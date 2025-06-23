В начале XVIII века Выборг — небольшой город-крепость в удобной бухте, основанный шведами в 1293 году, — превратился в значительную угрозу для молодой Северной столицы России. После победы под Полтавой в 1709 году царь Пётр I решил наконец отрезать шведов от русских владений в Прибалтике. К 1710 году на карельский берег устремились колонны русской армии и флота — 13 тысяч человек под командованием генерал-адмирала Фёдора Апраксина. Перед русскими встала важнейшая задача — обеспечить зону безопасности в прилегающей части Финляндии и обезопасить тыл Петербурга от угроз с севера.

Иван Шилов ИА Регнум

Выборг, позволявший шведам запирать восточную часть Финского залива (а значит — и устье Невы с новопостроенным Петербургом), а также контролировать Карельский перешеек, уже не раз становился причиной тревоги русского командования.

Пётр I впервые попытался овладеть Выборгом в 1706 году, однако тогда плохо снабжённая и недостаточно подготовленная армия была вынуждена отступить, не добившись результата. Это поражение наглядно показало, что для успеха потребуется не только сила, но и выдержка, инженерное мастерство и морская поддержка.

Русский Брюс против шведа Аминева

После разгрома главных шведских сил при Полтаве в 1709 году и краха попыток дипломатического урегулирования кампания против Выборга вновь оказалась в повестке. Весной 1710 года Пётр собрал войска и утвердил выверенный в деталях план наступления.

1 апреля корпус Апраксина, преодолев тяжёлый путь по ещё замёрзшему Финскому заливу, стремительно вышел к стенам Выборга. По свидетельству современников, движение по тающему льду требовало исключительной дисциплины и решимости: солдаты шли по льдинам, рискуя провалиться в воду, неся орудия и припасы.

Русская армия быстро взяла крепость в кольцо, отрезав её от возможной помощи с суши. Одновременно на Балтике разворачивалась другая часть операции: через ледовые поля и штормы Финского залива к месту осады пробивался флот.

Гарнизон крепости насчитывал около шести тысяч человек, хорошо вооружённых и обеспеченных артиллерией. Его возглавлял полковник Захариас Аминофф — пожилой и опытный шведский офицер русского происхождения (один из потомков ивангородского воеводы Фёдора Аминева, который в Смутное время переметнулся к шведам).

Несмотря на затянувшуюся весну, холод и колеблющийся лёд, осаждающие продолжали энергично атаковать. Под руководством генерал-фельдцейхмейстера Якова Брюса и инженера Георга Бернулли шла непрерывная артиллерийская стрельба, велись подкопы и установка земляных мин.

Центр изучения истории и наследия﻿ Московского Златоустовского монастыря Апраксин Ф. М.

К концу апреля с прибытием подкреплений и усилением флота русские войска развернули тяжёлую осадную артиллерию. Две батареи были направлены на каменные укрепления старого города, третья — на земляные валы бастионной части. Пушки были установлены с расчётом на длительный обстрел: шла подготовка к решающему удару.

Будет ли штурм?

В традициях осадной войны Апраксин направил шведскому коменданту Аминоффу ультиматум: сдать крепость «на акорд, какого (комендант) желает». Это означало, что Аминоффу была предложена сдача на неких компромиссных условиях.

На что комендант спокойно ответил: «Чего б ради толь оборонительную и вооружительную крепость сдать» — так обязывала ответить присяга даже в самом отчаянном положении.

Русские приказали готовить понтонные мосты и штурмовые колонны — они собрались брать форпост Скандинавии силой.

31 мая Апраксин получил разрешение начать штурм, как только появится брешь. Уже на следующий день он вновь предложил противнику сдаться, но получил отказ. С 1 июня вечером началась пятидневная артиллерийская бомбардировка, которая нанесла серьёзный урон крепостным стенам и городу. Шведы стойко сопротивлялись и отвечали огнём, но переломить ситуацию не смогли.

Вид осады крепости

Важным успехом стал захват ключевого укрепления, открывшего путь к бастиону и позволившего подготовить штурмовые машины. Несмотря на потери, позиции были удержаны. Помощи снаружи ждать было неоткуда: попытки пробиться к осаждённым не увенчались успехом. Обстановка для шведского гарнизона стала критической.

