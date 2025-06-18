За минувшие четыре года в Швеции удвоилась доля бедняков — сейчас их численность приближается к 7% от всего населения страны. Около 700 000 шведов не в состоянии оплачивать даже самые основные и необходимые расходы, в первую очередь, продукты питания.

Иван Шилов ИА Регнум

С некоторого времени такие проблемы устойчиво фиксируются в прибалтийских странах — Латвии, Литве и особенно Эстонии, где целые слои населения обнищали и оголодали настолько, что мелкие кражи еды в магазинах стали по-настоящему массовым явлением.

И вот теперь Швеция, которая долгие десятилетия была для прибалтов ориентиром и образцом успешной модели социального развития, тоже пала жертвой новой реальности. Золотые времена канули безвозвратно. Сегодня эту страну если и можно поставить в пример, то только в пример того, как своими руками разрушить собственное благополучие.

Падение общественного благосостояния вызвано затянувшимся экономическим кризисом, из которого королевство никак не выходит. Граждане откровенно признают, что их страна уже давно не является тем «социальным раем», каким она была в 1970-90-е — больше половины из них мечтают об эмиграции. Однако свято место пусто не бывает и недостатка в желающих заместить собой в Швеции собственно шведов не наблюдается.

«Новые бедные»

Еще в 2021 году (по данным Статистического управления Швеции и Евростата) 3,5% населения страны не могли позволить себе заменить изношенную мебель, обеспечить себя полноценным питанием хотя бы через день или оплатить непредвиденные расходы в размере 13 000 крон (примерно 100 000 рублей). К 2024 году этот показатель вырос до 6,6%.

«Люди говорят об идеальном шторме. К сожалению, Швеция сейчас переживает этот шторм, который раньше считали невозможным. Конечно, у нас были спады и раньше, но не в такой степени», — рассуждает Юнас Рюдберг, генеральный секретарь благотворительной организации Swedish City Missions.

В правительстве говорят о росте материальной и социальной бедности. Имеется в виду увеличение числа тех, кто страдает от вынужденного отсутствия необходимых и желательных товаров, услуг и социальных благ — до такой степени, что они не могут жить хорошей жизнью.

«Это отнюдь не маленькая группа — около 700 000 человек. С 2021 года наблюдается очень резкий рост количества таких людей. Удивительно, но СМИ и политики предпочитают об этом не говорить», — говорит Рюдберг.

Издание Dagens Arena пообщалось с одной из таких «новых бедных», 34-летней Йоханной, матерью маленьких детей. Она сообщила, что её нынешних доходов для оплаты большинства первоочередных нужд совершенно недостаточно.

«Без благотворителей я бы не справилась. Я чувствую себя плохой матерью, которая не может позволить себе даже самые элементарные вещи. Деньги заканчиваются за полторы недели до следующей выплаты соцпомощи, и тогда я обращаюсь за помощью в благотворительные фонды», — так рассказала Йоханна журналисту о своём безрадостном житье-бытье.

При этом, когда нищие обращаются за помощью в государственные социальные службы, им часто отказывают, указывая на то, что они, дескать, еще не опустились на самое дно. Нужно избавиться от автомобиля или еще каких-то атрибутов былой сытой жизни — и лишь тогда тебя сочтут бедняком, достойным подаяния.

Йоханне, по ее словам, несколько раз отказывали в соцпомощи — а все потому, что социальные службы не включают в свои расчёты прожиточного минимума оплату кредитов. Они считают, что если человек брал кредиты, то виноват в этом сам.

«Я подала заявку на экстренную продовольственную помощь. Но они ответили «нет» и сказали, что мне следовало бы заранее спланировать покупку лекарств», — говорит Йоханна.

Швеция уже не та

Эксперты жалуются, что в последнее время появляется всё больше сигналов, свидетельствующих о том, что экономика страны замедляется, хотя и ранее темпы роста шведской экономики были едва заметны. Рост же в первом квартале нынешнего года и вовсе оказался нулевым.

Несколько банков уже серьезно понизили прогноз роста ВВП в этом году. Там утешают, что восстановление может начаться в 2026-м, но никаких предпосылок к этому пока не видно. Риксбанк (шведский центробанк) отмечает, что домохозяйства находятся в депрессии и указывает на рост пессимизма среди руководства местных компаний.

Например, в марте обанкротились 122 ресторана, что является самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным за один месяц. В то же время уровень безработицы стремительно растёт, достигнув в марте 8,8% — это самый высокий показатель за последние несколько лет. В апреле индекс потребительских цен вырос на 0,3%, а инфляция составила 2,3%.

Всё больше шведов откладывают деньги на чёрный день, отказываются от крупных покупок или приобретения жилья, а уровень безработицы, по прогнозам, продолжит расти и в дальнейшем. Впрочем, после почти четырёх неудачных для шведской экономики лет всё это уже вошло в привычку.

В начале мая Риксбанк выпустил доклад под названием «Обновление денежно-кредитной политики», главным словом в котором стало «неопределенность» — оно встречается в тексте 23 раза. Другие часто встречающиеся выражения: «трудно судить», «слишком рано» и «нужно подождать».

