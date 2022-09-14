Екатеринбург, 14 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Свердловской области началсясудебный процесс о массовой гибели людей из-за отравления суррогатным алкоголем. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда Екатеринбурга.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Фигурантами дела являются семь человек. Из них трое до заседания суда находились под стражей. Мера пресечения остальных обвиняемых не была связана с ограничением свободы. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года в Екатеринбурге 51 человек отравился суррогатным алкоголем, из них 44 скончались. При этом один из фигурантов дела избежал лишения свободы. Ему удалось отделаться штрафом в 200 тыс. рублей.