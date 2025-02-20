Латвия ускоренно вымирает, но это еще не кризис. Кризис будет через 5 лет
Президент Латвии Эдгар Ринкевич вдруг озаботился вопросами рождаемости и демографии. Главу этой страны беспокоит, что если нынешняя тенденция продолжится, скоро попросту не останется людей, заинтересованных в сохранении латвийского государства.
Латвийцы либо разъезжаются по другим странам, либо, оставшись жить на родине, отказываются заводить детей. Рождаемость бьет один антирекорд за другим.
Умирают чаще, рожают реже
Недавно в Латвии обнародовали демографические данные за 2024 год. В прошлом году в этом государстве родился 12 571 ребенок — на 13,2% меньше, чем годом ранее. В последнем квартале года рождалось менее чем по тысяче детей в месяц. Впервые такой антирекорд в стране был зарегистрирован по итогам октября 2024 года — тогда родилось 994 ребенка. В ноябре было 940 новорожденных, а в декабре — 921.
Итогом 2024-го стало самое низкое в Латвии за последние 100 лет число рождений.
С 1990 года (когда в республике проживало около 2,7 млн человек) естественный демографический прирост в Латвии остается отрицательным: умирает больше людей, чем рождается. В 2024-м скончался 26 341 человек, на 6% меньше, чем в 2023-м. Число умерших за 2024 год оказалось на 13 770 человек больше, чем новорожденных (но самой драматичной эта разница была в 2021 году — на 17 180 человек в пользу умерших).
В прошлом году в Латвии также заключалось и меньше браков, чем в 2023-м — всего 10 390, на 1,5% меньше, чем годом ранее. Всего по состоянию на 1 января 2025 года народонаселение Латвии составляло 1,853 млн человек.
20 января Ринкевич заявил в телеэфире, что в 2025 году одним из приоритетов государства должна стать демографическая ситуация. По его словам, если нынешняя тенденция продолжится, то «через пятнадцать-двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство».
Ирония здесь заключается в том, что сам Ринкевич — открытый гей*. Стоит отметить, что за минувшие двадцать лет большинство населения Латвии неоднократно давало понять, что готово считать браком только союз мужчины и женщины. И все эти годы людям внушали, что они «отсталые ретрограды» и Латвии, как «европейской стране», необходимо соблюдать «европейские» же нормы «толерантности».
Наконец, сейм в ноябре 2023-го принял подготовленный минюстом пакет законопроектов о том, что с середины 2024 года в Латвии любые два взрослых однополых человека смогут оформить «партнерство».
В первый же месяц после вступления в силу нового закона «партнерские отношения» зарегистрировали 47 однополых пар.
Денег на поддержку нет
Впрочем, справедливости ради, надо отметить, что активному деторождению в Латвии препятствует отнюдь не только пропаганда «нетрадиционных ценностей». Люди жалуются на то, что государство очень слабо помогает семьям с детьми.
Самое высокое одноразовое пособие по рождению ребенка с этого года получают жители Юрмалы — 1000 евро за каждого новорожденного. В Резекне, при условии, что оба родителя там задекларированы, пособие составляет 720 евро, в Даугавпилсе — 500, в Вентспилсе — 300. В Риге пособие составляет 150 евро, и эта сумма не менялась больше десяти лет.
Пособия молодым родителям платят не только муниципальные власти, но и государство. Есть единоразовое пособие по рождению ребенка — это 421,17 евро. Кроме того, производится ежемесячная выплата за ребёнка возрастом до полутора лет — 171 евро; эта сумма как была установлена в 2003 году, так с тех пор и не менялась. В следующем году предполагается увеличить это пособие до 422 евро в месяц, однако пока не ясно, получится ли найти требуемые для этого 71,4 млн евро.
Как понять наглядно, достаточно ли велики латвийские детские пособия? Все познается в сравнении.
По данным ресурса World of Statistics, в 2024 году Латвия заняла второе место на планете по стоимости коммунальных услуг. Если верить этим данным, среднестатический латвиец отдает за эти услуги 308 евро.
На первом месте — Австрия, в которой стоимость «коммуналки» составляет в среднем 330 евро, на третьем — Германия с 301 евро. Далее в списке следуют Великобритания, Эстония, Швейцария, Чехия, Словения, Польша, Нидерланды.
Впрочем, латвийцев можно поздравить. Ведь в 2023 году Латвия занимала по этой позиции первое место — так что наблюдается пусть крохотный, но прогресс.
Впрочем, особо радоваться не приходится в любом случае. Ведь если сравнить стоимость коммунальных услуг с уровнем средней зарплаты по стране, станет понятно, что выживать среднестатистическому жителю Латвии гораздо труднее, чем австрийцу, немцу или англичанину.
В Австрии размер средней заработной платы составляет 2521 евро. К примеру, учитель средней школы зарабатывает около 3970 евро, а медсестра — примерно 2670. Средний доход немца — это 3900 евро в месяц, а англичанина — 2647 фунтов стерлингов. Ежемесячная средняя зарплата латвийца составляет 1537 евро в месяц — и то лишь до уплаты налогов. И из них он должен «отстегнуть за коммуналку» 308 евро.
Сейчас в Латвии действуют 15 видов налогов и 113 госпошлин, которые платят жители. С работника только в виде подоходного налога взимается 20–31,4%. Но уже не только с зарплаты, а со всего дохода, куда входят, например, и деньги, вырученные с продажи квартиры или машины. Помимо подоходного налога, приходится платить взносы социального страхования.
Затем вступают в силу косвенные платежи, и первый из них — НДС в размере 21%. Отправляясь в магазин за покупками, латвиец отдает государству пятую часть потраченных там денег. Потом следуют акцизы на алкоголь и табак, на кофе и газированные напитки, на автомобильное топливо, на природный газ, которым отапливаются жилища — их ставка регулярно повышается.
Причем ставка налога на голубое топливо рассчитывается исходя из фактической стоимости энергоресурсов. Таким образом выходит, что государство из-за повышения стоимости газа получило существенные дополнительные налоговые поступления.
Вдобавок все владельцы автотранспорта платят ежегодный транспортный налог, а владельцы недвижимого имущества — налог на свою землю, квартиры, дома и гаражи. Пока действует мораторий на их повышение, но все может измениться, если власти Латвии будут следовать рекомендациям Еврокомиссии.
Впрочем, уже сейчас государство забирает у латвийца до 80% доходов. Понятно, что заводят детей в таких условиях лишь самые отважные.
Денег на увеличение пособий не предвидится. Сейчас главный установленный государством приоритет — развитие вооруженных сил, основные суммы идут туда. Недавно Эдгар Ринкевич озвучил план поднять военные расходы Латвии до 5% от ВВП. Это порядка 2 млрд евро в год — сумма для маленького бедного государства огромная.
Кризис начнётся скоро
18 февраля крупнейшее латвийское издание Neatkarīgā Rita Avize («Независимая утренняя газета») опубликовало статью, пессимизм которой бьет в глаза, уже начиная с заголовка: «Почему демография отводит латвийскому государству только двадцать лет». Автор этого материала Арнис Клуйнис пишет, что ситуация с рождаемостью в государстве поистине ужасает, а власти, похоже, уже с этим смирились.
Причем проблема заключается не только в количестве, но и в качестве: исчезают люди с определенными навыками и умениями, необходимыми для всего общества. Клуйнис сетует, что взрослые латвийцы не стремятся заводить детей, количество потенциальных родителей падает, а люди стараются планировать рождение детей только на теплое время года, когда легче осуществлять уход за новорожденными.
При этом специалисты предупреждают: то, что происходит сейчас — это еще не демографический кризис. Настоящий кризис, когда Латвия станет терять по 20 тысяч человек в год, при сохранении нынешних тенденций разразится лет через пять.
В возраст наиболее активного деторождения входит самая малочисленная группа населения страны, зато в возраст умирания — одна из самых многочисленных из ныне живущих. И без того малая группа появившихся на свет в 90-е (а ведь именно у нее сейчас возраст наиболее активного деторождения) сжалась еще сильнее в результате массового исхода населения в 2004–2019 гг.
Это эмиграционное «цунами» не только углубило «яму», но и превратило ее в настоящий «котлован». Тогда в один конец уезжали люди самых разных возрастов, очень часто увозя с собой детей, рожденных не только в 90-е, но и позже. Только за четыре года (2008–2011) суммарный отток населения из страны достиг 113 тысяч человек. В последующие же годы миграция хоть и снизилась, но не остановилась — и края демографического «котлована» продолжали осыпаться.
Пандемия COVID-19 на время перекрыла отток людей, а российская СВО на Украине привела к тому, что в 2022-м население Латвии первый раз с конца 80-х даже немного увеличилось — за счет притока беженцев. Но затем процесс депопуляции возобновился.
Демографы рассчитали, что в 2027–2034 гг. в Латвии будет рождаться менее 10 тысяч детей в год, а порой и менее 8–9 тысяч. При этом, вероятно, число смертей уже в ближайшие годы превысит 30 тысяч (ведь сейчас людей старше 65 лет в Латвии насчитывается 400 тысяч), а в конце 2020-х и начале 2030-х — возможно, и 35 тысяч. В таком темпе сокращение составит минус 200 тысяч человек за десять лет.
Можно пытаться увеличить пособия, но, как говорят местные демографы, подобную брешь закрыть можно только одним способом — иммиграцией. По понятным причинам такой способ борьбы с демографической ямой вызывает ярость латышских националистов. Однако по факту процесс замещения населения уже происходит.
*Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским