылкой на очевидцев.

Одна из жительниц дома снимала происходящее из окна. Эти кадры, попавшие в Сеть, наверняка станут уликой в деле. На записи видно, как двое мужчин в темноте бьют человека, лежащего на проезжей части. По словам местных жителей, всего нарушителей было не двое, а пятеро и в итоге нападавших прогнал какой-то мужчина — видимо, тоже сосед.

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Как сообщили местным СМИ очевидцы, в этот вечер компания дзержинцев во дворе грубо нарушала «закон о тишине» — слушала громкую музыку, кричала, употребляла алкоголь. Тогда одна из жительниц дома вышла во двор с просьбой вести себя тише (это был обычный рабочий день — среда).

«Чёрно-синие тени под глазами»

Женщину, избитую под окнами ЖК, зовут Екатерина, рассказывает друг семьи пострадавшей. «Когда Катю сбили с ног, она ударилась головой. Невролог поставил ей «закрытую черепно-мозговую травму». Кроме того, когда упала, то повредила и ногу. Теперь хромает. Не знаю, перелом или растяжение. Она вся в синяках, в ссадинах: лицо, руки, ноги. Поэтому Катя сидит дома, ей стыдно выходить на улицу», — посетовал источник.

По словам собеседника, женщина так запугана, что ничего не сказала ни родным, ни коллегам. «Катя работает на управленческой позиции и боится за свою репутацию — имидж жертвы несовместим с руководящей должностью. О травмах не знают даже близкие. Она говорит: «Не дай бог, меня кто-то увидит!». Даже ее родители не знают», — говорит ИА Регнум подруга пострадавшей.

«Она снимает очки, а там вот чёрно-синие тени под глазами. И рассказывает: ногами по лицу били. Я в шоке! Не понимаю, как женщину можно бить по лицу ногами?! — риторически спрашивает собеседница. — Она успела заметить, как самый старший из этой группы бил ее со всей силы, кулаком».

Поначалу Екатерина твердо хотела добиваться справедливости, подала заявление в полицию. С помощью друзей нашла свидетелей, добыла видеозаписи, подключила местных блогеров. Когда видеозапись завирусилась в Сети, в полиции возбудили уголовное дело. Не будь общественного резонанса, всё бы спустили на тормозах, уверена подруга Екатерины.

Вроде бы не в 90-е годы живём, чтобы на улице, не боясь наказания, били женщину кулаком в лицо, возмущается собеседница.

«По делу всё установлено»

1 июля региональный СК сообщил, что по факту нанесения побоев на Окской возбуждено уголовное дело. Однако пока не известно, по какой статье УК — то ли по 116 (побои), то ли по более серьезной 213 ч. 2 (хулиганство, совершённое группой лиц). Если по первой, то подозреваемым ничего особенно не угрожает, их даже не станут брать под стражу — на это нет оснований.

«По нашим данным, имена подозреваемых известны полиции. Их уже вызывали в отделение на опрос. Но те сразу заявили: «Это не мы!» В тот момент не было никаких улик, и их мгновенно отпустили домой», — возмущается подруга Екатерины. Впрочем, по некоторым данным, соседи-свидетели начали приходить в отделение, но все они просят оставить их имена пока в тайне. «Люди дали показания. Так что нельзя сказать, что следствие стоит на месте, улики собираются», — рассказывает она.

Действительно, в МВД продолжают собирать материалы, сообщила ИА Регнум начальник пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, полковник внутренней службы Светлана Ковылина.

«По этому делу всё установлено. Там просто вопрос в том, что женщина направлена на медицинскую экспертизу и только после заключения экспертов можно будет принять решение о квалификации дела. Обычно экспертиза может проходить до месяца. Возможно, результаты будут уже в конце этой недели или начале следующей», — сказала Ковылина. Но поскольку среди подозреваемых есть несовершеннолетний, дело решено передать в Следственный комитет, добавила она.

Дело об избиении жительницы Дзержинска действительно передано из МВД в Следственный комитет по Нижегородской области, подтвердила старший помощник руководителя СУ СК области Ольга Круглова. «Сейчас следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы и устанавливают свидетелей произошедшего», — сообщила ИА Регнум Круглова.

Драчуны продолжают собираться во дворе

Участники инцидента ведут себя спокойно и по-прежнему «тусят» по вечерам во дворе по одной простой причине — предположительно, у них есть связи среди силовиков, рассказал в интервью ИА Регнум один из соседей потерпевшей.

«Мужчина, который бил девушку кулаком в лицо, живет в соседнем доме, все его знают. Машину он паркует во дворе. Мы пробили в Сети номер машины, посмотрели, чья она, — рассказывает собеседница. — Судя по всему, зовут его Александр, 41 год. Жена служит в полиции, а другой нападавший, подросток, — их сын. Представляете себе? Мы опасаемся, как бы это не стало причиной, по которой дело замнут», — объясняет собеседница.

«В Сети нашлась и фотография 2012 года, на которой чиновники вручают этой семейной паре ключи от квартиры в нашем ЖК», — добавляет она. По ее словам, в последнее время Екатерина стала подумывать отозвать жалобу и «простить» своих обидчиков. «Катя просто сказала: «Может, оставить все как есть?» То есть забрать заявление из полиции, раз уж виновных вряд ли привлекут. Я говорю: «Посмотри на себя. Ты правда готова такое простить?»

10 июля источники ИА Регнум сообщили, что пострадавшая все-таки решила отозвать свою жалобу. Вопрос только в том, сумеет ли она теперь затормозить ход правоохранительной машины.

Если потерпевший внезапно забирает заявление из полиции, первое, что приходит в голову, — на него было оказано какое-то давление, говорит ИА Регнум адвокат Сергей Жорин. «Но такое решение жертвы — не всегда результат какого-то внешнего воздействия. Утверждать это сразу нельзя — могли быть и другие причины. Например, человек вышел из состояния шока, осмыслил произошедшее и пришел к выводу, что он сам был виноват в случившемся. Или пошёл против своих же моральных принципов», — объясняет адвокат.

Другая причина — жертва приходит к выводу, что правоохранители все равно не привлекут никого к ответственности, продолжает Жорин, и он решает какими-то другими методами наказать обидчиков.

«Четвертый вариант: с потерпевшим связались виновные и заключили с ним соглашение, обязались возместить вред здоровью, моральный вред или сразу их возместили. В таком случае потерпевший больше не имеет никаких претензий. Но также не исключено, что потерпевшего просто запугали. Вариантов огромное множество», — перечисляет адвокат.

По мнению Жорина, важно другое: в большинстве случаев после подачи заявления потерпевший уже не может прекратить проверку или расследование уголовного дела.