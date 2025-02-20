Президент Латвии Эдгар Ринкевич вдруг озаботился вопросами рождаемости и демографии. Главу этой страны беспокоит, что если нынешняя тенденция продолжится, скоро попросту не останется людей, заинтересованных в сохранении латвийского государства.

Иван Шилов ИА Регнум минимум

Латвийцы либо разъезжаются по другим странам, либо, оставшись жить на родине, отказываются заводить детей. Рождаемость бьет один антирекорд за другим.

Умирают чаще, рожают реже

Недавно в Латвии обнародовали демографические данные за 2024 год. В прошлом году в этом государстве родился 12 571 ребенок — на 13,2% меньше, чем годом ранее. В последнем квартале года рождалось менее чем по тысяче детей в месяц. Впервые такой антирекорд в стране был зарегистрирован по итогам октября 2024 года — тогда родилось 994 ребенка. В ноябре было 940 новорожденных, а в декабре — 921.

Итогом 2024-го стало самое низкое в Латвии за последние 100 лет число рождений.

С 1990 года (когда в республике проживало около 2,7 млн человек) естественный демографический прирост в Латвии остается отрицательным: умирает больше людей, чем рождается. В 2024-м скончался 26 341 человек, на 6% меньше, чем в 2023-м. Число умерших за 2024 год оказалось на 13 770 человек больше, чем новорожденных (но самой драматичной эта разница была в 2021 году — на 17 180 человек в пользу умерших).

В прошлом году в Латвии также заключалось и меньше браков, чем в 2023-м — всего 10 390, на 1,5% меньше, чем годом ранее. Всего по состоянию на 1 января 2025 года народонаселение Латвии составляло 1,853 млн человек.

20 января Ринкевич заявил в телеэфире, что в 2025 году одним из приоритетов государства должна стать демографическая ситуация. По его словам, если нынешняя тенденция продолжится, то «через пятнадцать-двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство».

Ирония здесь заключается в том, что сам Ринкевич — открытый гей*. Стоит отметить, что за минувшие двадцать лет большинство населения Латвии неоднократно давало понять, что готово считать браком только союз мужчины и женщины. И все эти годы людям внушали, что они «отсталые ретрограды» и Латвии, как «европейской стране», необходимо соблюдать «европейские» же нормы «толерантности».

Наконец, сейм в ноябре 2023-го принял подготовленный минюстом пакет законопроектов о том, что с середины 2024 года в Латвии любые два взрослых однополых человека смогут оформить «партнерство».

В первый же месяц после вступления в силу нового закона «партнерские отношения» зарегистрировали 47 однополых пар.

Денег на поддержку нет

Впрочем, справедливости ради, надо отметить, что активному деторождению в Латвии препятствует отнюдь не только пропаганда «нетрадиционных ценностей». Люди жалуются на то, что государство очень слабо помогает семьям с детьми.

Самое высокое одноразовое пособие по рождению ребенка с этого года получают жители Юрмалы — 1000 евро за каждого новорожденного. В Резекне, при условии, что оба родителя там задекларированы, пособие составляет 720 евро, в Даугавпилсе — 500, в Вентспилсе — 300. В Риге пособие составляет 150 евро, и эта сумма не менялась больше десяти лет.

Пособия молодым родителям платят не только муниципальные власти, но и государство. Есть единоразовое пособие по рождению ребенка — это 421,17 евро. Кроме того, производится ежемесячная выплата за ребёнка возрастом до полутора лет — 171 евро; эта сумма как была установлена в 2003 году, так с тех пор и не менялась. В следующем году предполагается увеличить это пособие до 422 евро в месяц, однако пока не ясно, получится ли найти требуемые для этого 71,4 млн евро.

Как понять наглядно, достаточно ли велики латвийские детские пособия? Все познается в сравнении.

По данным ресурса World of Statistics, в 2024 году Латвия заняла второе место на планете по стоимости коммунальных услуг. Если верить этим данным, среднестатический латвиец отдает за эти услуги 308 евро.

На первом месте — Австрия, в которой стоимость «коммуналки» составляет в среднем 330 евро, на третьем — Германия с 301 евро. Далее в списке следуют Великобритания, Эстония, Швейцария, Чехия, Словения, Польша, Нидерланды.

Впрочем, латвийцев можно поздравить. Ведь в 2023 году Латвия занимала по этой позиции первое место — так что наблюдается пусть крохотный, но прогресс.

Впрочем, особо радоваться не приходится в любом случае. Ведь если сравнить стоимость коммунальных услуг с уровнем средней зарплаты по стране, станет понятно, что выживать среднестатистическому жителю Латвии гораздо труднее, чем австрийцу, немцу или англичанину.