К 9 июня штурм был тщательно подготовлен, войска распределены по колоннам и снабжены необходимым оборудованием. План предусматривал решительные действия с двух сторон и строгие правила дисциплины. Тем временем противник, осознавая безнадёжность положения, начал переговоры о сдаче. Несмотря на упорное сопротивление, было ясно, что помощи не будет, катализировать капитуляцию помогло прибытие Его Величества.

Капитуляция и почести победителям

12 (23) июня 1710 года переговоры, наконец, завершились соглашением о капитуляции крепости. Шведский гарнизон, разорённый ураганным огнём, сдался с честью. На следующий день русский царь торжественно вошёл в город во главе Преображенского полка. Он нашёл здесь 141 пушку, запасы пороха и 5,5 тысячи ружей — огромные трофеи.

Взятых в плен почти 3400 шведских солдат и офицеров первое время собирались обменять, но Пётр I отверг это, упрекнув стокгольмское правительство за жестокость в обращении с русскими пленными и за отказ выменять арестованного шведами русского посла князя Андрея Хилкова.

План осады

Празднование прошло шумно и широко. Пётр I наградил участников осады: офицерам вручили золотые медали, а рядовым — серебряные. Апраксин был удостоен ордена Андрея Первозванного.

В честь победы была отчеканена памятная серебряная медаль диаметром 46 мм с изображением плана осады и латинскими надписями. Эта медаль стала символом возвращения в состав России Выборга и прилегающих карельских земель, которые были освоены новгородцами ещё в раннем Средневековье.

Открытая Балтика

Взятие Выборга в 1710 году имело колоссальное стратегическое значение. Эта крепость была главным шведским бастионом на Северо-Западе и стояла на пути к Петербургу. Россия впервые окончательно отрезала Швецию от владений в Восточной Финляндии. Теперь Балтийское море было открыто для русского флота: Петербург получил надёжный выход к морю, и русские начали массовую колонизацию и укрепление побережий Финляндии.

Медаль в память о взятии Выборга

Петербургское и карельское направления быстро вошли в сферу русского влияния: вдоль Карельского перешейка заложены новые крепости, населённые пункты и дороги. Российские морские силы закрепились на острове Котлин, стерёгшем Невскую губу. На этом острове была построена крепость Кронштадт.

К сентябрю 1721 года, по Ништадтскому миру, практически вся Шведская Финляндия (включая Кексгольм и Аландские острова) отходила России. Творение Петра получило надёжный щит на долгие века: «И тако чрез взятие сего города (Выборга) Санкт-Петербургу конечное безопасение получено», — писал самодержец.

Там же, через 230 лет

Когда в марте 1940 года части Красной армии вошли в Выборг (который во время пребывания в составе Финляндии назывался Виипури), история словно замкнула круг. Ровно 230 лет спустя после того, как город впервые стал частью России усилиями Петра Великого, он вновь вернулся под российское знамя — теперь уже под стягом Советского Союза. И как в XVIII веке это было продиктовано стратегическими соображениями защиты Петербурга, так и в XX столетии Москва действовала в интересах безопасности Ленинграда — новой столицы Севера.

После распада Российской империи Выборг оказался за чертой новой государственной границы. Финляндия, ранее великая княжеская окраина империи, обернулась враждебным буфером. Вокруг Ленинграда, одного из важнейших промышленных и культурных центров СССР, возникла опасно близкая линия фронта, укреплённая под командованием Карла Густава Маннергейма — генерала, когда-то служившего Российской империи. Подобно Аминоффу, оборонявшему Выборг от Петра I, Маннергейм оказался в роли коменданта, выступившего против исторической родины.

Красноармейцы на фоне Выборгского замка

Советское командование не могло допустить повторения угрозы с севера. Прорыв линии Маннергейма стал символом военной воли Москвы восстановить контроль над ключевыми позициями на Карельском перешейке. В этом была не только военная, но и историческая логика: возвращение Выборга стало актом восстановления естественных рубежей.

И вновь 12-го числа северо-западный сосед капитулирует, правда, в этот раз подписанием мирного договора в Москве, 14 марта 1940 года последние финские соединения покинули Виипури. Две войны, два века, две империи — и одна неизменная задача: защита Северной столицы, как бы она ни называлась, Санкт-Петербург или Ленинград.

История, как известно, не повторяется буквально, но иногда она рифмуется. И в марте 1940 года эхо Петровской победы вновь прозвучало над берегами Выборгского залива.