Министр обороны США Пит Хегсет приостановил отправку вооружения киевскому режиму (артиллерийские снаряды, ракеты для систем Patriot). Официальная причина: Пентагон проводит ревизию того, что осталось у него в арсеналах. По словам представителя Белого дома Анны Келли, решение принято «исходя из приоритетности интересов Соединенных Штатов».

Иван Шилов ИА Регнум

Сторонники киевского режима в Вашингтоне, конечно, недовольны. «Американские системы ПВО, включая Patriot, являются основой украинской обороны. Они работают, спасают жизни каждый день», — заявила конгрессвумен Марси Каптур, сопредседатель группы проукраинских членов конгресса. По ее словам, отказ поставлять оружие «повлечет за собой неизбежную гибель многих украинских гражданских и военных». Каптур и ее единомышленники требуют немедленно восстановить поставки.

Восстановление, безусловно, возможно, но его вероятность напрямую зависит от реальных причин того, почему снабжение Киева приостановлено. А их как минимум четыре.

Порка Зеленского

Первая причина — глубокая личная неприязнь, которую Дональд Трамп испытывает к Владимиру Зеленскому. Неприязнь, по всей видимости, еще усилилась после их встречи в Гааге, на саммите НАТО, где Зеленский, вероятно, не услышал требований американского президента в свой адрес.

Ни для кого не секрет, что Трамп хочет как можно быстрее завершить украинский конфликт. Чужую войну, с которой он не получает никаких выгод — ни личных, ни для Соединенных Штатов в целом. И теперь пора выходить из этой авантюры. Причем выходить до того момента, пока та не переросла в третью мировую.

Трамп мечтает выйти через заключение компромисса между сторонами (за посредничество он планирует еще и получить Нобелевскую премию), однако компромисса не получается.

Россия на него не идет, поскольку не хочет отказываться ни от своих территорий, ни от требований по превращению остатка Украины в нейтральное государство. Ну и, наконец, просто потому, что она выигрывает на поле боя.

Продавливать Москву Трамп не хочет — ему нужно выйти так, чтобы не испортить отношения с Владимиром Путиным, который может очень сильно усложнить Вашингтону его стратегию на иранском и китайском направлениях. Поэтому надо давить Зеленского — чем Трамп и занимается.

Однако глава киевского режима упорствует. Надеется на европейскую поддержку и не хочет идти на уступки в территориальном и других вопросах. Соответственно, его нужно выпороть за непослушание — чем Трамп и занялся через приостановку поставок оружия.

В этой ситуации вероятность возобновления помощи есть, но она — ниже среднего. Просто потому, что Зеленский вряд ли поддастся давлению Трампа. Для него отказ от российских требований — это вопрос собственного выживания. Он может пойти лишь на косметические уступки. Вопрос в том, устроят ли они хозяина Белого дома.

Продажа вместо дарения

Вторая причина — нежелание Трампа делать «войну Байдена» своей. Американский президент всячески подчеркивает, что войну на Украине начал его предшественник, и отвечать за все последствия должен он.

Но проблема в том, что фонды, выделенные при администрации Джо Байдена на снабжение Украины, заканчиваются уже осенью. И если Трамп сейчас выделит новый пакет — подарит хоть один цент, хоть один патрон Зеленскому — то это будет уже его война. За последствия которой он будет отвечать точно так же, как и Байден.

И если президент руководствуется именно этим мотивом, то вероятность возобновления поставок, как ни странно, достаточно велика. Если проблема именно в неготовности Трампа дарить Киеву оружие, то он вполне может его продавать.

Зеленский уже говорил, что готов оружие покупать — естественно, не на свои, а на деньги Евросоюза. Который готов платить и должен сделать так, чтобы эта оплата не разгневала Кремль (например, не происходила за счет доходов с российских средств, замороженных в европейских банках).

Либо, если уж на то пошло, чтобы оплата не шла напрямую Киеву. Например, сначала оружие закупает Франция, а потом уже передает его Украине.

Игра с Москвой

Третья причина — продолжение активных переговоров России с США о стабилизации двусторонних отношений. На кону не только Украина, но и Китай, Ближний Восток, контроль за вооружениями, режим нераспространения, серьезные экономические проекты.

И решение Трампа подморозить поставки оружия Киеву могло бы создать нужный фон для переговоров. Либо стать частью уже заключенной сделки. Например, сделкой, подразумевающей отказ России от поставок оружия какой-нибудь другой стране.

И если это действительно сделка, то американских боеприпасов, скорее всего, Киев уже не увидит.

Оружие нужно Израилю

Наконец, четвертой причиной может быть банальный дефицит оружия. Не только и не столько потому, что его нет на складах Пентагона, а потому, что в рамках политики «американские интересы превыше всего» они нужны в другом месте.

Например, в Израиле, который за 12 дней войны с Ираном опустошил свои запасы противоракет. И которые нужно срочно пополнять — особенно с учетом того, что боевые действия могут возобновиться в любой момент. Ведь они остановились для перехода к дипломатическому процессу, а там уже очевиден затык.

Израиль хочет, чтобы Иран полностью отказался от ядерной программы, США согласны на лишение его лишь права на обогащения. Однако аятоллы уже заявили, что не пойдут ни на программу-максимум, ни на программу-минимум.

Ядерная программа остается для них не только законным правом, но и символом национальной гордости и даже — в какой-то степени — идентичности. Для них — а также для иранского населения, гнева которого они боятся сильнее, чем нового столкновения с Израилем или США.

Поэтому Вашингтону нужно не только перевооружать Израиль, но и защищать собственные базы в регионе. Теми же системами ПВО — ведь в случае возобновления войны иранцы могут и не предупредить США о новом ударе, как это было в самом ее конце с атакой на американскую базу в Катаре.

И в этом случае не видать Украине систем Patriot. Потому что Америка превыше всего.