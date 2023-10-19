Скандальная экоактивистка Грета Тунберг вернулась на заголовки мировых таблоидов: шведский суд второй раз за год выписал ей штраф за блокаду подъездных путей к нефтяному порту в Мальме, а в Норвегии потребовали запретить экоактивистке въезд. Неугомонная Тунберг вносит посильный вклад в разрушение энергетической системы Евросоюза. И это неудивительно, учитывая то, кто стоит за её спиной.

Иван Шилов ИА Регнум Грета Тунберг

Пророк в своём отечестве

Этот год двадцатилетняя Грета проводит, что называется, на кураже.

Тем более что взрослый мир всячески поощряет ее деятельность: в марте 2023-го Университет Хельсинки сообщил, что удостоит Тунберг звания почетного доктора наук.

Причём, что особенно фантасмагорично, отметить её решил факультет теологии этого университета, открывший восемь почетных докторских степеней — одну из них и получила одиозная девица. Кроме нее, почетных званий удостоились профессора, юристы, журналисты, переводчики, микробиологи.

Впрочем, знак поощрения от скандинавских теологов не случаен, если знать, что ранее один из приходов Церкви Швеции (крупнейшая христианская деноминация в стране) объявил Грету «преемницей Иисуса Христа».

А радикальная феминистка Анна Ардин (известная своей зловещей ролью в судьбе Джулиана Ассанжа, которого в свое время обвинила в изнасиловании) назвала Грету «пророком нашего времени», сравнимым с библейскими персонажами.

Впрочем, для Греты знак почёта от хельсинкского университета отнюдь не стал ни самым первым, ни самым весомым. Что для нее докторская степень в провинциальной Финляндии, если в 2019 году, еще школьницей, ее номинировали на Нобелевскую премию мира? Всего же номинаций на Нобелевку у нее уже две — в 2019-м и 2020 году.

На данный момент у двадцатилетней Греты уже десятки почетных званий, в том числе «Женщина года» в Швеции (2019 г.), «100 самых влиятельных женщин» по версии изданий Time и Forbes, почетная докторская степень от Университета Монса. Ее неоднократно провозглашали «Голосом молодого поколения», «послом совести» и т.д. Кроме того, в её честь названо множество новооткрытых представителей фауны.

В апреле Грета провела одиночный пикет перед посольством Швеции в Брюсселе.

Акция была приурочена к визиту в город министров Евросоюза и, по словам Тунберг, преследовала цель привлечь их внимание к проблеме вырубки лесов.

«Мы теряем последние оставшиеся естественные леса, которые бесценны для поглотителей углерода, биоразнообразия и прав человека», — заявила Тунберг. Она добавила, что шведская модель лесного хозяйства губительна как для климата, окружающей среды, так и для коренных народов страны.

А в июне Грета Тунберг в составе международной делегации посетила Киев и встретилась с Владимиром Зеленским. Там она обвинила Россию в «экоциде», возложив на российских военных вину за разрушение Каховской ГЭС. По мнению Тунберг, это «еще одно злодеяние, для которого миру трудно подобрать слова».

Чрезвычайно активный образ жизни

Вскоре после Киева Тунберг отправилась в Страсбург, где на заседании Европарламента картинно продемонстрировала неприличный жест противникам законопроекта о восстановлении природных ресурсов. Выставленные ею средние пальцы с удовольствием фотографировали многочисленные представители прессы.

Документ приняли небольшим перевесом депутатских голосов, а оскорбившиеся политики потребовали от Тунберг публичных извинений за оскорбление людей, не согласных с законопроектом. В свое время Тунберг пришлось извиняться за высказанный ею призыв «поставить к стенке» мировых лидеров, но на сей раз просить прощения она не стала.

Все эти факты рисуют портрет влиятельной личности, выбившейся в ряды лиц, приближенных к западному либеральному истеблишменту. На этом фоне трудновато поддерживать имидж «гонимой активистки», но тут на помощь Тунберг приходят мелкие чиновники, регулярно обкладывающие её незначительными штрафами.

Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press Грета Тунберг задержана полицией в ходе протестной акции в Лондоне

Так, в начале октября стало известно, что Тунберг снова получила штраф — за устроенный ею вместе с другими членами организации Reclaim the Future несанкционированный пикет в нефтяном порту шведского города Мальмё. Тогда она со своими приспешниками заблокировала подъездной путь к порту, перекрыв там автомобильное движение.

Это рецидив: точно такую же акцию она прежде уже проводила там — в июне. Месяцем позже ее приговорили за это к штрафу в 2,5 тысячи крон (более 22 тысяч рублей). Сразу же после оглашения приговора в окружном суде Мальмё она снова поехала в нефтяной порт и приступила к проведению повторной акции, причём, как и в прошлый раз, категорически отказалась выполнить требование полицейских покинуть проезжую часть.