При этом авторы доклада не стремятся действительно разобраться в ситуации. Вину за проблемы шведской экономики стало модно валить на Дональда Трампа. Глава Риксбанка Эрик Тедеен оправдывается: «Пошлины и другие действия Дональда Трампа многое перевернули с ног на голову. Это создало непредсказуемость, которая, словно мокрое одеяло, накрыла мировую экономику, в том числе и шведскую».

По словам Рюдберга, многие нынешние «новые бедные» долгое время жили за счёт накопленных ими небольших запасов. «Пособие на прожиточный минимум поднимали — и в 2023-м, и в 2024-м. Но это мало помогает», — говорит Рюдберг, добавляя, что правящие политики толком даже не осознают всей остроты социальной ситуации, сложившейся нынче в королевстве.

В стране выросло число мелких краж в магазинах — неимущие воруют продукты питания. В связи с этим недавно был поставлен вопрос о необходимости повысить лимит на сумму кражи, который не грозит возбуждением уголовного дела. Прежний лимит в 1250 крон устарел из-за стремительного роста цен на продукты.

В результате недавно один мужчина, арестованный за два случая магазинных краж (на сумму 1250 и 1311 крон соответственно) потребовал, чтобы его поступок был оценён как мелкое воровство и не подлежал преследованию.

Требование воришки поддержала генпрокуратура Швеции. «В свете текущего роста цен предельную стоимость мелкой кражи следует повысить до 1500 шведских крон (примерно 12 500 рублей — прим. ред.)», — предложила заместитель генерального прокурора Ева Тунегард.

Старожилы охотно признают, что нынче Швеция уже давно на та, какой она была всего несколько десятилетий назад. Об этом, в частности, говорит бывший сотрудник «Шведского радио» Эгон Мальмгрен, в течение 35 лет читавший там новости.

Четыре года назад над пенсионером Мальмгреном «подшутили» в автобусе — какой-то мигрант, сидевший на заднем сиденье, чиркнул своей зажигалкой и поджег старику волосы.

«Раньше правительственные делегации из других стран приезжали в Швецию, чтобы изучить наш общественный строй и нашу систему социального обеспечения. Сегодня таких визитов больше нет. Наши министры прямо заявляют, что система социального обеспечения разграбляется, а организованная преступность распространилась по всему обществу. Мне удалось увидеть Швецию в её лучшем виде — в 60-х, 70-х и 80-х годах», — рассуждает Эгон Мальмгрен.

Уток жалко

Обеднение шведов сопровождается деградацией городской среды. В особенности страдает от мусора третий по величине город Швеции Мальмё — свалки там образовались даже в парках и прочих общественных местах. По совпадению в Мальмё проживает особенно много мигрантов — именно этот город принял большинство беженцев, запрудивших Швецию в ходе общеевропейского миграционного кризиса 2015 года.

Теперь лидер местной региональной партии «Мальмёлистан» Нильс Литторин предлагает решение: уборкой, по его мнению, должны заняться получатели социальных пособий. Литторин возмущен тем, какое неприглядное зрелище являют сейчас городские парки.

«Мне жаль уток, которые здесь плавают. И мне жаль детей, которые растут в таком грязном городе», — говорит политик.

Соответствующий его пост в соцсети он прикрепил к видео, которое записал у пруда в городском парке — оно набрало более 130 000 просмотров. По мнению Литторина, проживающие в Мальме 6500 получателей социальных пособий, которым государство ежегодно выплачивает миллиард крон, могли бы и самостоятельно о себе позаботится.

«Если бы у получателей пособий была настоящая работа, то они бы платили налоги и могли испытывать чувство собственного достоинства. И самое главное, у нас были бы чистые парки вместо этого отвратительного дерьма», — призывает Литторин.

Минувшей весной в стране был проведен опрос, в ходе которого 55% мужчин и 47% женщин признались в своем желании покинуть Швецию. Некоторые обосновали это желание стремлением жить в более теплом климате, а многие сообщили, что хотели бы сбежать с родины из-за разгула преступности.

В стране бесчинствуют этнические банды, укомплектованные выходцами с Ближнего Востока, и большинство шведов уже не верят в способности государства приструнить бандитов. В результате лишь 36% из них твердо хотят остаться жить в родной стране.

В общей сложности обосноваться за границей после завершения трудовой деятельности желает 51% населения Швеции — полностью или частично. Список стран мечты возглавляет Испания, за ней следуют Италия, Греция, Франция, США и Океания. Наиболее негативно к жизни в Швеции относятся люди в возрасте 40-55 лет.

Нежелание многих шведов оставаться в своей стране хорошо соотносится с охватившим королевство демографическим кризисом — многие местные женщины вообще не желают иметь детей, и численность населения растет лишь за счет мигрантов.

Так умирает социальная модель Швеции, сделавшая эту страну региональным лидером, служившая маяком даже для бывших советских граждан. Вкупе с утратой нейтрального статуса и вступлением в НАТО это заставляет с ностальгией вспоминать о Швеции, которую мы потеряли.