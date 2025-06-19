Это уже третий с начала года случай публичного надругательства над российским паспортом в Петербурге. На этот раз его сожгла трэш-блогер Александра. Она размахивала горящим документом и призывала полицию как можно скорее выехать за ней.

Иван Шилов ИА Регнум

Полиция просьбу исполнила и в тот же день прибыла. Это немало удивило Александру — как и сообщение о том, что ей может грозить реальное уголовное наказание.

Сожгла паспорт и подчистила аккаунт

Сейчас Telegram-аккаунт Александры пуст — она удалила все посты в ожидании судебного разбирательства. Но до этого момента в нём кипело обсуждение: какие мотивы были у блогера? Понимала ли, чем это грозит? И понимает ли сейчас? В соцсетях мнения разделились: одни считают, что девушка просто «ловила хайп» и поднимала себе популярность, другие думают, что она сделала это специально — по идеологическим побуждениям.

— Это мой паспорт, и я его сейчас, ****, сожгу. Вот он. Всё, давайте, ***, выезжайте за мной! Выезжайте, ***! Я надеюсь, вы выедете за мной до того момента, ***, как мне надо будет идти на работу. Потому что я *** работать, ***! Ха-ха!

По некоторым данным, Александра работает в стрип-клубе, но основной доход получает от донатов во время стримов. На видео слышно, как молодой человек убеждает её быть осторожнее, но потом подносит голубое пластиковое ведро, куда девушка кидает горящий паспорт. Его заливают пивом из бутылки.

Позже она заявит, что хотела бы «подтереться паспортом», но он уже сгорел. Но в Интернете сохраняется всё: пользователи выложили скрин оригинального сообщения, который тоже будет приобщён к делу.

Представитель МВД России Ирина Волк написала в своём Telegram-канале: «Моими коллегами из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, в отношении девушки, которая умышленно подожгла свой паспорт, а также её знакомого. Оба фигуранта задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится предварительное расследование».

Наиболее прагматичные подписчики Александры интересуются: а как она собралась без паспорта ехать куда-то, оформлять документы, устраиваться на новую работу?

Впрочем, иллюзорное представление о том, что при уничтожении документа моментально прекращаются все обязательства, с ним связанные, совсем не ново.

Сначала делают, потом льют слёзы

В советское время публично сжигать и рвать знаковые документы — паспорта и партийные билеты — мало кто отваживался.

Дочь Сталина Светлана Аллилуева бежала в США в 1967 году. Она написала подруге, что «сожгла свой советский паспорт, чтобы никто не подумал, что она может вернуться обратно.

Первый советский игрок НХЛ Виктор Нечаев в 1980 г. сжёг паспорт с записью фиктивного брака с израильтянкой, чтобы ему выдали новый — «чистый». Его он использовал уже для другого брака, на этот раз с американкой, чтобы эмигрировать в США.

«Концептуальные художники», покинув СССР, порой делали из паспортов и партбилетов арт-объекты, эмигранты могли порвать паспорта перед репортерами, символически прощаясь с советским прошлым. Но все это были частные случаи, как правило, с политическим подтекстом.

На рубеже восьмидесятых и девяностых совершенно конъюнктурным жестом стало публичное уничтожение — нет, не паспорта (без него пришлось бы тяжко), но партбилета — катализатора многих советских карьер.

В 1990 г. режиссёр «Ленкома» Марк Захаров сжёг свой партбилет в прямом эфире программы «Взгляд» (к тому моменту он уже семнадцать лет благополучно состоял в КПСС). Много позже он скажет: «По прошествии лет готов честно признать: это был дурацкий, спонтанный поступок, о котором горько сожалею. Акт сожжения краснокожей книжицы носил форму необузданной и абсолютно излишней театральности. С компартией Советского Союза следовало расставаться совершенно по-иному — спокойно и достойно».

Сейчас есть категория граждан, которая публично «рвёт связи» уже с Россией — члены неформального общественного движения «Граждане СССР» (в 2022 г. признано экстремистской организацией). Они оформляют себе символические паспорта на бланках старого образца и категорически не признают Россию государством, считая её «коммерческой организацией». Прежде чем уничтожить российский паспорт, «граждане СССР» оформляют на него кредиты и ипотеки. Ничем хорошим это, конечно, не заканчивается, но пока не пришли судебные приставы — есть где погреться.

Уничтожение паспортов стало политическим перформансом в 2022 году, когда Россию начали демонстративно покидать нетвойнисты и уклонисты всех мастей, либеральная творческая общественность и идейные «противники режима» — абсолютно убеждённые в том, что впереди открывается спокойная, сытая и безмятежная жизнь, в которой российскому паспорту и России нет места.

Но всё оказалось иначе.

Певца Эдуарда Шарлота, уничтожившего свой российский паспорт и прибившего фото патриарха Кирилла к дереву, признали виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Его осудили на 5,5 года в колонии-поселении, хотя сам патриарх (через епископа Кинельского) просил не применять наказания.

Да и певец изобразил раскаяние и сказал, что любит свою страну и готов её поддерживать. До покаяния он успел сбежать из России, «присягнуть» Украине, осознать, что за границей его небольшой талант не так уж и востребован, и вернуться из Еревана в Москву.

В Петербурге на День пограничника девушка Алена (тоже, как и Александра, вебкамщица) помочилась на паспорт у станции метро «Площадь Александра Невского», а её подруга снимала всё на камеру. Обе сейчас в СИЗО до июля.

Чуть раньше, в начале мая, в Приморском районе двое блогеров сожгли паспорт и разместили ролик в интернете. Идентифицировать их пока не удалось.

Помимо вульгарного хайпа, встречается и другой мотив: подготовка к эмиграции. На новую родину лучше ехать с символическим капиталом — статусом «умученного за убеждения». Два года назад Техран Джамалов, житель Томска, тоже сжёг паспорт: положив рядом с ним Коран, он заявил, что прожил 25 лет в России и «убедился, что паспорт и эта книга несовместимы, надо выбирать одно из двух». После чего облил документ горючей жидкостью и поджёг.

В тот же день он стал героем сетевых роликов ещё раз — когда приносил извинения, с трудом произнося слова «совершил необдуманный поступок». На видео также лила слёзы и его мать, понимая, чем грозит надругательство над государственной символикой.

А в августе 2024 года известный блогер-фрик Александр Шпак опубликовал видео, на котором он демонстративно сжигает российский паспорт и, путая слова, пытается петь гимн Украины.

Чем грозят такие «перформансы»

Россия совсем не одинока в своём желании отстаивать честь государственных символов. В Израиле штраф за порчу флага, например, составляет 60 тыс. шекелей (1,3 млн рублей), и к этому добавляется тюремный срок до трёх лет. В Испании — четыре года тюрьмы, в Казахстане — до года и крупный штраф. Ирландия, Турция, Германия, Эстония, Мексика, Молдавия — каждая страна отстаивает свою символику как может.

Законодательство в России довольно мягкое, гуманное. Наказание за глумление над паспортом разное — предъявить обвинение можно по разным статьям УК или КоАП.

Техран Джамалов, к примеру, отделался административным штрафом в 10 тыс. руб. — его судили по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Зато Александр Шпак был заочно осужден на восемь лет по ч. 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти»).

Какое наказание ждет Александру и Алену — скоро узнаем.