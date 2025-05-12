В Прибалтике уверено растут цены на электричество. Регион не способен полностью обеспечить свои энергетические нужды, поставив себя в зависимость от ветровых и солнечных электростанций и зарубежных поставок.

Иван Шилов ИА Регнум

В результате нынешняя стоимость электроэнергии не оставляет надежд на экономический подъём.

Прибалты ищут выход из создавшейся ситуации. В частности, в Эстонии прорабатывают вариант строительства мини-АЭС, технологией которой с ними готова поделиться Южная Корея. Но это дело достаточно долгое, в то время как дешевое электричество необходимо уже сейчас.

И ветер не дует, и солнце не светит

Еще в 2021 году Прибалтика пережила серьезный кризис, связанный с повышением цен на электроэнергию. В 2022-м же прибалты отказались от закупок электричества в России, а в начале 2025-го вышли из общего с РФ и Белоруссией энергокольца БРЭЛЛ, помогавшего им поддерживать стабильность своей энергосистемы.

Это событие совпало с очередным ценовым скачком: только в феврале 2025-го стоимость электроэнергии на оптовой бирже Nord Pool для стран Прибалтики выросла с примерно 62 евро за мегаватт-час до 200 и более евро.

Специалисты объяснили такой скачок уменьшением выработки местных ветровых и солнечных электростанций — в феврале в странах Балтии и солнце светило меньше, и ветер дул реже. Проще говоря, прибалты поставили свою энергетику в чрезмерную зависимость от сил природы.

Из-за этого многие местные предприятия оказались в кризисной ситуации.

В частности, вынужден был временно приостановить свою работу эстонский завод по производству целлюлозы Estonian Cell — крупнейший в стране потребитель электроэнергии. Представители предприятия объяснили, что биржевая цена электроэнергии в Эстонии выросла до рекордной отметки 269,16 евро за МВт/ч.

Специалисты посоветовали потребителям отслеживать колебания цен на бирже, чтобы не пропустить моменты их максимального взлета. В эти часы рекомендовано максимально сократить потребление электроэнергии.

В марте по сравнению с февралем биржевые цены на электроэнергию для Прибалтики существенно снизились — примерно на 41% (до 9,02 евроцента за киловатт-час).

Этому поспособствовало почти двукратное увеличение выработки ветряными электростанциями во всех странах Прибалтики, снижение спроса на отопление, а также увеличение генерации солнечных электростанций. Но все равно цены были на треть выше, чем в марте 2024 года.

В эстонской госкомпании Eesti Energia списали это на «воздействие совокупности факторов». Также высокие цены местные специалисты объяснили «нехваткой передающих мощностей во всем Балтийском регионе и почти вдвое сократившимся производством гидроэнергии в Латвии».

В марте на энергетическом рынке Прибалтики возникла необычная ситуация, когда производство ветряной и солнечной энергии достигло исторического максимума (718 гигаватт-часов), зато производство гидроэлектроэнергии в Латвии оказалось на рекордно низком уровне (271 гигаватт-часов вместо 695 гигаватт-часов в марте 2024 года).

По оценке Eesti Energia, эта аномалия и ограниченные возможности передачи электроэнергии между странами региона во многом объясняли волатильность рынка. Днем цены были низкими, а в вечерние и утренние часы пикового потребления запускались более дорогие станции. Из-за этого цена могла вырастать по сравнению со среднесуточной до десяти раз.

Эстонские энергетики добавили, что «в ближайшие месяцы ожидается увеличение выработки солнечной электроэнергии, что значительно снизит цены в дневное время, однако выход из строя энергокабеля Estlink 2 (соединяющего Эстонию и Финляндию — прим. ред.) существенно взвинтит вечерние цены».

Ценовые «качели»

Значительная часть местных потребителей живёт в тревоге — в любой момент цены на электричество могут резко вырасти, а потом столь же быстро упасть: и тут важно успеть снизить свое энергопотребление в критические моменты.

Одному из таких ценовых всплесков посвятила очередной выпуск своей программы «Экономика на пальцах» обозреватель «Латвийского радио-4» Ольга Князева.

По ее словам, понедельник 31 марта запомнился местным потребителям, покупающим электричество по биржевому тарифу (таких в Латвии насчитывается 16% от общего числа), как «черный день» — им пришлось платить 773 евро за мегаватт-час или 77 центов за киловатт-час. «Возможно, они выключили всё, в том числе холодильники», — ужасается Князева.

Справедливости ради, при биржевых колебаниях иногда даже возникают минусовые цены на электричество. В связи с этим латвийский эксперт по энергетике Юрис Озолиньш утешает, что все не так уж плохо: «Чрезвычайной ситуации нет. Несколько часов — и цены снова невероятно низкие». Однако сами потребители этому не очень-то рады. Они предпочли бы куда большую стабильность и предсказуемость.

Исправить ситуацию можно было за счет создания в регионе дополнительных генерирующих мощностей. Так, в начале этого года в правительстве Литвы предложили построить новую большую электростанцию — общую для всех стран Балтии. Однако никакого дальнейшего движения эта инициатива пока не получила.

Да и есть серьезные сомнения в том, что ее удалось бы воплотить, учитывая весьма негативный опыт этих стран в работе над теми или иными общими проектами.

