Судебная машина Екатеринбурга продолжает работать по делу о серии убийств этнических азербайджанцев, совершенных в городе в начале нулевых. Очередной фигурант — Шахин Лалаев — обжаловал свой арест. Один мафиози, чье имя не называется, дал показания на своих подельников. Шесть человек подозреваются не только в расправах, но и в распродаже отравленного алкоголя, погубившего десятки жизней екатеринбуржцев. Все шестеро считаются представителями этнической преступной группировки, возникшей еще несколько десятилетий назад. Как вообще на Урале возник этнически окрашенный криминал и надежно ли он теперь разгромлен?

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель Шахина Лалаева, обвиняемого по делу об организованной преступной группе (ОПГ) в Екатеринбурге, обжаловал решение о заключении под стражу. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. «По Лалаеву поступила жалоба от адвоката», — сказала собеседница ТАСС. 2 июля был арестован восьмой фигурант того же дела. «Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Азиза Абасова по 19 июля», — сообщала пресс-служба суда.

Как «раскололся» фигурант по делу азербайджанской ОПГ

Как сообщила представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, один из обвиняемых уже дал признательные показания — он подробно рассказал о преступлениях в ходе проверки показаний на месте, изобличив при этом соучастников.

«В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение по статьям: «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «убийство по найму», «покушение на убийство по найму», — перечислила Петренко в Telegram-канале СК. — Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть».

Расследование ведется не в Екатеринбурге, а в Москве — в главном управлении СК.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил: подозреваемых проверят и на причастность к другому преступлению — к незаконному обороту суррогатного алкоголя. Торговля таким контрафактом в 2021 году привела к гибели 44 жителей региона.

Как в начале 90-х на Урале возникла азербайджанская преступная среда

История с азербайджанской криминальной диаспорой берет свои корни в 90-х годах, когда страна находилась на политическом переломе, вспоминает подполковник запаса МВД, кандидат исторических наук Олег Иванников.

«Данные по этнической преступности в 90-е годы — неполные. В то время группировки из Азербайджана использовали коррупцию внутри правоохранительных органов. Покупали российские паспорта. Гражданство России помогло им легализоваться, узаконить свои бизнес-схемы. Можно сказать, что теперь, когда за решетку попадают авторитеты азербайджанских ОПГ, правоохранители восстанавливают историческую справедливость. Они наводят порядок», — отмечает в интервью ИА Регнум офицер.

По словам Иванникова, представители азербайджанской диаспоры в столице Урала занимались едва ли не всем спектром преступлений, прописанных в Уголовном кодексе. «Не брезговали ничем. От сбыта наркотиков, розлива паленой водки, от которой погибали наши граждане, до торговли цветами, имевшими явные признаки заражения различными видами грибков и потому запрещенными к продаже Роспотребнадзором. При этом и убийства в городе происходили постоянно», — возмущается эксперт.

Член общественной палаты Екатеринбурга, президент Фонда гражданской безопасности Дмитрий Чукреев сетует, что в городе сохранилась ОПГ-диаспора. «Именно эти предприниматели способствовали производству алкоголя с присутствием метанола, а затем они же его и распродавали. Нашумевший случай был в 2021 году — массовое отравление алкоголем в регионе. Завезли некачественный спирт — метиловый, который распространялся большей частью через выходцев из Азербайджана», — рассказал ИА Регнум Чукреев.

На суде по делу об отравлении диаспора защищала арестованных земляков — нанимала им адвокатов, вспоминает он. «А ведь их обвиняли не в мелком хулиганстве, а в тяжких преступлениях», — недоумевает Чукреев.

Какие азербайджанские кланы сложились в 90-е годы в столице Урала

В Екатеринбурге еще с 1990-х стали появляться торговые палатки, лотки, киоски, и уже тогда представители азербайджанской диаспоры начали разливать контрафактную водку, возмущается Чукреев.

«С 90-х годов в Екатеринбурге в диаспоре сложились кланы: Джавадовых, Гамбаровых, Сафаровых. С тех пор потихоньку эта история и нарастала. Им всегда завидовали, что у них так хорошо получается торговать: овощи, фрукты, алкоголь, табак. Спиртное было особенно выгодным товаром. Конечно, есть и честные продавцы, но есть и организованная преступность», — поясняет общественник.

Иванников отмечает, что азербайджанский криминал действовал в Екатеринбурге в основном автономно. «Обычно этнические группировки замыкаются на внутреннем общении — как правило, это родственники, хорошо друг друга знают. Лишь в редких случаях они выходят на контакт с другими ОПГ. Азербайджанский криминал по структуре напоминает итальянскую «коза ностру». Для сравнения: армянские преступные группировки более социализированы, и у них есть определенный сдерживающий фактор в виде православия. У азербайджанской преступности этого нет», — отмечает Иванников.

28 июня в СК РФ сообщили о пресечении деятельности банды, виновной в серии покушений. Силовики задержали в Екатеринбурге более 50 уроженцев Азербайджана. По версии следствия, фигуранты причастны к гибели выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны Икрама Гаджиева в 2011 году, а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году. Под стражу попали восемь человек.