Снова оказавшись в суде, Грета заявила, что не слышала требований стражей порядка. Впрочем, она отрицает, что совершила что-то предосудительное.

«Мои действия должны быть освобождены от наказания, потому что планета в них нуждается. Те, кого мы блокировали, — это те, кто вызвал климатический кризис. Мои действия были оправданы», — заявила активистка.

Столь вопиющее неуважение к законам, правилам и органам защиты правопорядка могло бы закончиться для нее реальным тюремным сроком, но, конечно, никто не решился приговорить к нему знаменитость, обласканную сильными мира сего. В итоге прокурор Йорген Ларссон потребовал только выплаты штрафа. Карман Тунберг облегчился еще на 5500 крон (почти 49 тысяч рублей).

Следом Грета вступила в борьбу с ветряными мельницами, вернее, ветряными электростанциями. Чем вызвала злость уже в Норвегии. Тамошняя Прогрессивная партия (FRP) потребовала депортировать экоактивистку из этой страны и запретить ей снова её посещать.

Причиной стал устроенный Гретой в Осло митинг протеста против ветряных электростанций, разрушающих, по мнению Тунберг, природную среду обитания саамов — коренных жителей северо-восточных регионов Норвегии.

«Нам не нужно, чтобы этим профессиональным протестунам из-за границы разрешали вести деятельность в Норвегии, особенно если они уже совершали незаконные действия», — сказал представитель FRP Эрленд Виборг.

Обслуживающий персонал Тунберг протестует против такого решения. «Депортация участников акций гражданского неповиновения была бы жестокой и незаконной», — заявили адвокаты Тунберг Улаф Халворсен Реннинг и Мария Хессен Якобсен.

Кто стоит за Гретой

Грета Тунберг является раскрученным публичным лицом, которое используют в своих целях бизнес-структуры мирового уровня. Не секрет, что одно время Грету курировал шведский пиарщик и бизнесмен Ингмар Рентцхог (используя её имя, он привлек миллион долларов на свой экологический стартап We Don’t Have Time) и владелица стокгольмской пиар-конторы Iles PR Хелена Илес (давняя подруга матери девочки).

За спиной Тунберг стоят могущественные покровители — поддержку ее действиям выказывали представители фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса (признан в России нежелательной организацией), основанной влиятельным американским политиком Элом Гором организации «Глобальный план Маршалла», фонда Билла и Мелинды Гейтс ONE и даже знаменитого Римского клуба. На фото и видео рядом с Гретой можно увидеть многих самых влиятельных политиков западного мира.

Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press Грета Тунберг во время климатической забастовки в Стокгольме

В западном мире представляемая Тунберг секта «борцов за климат» столь же влиятельна, как и другие столь же радикальные секты: BLM, ЛГБТ+, феминистки. Результат же ее бурной деятельности получился своеобразным.

После волны организованных Гретой в 2018 году «школьных забастовок за сохранение климата» шведские железнодорожные компании зафиксировали рост спроса на свои билеты на 8% — ведь Грета отрицает авиатранспорт как неэкологичный. На прошедших в мае 2019 года выборах в Европарламент «зелёные» партии набрали 21% — лучший их результат за всю историю ЕП (кроме, кстати, самой Швеции, где «экологи» потеряли два мандата).

Забрав такую власть, «зеленые» столь усиленно начали внедрять свою «повесточку», что уже в 2021 году (то есть еще до потери прямых газопоставок из России) поставили Евросоюз на грань энергетического кризиса. Кроме того, в ЕП решили ввести экологический сбор на авиабилеты, что уменьшит их доступность для небогатых европейцев.

В свое время в ОПЕК заявили, что рассматривают Грету Тунберг как серьёзную угрозу мировой нефтяной отрасли. А по подсчетам французского футуриста и политического активиста Александра Лорена, для его страны реализация требований Тунберг будет означать сокращение энергопотребления в четыре раза, что поставит Францию в один ряд с Нигерией и Египтом. По словам Лорена, если Франция, как того требует Грета, откажется от атомных, угольных и газовых электростанций в пользу солнечных и ветровых, то страну постигнет печальная участь соседней Германии.

В свое время немцы затратили баснословные средства на программу отказа от атомной энергетики, а в результате производят в несколько раз больше парниковых газов, чем французы. Ведь «ветряки» и солнечные батареи не могут обеспечить регулярной и постоянной генерации — и приходится включать традиционные угольные электростанции. И немецкие избиратели на это реагируют — на недавних выборах в ландтаг Баварии тамошние «зелёные» ухудшили свой результат.

Усердно внося свой вклад в разрушение энергетики Евросоюза, Грета, осознанно или не осознанно, работает на интересы третьего государства, которое кровно заинтересовано в ослаблении своих конкурентов из ЕС. Государства, уже подмявшего под себя европейский газовый рынок. Его название все знают — оно находится на другом берегу Атлантического океана.