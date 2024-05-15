Политический обозреватель, автор тг канала Русский инженер. Выпускник Днепропетровского физтеха, инженер ракетостроитель. Предприниматель, спортсмен, участник СВО - занимался организацией гуманитарной помощи жителям Васильевки, Бердянска, участвовал в создании органов власти, был советником главы города Бердянска. Экспертная специализация, по современным вооружениям, аэрокосмическим технологиям, энергетика, логистика, политические и административные процессы в регионе Новороссии (Поднепровье, Таврия).

Вечную дискуссию о судьбе танка в современной войне оживили широко разошедшиеся по Сети кадры «Царь-мангалов» — громоздких самодельных конструкций, призванных прикрыть боевые машины от ударов дронов-камикадзе.

Иван Шилов ИА Регнум

Танки действительно уже хоронили не раз, но при этом функцию тяжелого ударного средства, которое может выдержать огонь противника, сохраняя подвижность, лучше, чем танк, пока не может выполнить никто.

Чтобы попытаться заглянуть в будущее и разглядеть судьбу танков на поле боя завтрашнего дня, нужно сперва обратиться в день вчерашний.

Если максимально упрощать, то ответом на рост бронебойности средств поражения было наращивание мощности брони. Но наращивание по площади танка распределялось неравномерно.

Опыт Второй мировой и последующих войн показал, что подавляющее число попаданий в танк приходилось с фронтальной проекции (плюс-минус 45 градусов в стороны). Следовательно, именно на эту проекцию приходилось основное усиление бронезащиты.

Но прежние привычные нам противотанковые средства — артиллерия, гранатометы, управляемые ракеты — действовали в двухмерном пространстве. Ключевое отличие нынешней революции средств поражения от прошлых эпох состоит в изменении плоскости удара. Теперь по танку появилась возможность бить сверху в горизонтальную проекцию. Охота на танки при помощи FPV-дронов теперь ведется в 3D.

А защита танка сверху по сути только противоосколочная, там наибольшая площадь проекции и минимальная толщина бронезащиты. Добавить там дополнительную бронь нет возможности, иначе танк станет слишком много весить. И это общая ситуация у всех нынешних танков.

Отдельно следует отметить, что традиционные схемы активной защиты танка, основанные на особых радиолокационных станциях, которые должны засечь традиционную угрозу для танка (ПТУР, кумулятивная граната) еще на подлете и нейтрализовать её, против FPV-дронов неэффективны. Такие РЛС работают на доплеровском эффекте (как радар у ДПС, определяющий скорость машины), и поэтому для них большое значение имеет скорость объекта. Распознать FPV-дрон, который преодолевает до 20–30 м/с, они не способны.

Таким образом переход средств поражения в 3D резко снизил защитные свойства той самой «бронеповозки для пушки» и поставил вопрос о дальнейшей эволюции танка под совершенно новым углом.

Каких ответов на этот вопрос можно ожидать?

Опыт «Царь-мангала» даёт одно из направлений. Так как боеприпас у FPV не слишком тяжёлый, то достаточно обеспечить его подрыв на определенном удалении от основного корпуса, чтоб защитить сам танк.

Дополнительно к этому хороший результат от кумулятивных боеприпасов показывает динамическая защита (короба со взрывчаткой), оптимизированная ещё и для отражения ударов сверху. Единственный ограничивающий момент — ее не везде может выдержать штатное бронирование (при срабатывании может проломить тонкую броню) и не везде ее можно разместить. Тем не менее это тоже потенциальный путь по усилению защиты.

Еще один способ повысить эффективность использования танков, используя уже имеющиеся традиционные средства, — это оснащение существенно большего числа машин катковыми тралами. Это позволит танкам на поле боя двигаться не одной колонной, уязвимой для атак противника, а действовать рассредоточено.

Telegram-канал Александра Коца

Ну и главное, что можно сделать уже сейчас, — это оснастить всю бронетехнику станциями РЭБ в составе как просто «глушилок», так и более сложным и дорогим комплексными системам.

Такая более сложная система должна анализировать радиочастоты, на которых управляется вражеский дрон, ставить помехи именно на эти частоты и именно в тот момент, когда дрон оказывается в зоне подавления. В противном случае РЭБ «светит в эфир» круглые сутки семь дней в неделю и скорее демаскирует танк, чем защищает его.

При этом, чтоб не устареть ещё на этапе рождения, при проектировании новых машин следует исходить из оценки перспективных боестолкновений. А это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Перспективный вариант очищения неба над танками — введение в строй в том или ином виде дронов-перехватчиков с физическим поражением дронов противника. Сейчас активно ведутся работы по их созданию.

Участие такого дрона-перехватчика в штурмовой работе бронегруппы для прикрытия от дронов разведчиков и перехвата FPV на дальнем эшелоне позволит добавить ещё один рубеж обороны от дронов.

Можно уже уверенно сказать, что в определенный момент сыграет фактор лазерного оружия. Но вот когда именно это произойдёт?

Уже есть заметные результаты, есть опытные образцы, испытания на полигонах, а британские разработчики даже собираются проверить в боевых условиях, поставляя опытную установку на «полигон юкрейн».

Но сколько времени пройдет до насыщения боевых порядков машинами с лазерным оружием на борту, никто точно не знает. Может, год, может, пять, а может, и больше.

Но сейчас очевидно, что лазерное оружие одно из наиболее перспективных средств для борьбы с разной летающей мелочью и автоматически ставит барьер для успешной разведки с помощью БПЛА.

Это снова может вернуть на поля сражений «туман войны», скрывающий от глаз противника позиции и перемещение войск. Ведь возможность транслировать картинку с поля боя в прямом эфире — это главное условие нынешней революции в военном деле. Обеспечивают ее именно снующие над полем боя дроны с видеокамерами. А что случится, если этот фактор вновь будет выведен из актуального военного инструментария?

Так что танк точно не умер, и следующая его реинкарнация будет, скорее всего, развиваться по описанному сценарию.

Танк ближайшего будущего будет иметь корпус, увеличенный в высоту за счет защитных экранов, усиленных элементами систем динамической и активной защиты, приборами радиоэлектронной борьбы и оптикоэлектронного подавления.

Всё это суммарно позволит нивелировать фактор ФПВ дронов, уменьшить его до уровня остальных средств борьбы с танками.

И тогда всё вернётся к обычной военной арифметике учёта необходимого наряда сил, минимизации потерь для решения той или иной боевой задачи.

Тем более что, скорее всего, появятся изменения и в тактике.

Помимо «пушки на бронеповозке», бронештурмовой отряд ближайшего будущего будет включать в себя машину для борьбы с воздушными угрозами, возможно, на основе 35–57-миллиметровой установки с дистанционным подрывом снарядов. Рядом будет действовать тяжёлая БМП с вооружением против «мягких целей» (не имеющей бронирования техники и живой силы) и штурмовым десантом на борту. Плюс, конечно же, «инженерная» броня, которой отводится особое значение.

Такая машина разграждения и разминирования становится одним из необходимых и обязательных компонентов бронегруппы. С тем же «Царь-мангалом» из защитных экранов, катковыми и магнитными тралами. Причем управляться она может полностью или частично дистанционно, то есть быть беспилотной, либо управляться всего одним водителем.

Полностью беспилотный танк на данном этапе развития техники ещё невозможен. Как минимум потому, что на сегодня не существует абсолютно неуязвимых каналов связи. Противник попросту перехватит управление вашим беспилотным танком. Поэтому как минимум две функции, водителя и командира, необходимо выполнять людям. А вот роль наводчика может взять на себя искусственный интеллект. Поэтому в танках ближайшего будущего более вероятно сокращение экипажа.

И это только часть тех технологий, которые уже в ближайшее время будут вносить коррективы в способы ведения войны. Оценить возможные альтернативные варианты будущего как раз и помогает общественная дискуссия о судьбе танка.

Ведь одной из наболевших проблем нашей ментальности является почивание на лаврах. Стоит только в авральном режиме найти эффективное решение текущих проблем, как вслед за этим следует общее расслабление. Противник тем временем не дремлет и ищет новое место, куда будет нанесен болезненный удар. Поэтому надо постоянно помнить, что война — это гонка, и каждый успешный шаг, решает проблему лишь на короткий временной отрезок. Противник достаточно скоро даст свой ответ, и к нему надо готовиться заранее.

Предугадать, предвидеть и предупредить.