Например, десять лет назад рассматривался вариант строительства одного большого общего терминала сжиженного природного газа. Однако, «партнеры» так и не смогли договориться ни о месте размещения этого стратегического объекта, ни о прочих деталях — и от проекта в итоге отказались.

Одно время прибалты возлагали большие надежды на заработавший, наконец-то, третий энергоблок атомной электростанции «Олкилуото» в Финляндии. Работает он не слишком хорошо; на АЭС постоянно происходят какие-то аварии, но ток она даёт.

Эстония надеялась тоже получить долю от этого тока, но недостаток передающих мощностей между двумя странами означает, что разница в ценах на электричество сохранится до тех пор, пока не будет построен подводный кабель Estlink 3. Ввести его эксплуатацию планируется в начале следующего десятилетия или даже позже, а пока бездействует даже Estlink 2, случайно повреждённый проходивший над ним судном.

В результате разница в ценах двух стран, разделенных нешироким Финским заливом, порою просто поражает.

Например, в воскресенье 4 мая среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в 33 (!) раза превысила тариф для Финляндии.

По сравнению c 3 мая средний биржевой тариф вырос на 22%. В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество в воскресенье была такой же, как в Эстонии. К слову, к цене для потребителей добавляется еще и налог с оборота.

8 мая эстонские СМИ сообщили, что среднесуточная цена электроэнергии продолжает расти и прибавила 11% к предыдущему дню. Особенно дорогим электричество оказалось в вечерний пик с 21:00 до 22:00.

Некоторым утешением для прибалтов стало то, что плохо не только у них: в Финляндии тариф оказался лишь немногим ниже.

Ждать придётся долго

Верные программе Евросоюза по «зеленому переходу», власти стран Прибалтики заявляют о готовности строить новые ветровые и солнечные электростанции. Так, недавно эстонский министр энергетики Андрес Сутть заявил, что для достижения энергетической стабильности необходимо создать ещё 400 ветрогенераторов.

В связи с этим у оппозиционного депутата парламента Александра Чаплыгина возникло несколько вопросов. «Может быть, мы будем ещё больше зависеть от погодных условий?», — вопрошает он.

Депутат напоминает, что в Эстонии производство электроэнергии из ветра сегодня субсидируется потребителями. И теперь есть опасения, что строительство новых «ветряков» ещё больше увеличит налоговое бремя, лежащее на плечах потребителей.

К тому же государственное предприятие Enefit Green сообщило, что при низкой цене на электричество вообще не будет производить электроэнергию из ветра. «Означает ли это, что производство электричества из ветра рентабельно лишь при высоких ценах?», — спрашивает Чаплыгин.

Парламентарий, по его словам, изучил, как сегодня формируется цена на электричество в Эстонии. Оказывается, лишь 11% сделок на бирже Nord Pool приводят к реальным контрактам на покупку электричества, остальные 89% — спекуляции.

«Не пора ли Эстонии задуматься о том, чтобы выйти с биржи электроэнергии, где наш потребитель фактически обогащает спекулянтов?», — задает вопрос Александр Чаплыгин. А еще он ссылается на мнение западноевропейских исследователей, на примере недавнего испанского блэкаута доказывающих, что чрезмерная зависимость от возобновляемых источников энергии способна сделать энергосистему страны гораздо менее устойчивой.

Вину за создавшееся положение Чаплыгин возлагает на бывшего премьер-министра Андруса Ансипа, возглавлявшего правительство страны в 2005–2014 гг. Ансип наиболее известен спровоцированными им в 2007 году «бронзовыми ночами», но числится за ним и ещё один «подвиг».

В 2013 году он вывел Эстонию на биржу электроэнергии. Тогда Ансип обещал, что свободная конкуренция снизит цены. Но уже в январе 2013 года тарифы оказались выше, чем в декабре 2012-го, когда цены ещё регулировало государство.

С 2019 года в Эстонии обсуждают возможность создания собственной АЭС. В прошлом году в этой сфере появились существенные подвижки: эстонский Рийгикогу (парламент) принял резолюцию в поддержку использования атомной энергии в стране.

А недавно министр энергетики и окружающей средыСутть сообщил, что в течение предстоящих двух лет правительство намерено принять закон об атомной энергии — это промежуточный шаг, необходимый для появления в Эстонии АЭС.

По словам же председателя правления предприятия Fermi Energia, занимающегося этим проектом, Калева Каллеметса, атомная электростанция, которая будет построена в Эстонии, может начать вырабатывать электроэнергию не раньше, чем через десять лет.

Более того, как предупредил Каллеметс, средняя стоимость электричества с АЭС в первые двадцать лет её эксплуатации окажется выше, поскольку в это время компания будет выплачивать кредиты — от 70 до 90 евро за МВт/ч. Но если, дескать, потерпеть все эти годы, то потом стоимость упадёт до 25-27 евро.

В начале апреля этого года Fermi Energia сообщила о подписании соглашения с южнокорейской компанией Samsung C&T, которая в перспективе поставит эстонцам два малых модульных реактора BWRX-300.

Южнокорейская компания рассматривает это соглашение как трамплин для выхода на рынок мини-реакторов во всей Северной Европе. Начав с партнерства с Эстонией, Samsung в дальнейшем хотела бы принять участие как минимум в десяти-пятнадцати проектах постройки таких реакторов в североевропейском регионе.