В столице Урала об этих преступлениях помнят. В 2001 году много шума наделала смерть Юниса Пашаева, торговавшего одеждой на рынке «Таганский ряд». По неофициальным данным, он платил «дань» одному из кланов. Когда Пашаев поссорился со своей «крышей» и отказался продолжать взносы, его зарезали неизвестные. Убийство произошло около кафе «Металон» — как сообщается, убийцы окружили его целой толпой.

Второе покушение оказалось прямым следствием первого. Предприниматель Фехруз Ширинов не мог простить лидерам диаспоры гибель Пашаева и постоянно намекал знакомым на то, что готовится отомстить участникам расправы. Предполагается, что клан решил от Ширинова избавиться. Однако когда киллер — тоже выходец из Азербайджана — выстрелил в бизнесмена из пистолета, случилась осечка. Ширинов сумел самостоятельно задержать стрелка. Того в конце концов осудили, однако имён заказчиков он так и не выдал.

Для реализации еще одного преступления, которое сейчас инкриминируют представителям клана, в августе 2011 года, были приглашены азербайджанцы из соседней Тюмени. В итоге владелец местной овощебазы Икрам Гаджиев был убит выстрелом в голову. Родственники погибшего не стали искать справедливости в России и спешно уехали в Азербайджан.

Каким был расклад сил в преступном мире Екатеринбурга 90-х

В 1990-е годы в Екатеринбурге самыми мощными считались три группировки — «Синие», «Центровые» и «Уралмашевские», напоминают эксперты. Банды враждовали между собой, нередко вступая в вооруженные «разборки». В конечном итоге победу одержали «Уралмашевские».

Под азербайджанским влиянием находились «Синие», возникшие еще в конце 1980-х. Предположительно в ее руководство входили Новруз Мусиб-оглы Аббасов («Заур») — уроженец азербайджанского города Тертер и Каро-оглы Джамалович Мамедов («Каро»), уроженец Тбилиси.

В Свердловской области действовало много этнических банд, состоявших из выходцев с Кавказа и Средней Азии. В основном они находились под контролем «Синих». ОПГ получили свое название из-за обилия татуировок на теле (тогда это еще не было модно). Группа состояла из классических уголовников, которые были принципиально против какого-либо сотрудничества с властями, поэтому избегали официальной регистрации своих бизнесов. Как считается, «Синие» занимались организацией мошенничеств, изготовлением и сбытом фальсифицированного алкоголя, перепродажей похищенных машин. Группа контролировала несколько вещевых рынков.

Из крупных городов области наиболее активно «Синие» действовали в Нижнем Тагиле и городах, где расположены «места лишения свободы». Предположительно, они обладали негласными связями в органах власти, правоохранительных органах, среди управленцев в местах лишения свободы. Базой азербайджанской диаспоры считалось екатеринбургское кафе «Каспий».

Генерал вспоминает вопиющие случаи

Как вспоминает генерал-майор полиции в отставке, замглавы организации «Офицеры России» Владимир Михалевич, этнические ОПГ в 90-е годы были всякие: азербайджанские, армянские, дагестанские, были и русские: тамбовские, московские и так далее. «Есть этнические группировки — и надо наводить в порядок в этом отношении. Почему они вмешиваются в дела правоохранительных органов? Почему сразу надо приезжать диаспорой, если кого-то задержали? У нас в России один народ, мы все вместе должны быть», — заявил ИА Регнум собеседник.

«Этнические сообщества почему-то всегда за своих спешат заступаться! Это неправильно». Был случай, когда гаишник под Новосибирском случайно застрелил этнического азербайджанца, вспоминает собеседник, «так его чуть не убили, из диаспоры пошли угрозы, гаишнику пришлось прятаться. Возле отделения полиции собралась толпа, кричали, что вырежут всю его семью. Это что такое?!» — возмущается генерал.

«Мы часто скатываемся на позицию: что русскому нельзя, то можно приезжему. Абсурд какой-то! Это наша страна, в ней жить нашим детям и внукам. Пусть они работают — поднимают экономику, как и мы все. А если нарушают закон — пусть отвечают на общих основаниях», — подводит итог Михалевич.

Ранее в Совете Федерации заявили, что никакие этнические диаспоры не смогут навязать свои правила России. Глава конституционного комитета верхней палаты Андрей Клишас подчеркнул, что все в стране будут жить по законам. Как уже сообщалось, все попавшие под стражу в Екатеринбурге — граждане России, хотя и азербайджанского происхождения. Поэтому следствие и суд над ними остаются внутренним делом России.

Как развивался дипломатический спор Москвы и Баку

Вскоре после массовых задержаний в Екатеринбурге двое из фигурантов скончались. По предварительным данным, один — в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Тела погибших были доставлены в Баку. По версии азербайджанских властей, судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия. Баку выразил по этому поводу протест российским дипломатам.

В Азербайджане отменены мероприятия с участием российских делегаций, взяты под стражу российские журналисты, а также еще 8 граждан РФ. Москва и Баку обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты. 2 июля посольство РФ сообщило, что россияне, которые находятся в Азербайджане, массово жалуются на физическое насилие со стороны «полицейских» и проверку документов.

Вечером 3 июля стало известно, что генпрокуратуры России и Азербайджана наладили регулярные контакты по текущей повестке, приоритет — защита прав граждан обеих стран. Об этом сообщили в генпрокуратуре РФ. Позднее бакинские СМИ написали, что пятеро задержанных российских журналистов освобождены. Отпущенные на свободу имеют азербайджанское гражданство.