В Австрии размер средней заработной платы составляет 2521 евро. К примеру, учитель средней школы зарабатывает около 3970 евро, а медсестра — примерно 2670. Средний доход немца — это 3900 евро в месяц, а англичанина — 2647 фунтов стерлингов. Ежемесячная средняя зарплата латвийца составляет 1537 евро в месяц — и то лишь до уплаты налогов. И из них он должен «отстегнуть за коммуналку» 308 евро.

Сейчас в Латвии действуют 15 видов налогов и 113 госпошлин, которые платят жители. С работника только в виде подоходного налога взимается 20–31,4%. Но уже не только с зарплаты, а со всего дохода, куда входят, например, и деньги, вырученные с продажи квартиры или машины. Помимо подоходного налога, приходится платить взносы социального страхования.

Затем вступают в силу косвенные платежи, и первый из них — НДС в размере 21%. Отправляясь в магазин за покупками, латвиец отдает государству пятую часть потраченных там денег. Потом следуют акцизы на алкоголь и табак, на кофе и газированные напитки, на автомобильное топливо, на природный газ, которым отапливаются жилища — их ставка регулярно повышается.

Причем ставка налога на голубое топливо рассчитывается исходя из фактической стоимости энергоресурсов. Таким образом выходит, что государство из-за повышения стоимости газа получило существенные дополнительные налоговые поступления.

Вдобавок все владельцы автотранспорта платят ежегодный транспортный налог, а владельцы недвижимого имущества — налог на свою землю, квартиры, дома и гаражи. Пока действует мораторий на их повышение, но все может измениться, если власти Латвии будут следовать рекомендациям Еврокомиссии.

Впрочем, уже сейчас государство забирает у латвийца до 80% доходов. Понятно, что заводят детей в таких условиях лишь самые отважные.

Денег на увеличение пособий не предвидится. Сейчас главный установленный государством приоритет — развитие вооруженных сил, основные суммы идут туда. Недавно Эдгар Ринкевич озвучил план поднять военные расходы Латвии до 5% от ВВП. Это порядка 2 млрд евро в год — сумма для маленького бедного государства огромная.

Кризис начнётся скоро

18 февраля крупнейшее латвийское издание Neatkarīgā Rita Avize («Независимая утренняя газета») опубликовало статью, пессимизм которой бьет в глаза, уже начиная с заголовка: «Почему демография отводит латвийскому государству только двадцать лет». Автор этого материала Арнис Клуйнис пишет, что ситуация с рождаемостью в государстве поистине ужасает, а власти, похоже, уже с этим смирились.

Причем проблема заключается не только в количестве, но и в качестве: исчезают люди с определенными навыками и умениями, необходимыми для всего общества. Клуйнис сетует, что взрослые латвийцы не стремятся заводить детей, количество потенциальных родителей падает, а люди стараются планировать рождение детей только на теплое время года, когда легче осуществлять уход за новорожденными.

При этом специалисты предупреждают: то, что происходит сейчас — это еще не демографический кризис. Настоящий кризис, когда Латвия станет терять по 20 тысяч человек в год, при сохранении нынешних тенденций разразится лет через пять.

В возраст наиболее активного деторождения входит самая малочисленная группа населения страны, зато в возраст умирания — одна из самых многочисленных из ныне живущих. И без того малая группа появившихся на свет в 90-е (а ведь именно у нее сейчас возраст наиболее активного деторождения) сжалась еще сильнее в результате массового исхода населения в 2004–2019 гг.

Это эмиграционное «цунами» не только углубило «яму», но и превратило ее в настоящий «котлован». Тогда в один конец уезжали люди самых разных возрастов, очень часто увозя с собой детей, рожденных не только в 90-е, но и позже. Только за четыре года (2008–2011) суммарный отток населения из страны достиг 113 тысяч человек. В последующие же годы миграция хоть и снизилась, но не остановилась — и края демографического «котлована» продолжали осыпаться.

Пандемия COVID-19 на время перекрыла отток людей, а российская СВО на Украине привела к тому, что в 2022-м население Латвии первый раз с конца 80-х даже немного увеличилось — за счет притока беженцев. Но затем процесс депопуляции возобновился.

Демографы рассчитали, что в 2027–2034 гг. в Латвии будет рождаться менее 10 тысяч детей в год, а порой и менее 8–9 тысяч. При этом, вероятно, число смертей уже в ближайшие годы превысит 30 тысяч (ведь сейчас людей старше 65 лет в Латвии насчитывается 400 тысяч), а в конце 2020-х и начале 2030-х — возможно, и 35 тысяч. В таком темпе сокращение составит минус 200 тысяч человек за десять лет.

Можно пытаться увеличить пособия, но, как говорят местные демографы, подобную брешь закрыть можно только одним способом — иммиграцией. По понятным причинам такой способ борьбы с демографической ямой вызывает ярость латышских националистов. Однако по факту процесс замещения населения уже происходит.

*Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским