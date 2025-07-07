Украинский конфликт стал благодатной темой для мошенников из многих стран, нагревших руки на «сборе помощи страдающим украинцам». Не остались в стороне и жители Финляндии.

Иван Шилов ИА Регнум

В последние дни там прогремели сразу два скандала на эту тему. Финны уверенно идут по стопам своих соседей-эстонцев, тоже начавших «мутить» и зарабатывать на этом хорошие деньги.

Бракованные бронежилеты

Как известно, Финляндия по мере сил занимается снабжением Вооруженных сил Украины (ВСУ). В феврале в Хельсинки сообщили, что готовы выделить своему ВПК на заказы для украинской армии не менее 660 млн евро.

В министерстве обороны тогда уточнили, что до сих пор страна передавала Украине вооружение со складов. Новая же программа позволяет задействовать военно-промышленный комплекс страны с размещением «значительных заказов».

Однако некоторые финские поставщики еще раньше заключили договор с Киевом напрямую, что в итоге стало приводить к эксцессам.

Некую местную фирму (имя ее пока не называется в интересах идущего следствия) заподозрили в том, что она при отправке бронежилетов для ВСУ положила в свой карман 5,7 млн евро — именно столько она получила от украинского минобороны.

Половина из десяти тысяч бронежилетов, значащихся в договоре, оказалась бракованной. Эти бронежилеты были поставлены Украине ещё в 2022 году.

Качества второй половины остаются неизвестными — фирма так и не успела отправить заказчику.

В конце 2023-го украинцы обратилась к финнам с жалобой. Первыми итогами расследования финская полиция поделилась лишь сейчас, спустя полтора года. Один из сотрудников сидит под стражей в качестве «подозреваемого в совершении мошенничества, хищения и отмывания денег» — вот и все подробности.

Из этих скудных данных можно с достаточной степенью уверенности сделать вывод, что поставка бракованных бронежилетов осуществлялась руководителем фирмы совершенно осознанно и не была результатом случайной ошибки.

Судя по всему, фирма намеренно покупала по дешевке некачественную продукцию, а «сэкономленные» на этом средства ее владелец преспокойно клал в карман. Тут характерно и то, что занимался он этим совершенно спокойно, не опасаясь разоблачений — настолько укоренился имидж Украины, как коррупционной «черной дыры».

Не исключено, что проблемы финна начались в тот момент, когда он отказался поделиться прибылью с кем-то в Киеве.

«Пропавшие» пожертвования

Хищения «на бронежилетах» — не единственный пример мошенничества такого рода. На днях финское государственное издание Yle опубликовало итоги расследования деятельности волонтёрской группы Finnish Nordic Combat Medics (FNSM) и её основательницы Тины Сойни. Эта организация пиарилась в финских СМИ, как «группа добровольцев, помогающих Украине».

Её участники часто оказывались в центре внимания, а создательница FNCM стала самым известным в Финляндии «благотворителем» из всех, кто занимался «помощью Украине». Группа собрала пожертвований на десятки тысяч евро, а также получила различное оборудование и материалы, которые, по словам Сойни, они отправили на Украину.

По ее версии волонтеры доставляли на Украину «медицинскую и гуманитарную помощь, частично финансируя свою работу за счёт пожертвований». Однако в течение более двух лет у FNCM отсутствовало официальное разрешение на сбор средств. Как выяснила полиция, единственное разрешение было выдано организации в ту пору, когда она еще действовала под прежним названием — International Finnish Rescue Team. Оно истекло ещё в январе 2023 года. Требуемый же по закону финансовый отчёт организация так и не предоставила.

В итоге деятельностью Nordic Combat Medics заинтересовались правоохранительные органы. Непосредственным поводом к этому стало то, что Сойни отказалась раскрывать ответственным за фандрайзинг лицам, сколько именно средств было собрано и куда они пошли.

Ларчик открывается просто — пожертвования поступали на личный банковский счёт Сойни, и она могла бесконтрольно ими распоряжаться. В тот раз полицейская проверка не выявила доказательств хищения. На ее момент Сойни находилась на Украине, дело о незаконном сборе средств возбуждено не было, а расследование закрыли.

Одним из основных партнеров Nordic Combat Medics изначально являлось «Товарищество украинцев Финляндии». Однако к концу 2023 года их сотрудничество прекратилось. Как жаловался председатель товарищества Василий Гуцула, у них не было «чёткого представления» о деятельности FNCM.

По его словам, сбор средств всегда осуществлялся «под конкретные задачи», однако со временем стало ясно, что у Nordic Combat Medics возникли «проблемы с прозрачностью расходов».

Недовольство Гуцула вызвали и необоснованные траты. Ему, в частности, пришлось периодически выплачивать штрафы за неправильную парковку. В течение полугода сотрудники FNCM аж целых двенадцать раз криво припарковали свой автомобиль в Хельсинки, а платить за это заставляли украинцев.

Тина Сойни выбрала умелую стратегию по части саморекламы. Она часто появлялась в СМИ, где с заламыванием рук призывала финнов жертвовать на «страдающую Украину». Женщина утверждала, что все собранные деньги тратятся ею «на закупку оборудования, продуктов, медикаментов, транспортировку на передовую, а также на эвакуацию и реабилитацию.

В свою очередь, «Товарищество украинцев Финляндии» приобрело для Nordic Combat Medics два автомобиля и большое количество медицинского оборудования на сумму около 75 тысяч евро. Позже представители украинской диаспоры попросили Сойни вернуть транспортные средства, но получили отказ. Один из автомобилей, правда, позже удалось «выбить» с помощью полиции.

Бывшие волонтёры FNCM, с которыми поговорило Yle, поведали, что все ключевые решения принимала лично Сойни. Она, в частности, рекомендовала им собирать пожертвования на личные счета и регистрировать пожертвованные автомобили тоже лично на себя. По их рассказам, часть полученного ими оборудования «стоимостью в тысячи евро» попросту «бесследно исчезла».

В октябре 2024 года волонтеры вернулись из очередной миссии на Украине. По их словам, не менее 3 500 евро из той суммы, с которой они туда отправлялись, остались не потраченными. Несмотря на наличие средств, FNCM та так и не выплатила арендную плату за склад в Хельсинки, где хранилось закупленное ими на деньги жертвователей оборудование.

Позже имущество это вообще перевезли в дом одного из волонтеров, откуда оно должно было быть передано руководительнице. Но часть вещей стоимостью 7 000 евро, как стыдливо отмечается, «была утеряна» при передаче.

Тина Сойни обвинила в случившемся одного из членов группы, который хранил «потерявшееся» оборудование. Волонтёры же всё отрицают и подали на Сойни заявление о клевете. По их словам, среди пропавших вещей были шлемы и устройство Starlink.

Более того, они утверждают, что в настоящее время Сойни не находится ни в Финляндии, ни на Украине — она перебралась в какую-то третью страну, прихватив с собой пикап, купленный на пожертвования. Его стоимость оценивается в 6 000 евро.

При этом, даже невзирая на выплеснувшийся в прессу скандал, в аккаунтах Nordic Combat Medics в соцсетях продолжается сбор пожертвований. Там же содержится утверждение, что FNCM сотрудничает с украинской волонтёрской организацией Hospitallers. Однако в Hospitallers сообщили Yle, что не взаимодействуют с этой группой ещё с 2023 года.

Сойни настаивает, что журналисты получили «неполную и искажённую информацию». Автомобиль, по ее словам, «был повреждён» на Украине, часть медицинских принадлежностей передана украинцам, а оставшееся оборудование «хранится для будущих миссий».

Полиция этой историей сильно заинтересовалась, так что Сойни «релоцировалась» очень вовремя. Собранных денег ей должно хватить надолго. А там, глядишь, опять что-нибудь «намутит».

Проверенные учителя

Ушлым финнам явно было у кого поучиться: аналогичные скандалы случались в соседней Эстонии. Там сбором пожертвований для Украины занимались предприниматели Хенри Лаупмаа и Йоханна-Мария Лехтме, прикарманившие, как выяснилось, часть собранных средств.

Особенно показательным оказался случай с Лехтме, которая вместе со своим украинским любовником Геннадием Васькивом нагрела руки как минимум на сотни тысяч евро. Но до того, как эти факты выплыли наружу, предприимчивая эстонка успела получить почётные звания «европеец года», «гражданин года», «женщина года», орден Белой звезды из рук президента Алара Кариса и избралась в парламент.

Совершенно отдельная эпопея — попытки привлечь Лехтме к ответственности. Хотя ее «художества» стали достоянием общественности более двух лет назад, приговора по ее делу все еще нет. Более того, ей до сих пор не присвоили и статуса обвиняемой, что составляет разительный контраст с делами местных жителей, обвиненных в «поддержке Москвы»: тех быстро судят и дают тюремные сроки.

Последние на данный момент сведения по делу Лехтме и Васькива датируются концом прошлого года. Тогда сообщалось, что украинские следственные органы приостановили досудебное расследование данного дела — в связи с невозможностью найти виновного, который покинул родные края и находится в розыске.

Как стало известно, в период с сентября 2022 года по март 2023 года со счетов основанного Лехтме НПО Slava Ukraini основанной ее любовником организации «Все для перемоги» были перечислены 1 555 770 евро. Эти деньги Васькив, по его словам, намеревался потратить на приобретение транспортных средств, продуктовых наборов и различного оборудования для украинских военных.

Как считают в украинских следственных органах, оказавшийся банальным жуликом Васькив присвоил около 411 000 евро.

Только в 2023 году НПО Slava Ukraini собрала 1 024 364,09 евро. Однако после того, как стало известно о подозрениях, поток пожертвований в значительной мере «пересох».

В мае 2024-го Йоханна-Мария Лехтме получила статус подозреваемой, но желающие кинуть деньги на счета ее НПО находились вплоть до его ликвидации. В последние полгода ее существования организация получала по 2000 евро от легковерных эстонцев.

Также чрезвычайно характерно, что Лехтме никто под стражу не помещал — в отличие, например, от местных журналистов, уличенных в «страшном грехе» работы на российскую прессу: тех сразу же бросали за решетку и наотрез отказывались выпустить до суда под денежный залог и подписку о невыезде.

По последним сведениям, Йоханну-Марию видели на Украине — ее по-прежнему влечет в страну, где, как она уверена, можно хорошенько заработать.