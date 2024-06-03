Осенью 2022 года, когда российские войска отходили из Харьковской области, буквально на линии фронта оказалась коррекционная школа-интернет в Купянске, где оставались 60 детей. Российские военные эвакуировали брошенных администрацией несовершеннолетних в ЛНР — их приютил местный интернат в городе Перевальске.

ИА Регнум

Сирот среди детей не было: в течение года детей разыскивали семьи, разбросанные по всему миру, рассказывает ИА Регнум директор интерната Татьяна Семёнова.

Во время активных боевых действий кто-то из родителей срочно эвакуировался в Россию, другие — на Украину и в Европу. Но все попавшие в перевальский интернат дети в конце концов воссоединились с семьями — стараниями сотрудников учреждения, Красного Креста и других организаций.

Крайне тяжело было отыскать семьи малышей, которые не могли вспомнить ни контакты, ни фамилии родителей или опекунов, вспоминает Татьяна Викторовна.

«Одну семью мы нашли в республике Марий Эл. Семья оказалась буквально разделена надвое: родители с тремя детьми — в эвакуации за полторы тысячи километров, трое младших детей — девочка и двое мальчишек — у нас, в ЛНР.

В Марий Эл им, как многодетным, выделили дом. Полиция смогла найти их только в январе 2023 года, тогда семья воссоединилась», — рассказывает Семёнова.

При этом некоторые дети плакали, не хотели уезжать. Директор интерната вспоминает встречу мамы с ребёнком, которая жила в ЛНР, но не знала, где её малыш. Ребенок был совсем маленьким, даже сразу не узнал маму.

Последние мальчик и девочка, остававшиеся в интернате, встретились с родными в посёлке Изварино Луганской Народной Республики, где живут и сейчас.

«Почему вы научили детей петь гимн России?!»

Родные многих детей оказались эвакуированы украинскими волонтёрами на Западную Украину, в разные страны Европы. Бабушка одного мальчика, говорит Татьяна Семёнова, добиралась в Перевальск несколько суток из Германии, когда узнала, где находится её внук.

Спасенные из Купянска дети — как раз те, кого Украина называет «украденными», за что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Один шестнадцатилетний мальчик фигурировал в иске Украины, отмечает Татьяна Викторовна.

«Его отчим сражался против Украины, был ополченцем ДНР, а мама жила на Украине, где-то в селе недалеко от Купянска. Она приехала, я передала ей ребенка. Потом мне звонили украинские журналисты, сотрудники органов опеки Харьковской области и возмущались: «Почему вы научили украинских детей петь гимн России?!».

Этот мальчик разрисовал свою фотографию с другими детьми в цвета российского флага. Мама увезла его в Германию», — рассказывает директор интерната.

Многие дети родом из сёл и деревень говорили на украинском языке, отмечает педагог. Но благодаря помощи луганских детей удалось быстро преодолеть языковой барьер.

«Главное для меня, что дети обрели свои семьи, не остались одни. Слава богу, они живы. И все родители очень благодарны нам, что мы их сохранили. А где они будут жить, это уже не так важно.

Дети — заложники конфликта. Но русские своих не бросают, и этих украинских детей спас наш, русский солдат. И ничего с ними не сделали, никуда не отдали, а вернули родителям и законным представителям», — говорит Татьяна Викторовна.

Запад намеренно искажает факты

Накануне Дня защиты детей, 31 мая, Владимир Путин провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Одним из вопросов было воссоединение эвакуированных из зоны боевых действий детей с их семьями. Путин отметил, что на Западе из ситуации со спасением детей сотворили «настоящие политические игрища», а все дети с Украины и из России должны воссоединиться со своими семьями.

Львова-Белова рассказала, что аппарат уполномоченного помогает в случаях, «где есть родственники, родители, которые имеют полные права», уже удалось воссоединить 70 детей с их родственниками. При этом киевский режим не освещает случаи, когда Россия передаёт на Украину спасённых из зоны конфликта детей, поскольку это противоречит обвинениям в «агрессии» России и «захвате» несовершеннолетних.

Омбудсмен напомнила, что раньше при посредничестве Катара прошли переговоры с Украиной: зафиксирован список из 29 детей, из которых 6 уже вернули на родину. Это мальчики в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе двое братьев. Все дети жили в России с родственниками. За ними с Украины приехали одна из матерей и сопровождающая.

А еще шестеро украинских детей вернулись из России на родину 5 декабря прошлого года — они жили на территории новых регионов.

При этом еще в октябре 2023 года Львова-Белова опровергла заявления Киева, будто в России находятся 19 тысяч насильно перемещённых детей. Западные политики намерено искажают факты, чтобы демонизировать Россию, отметила омбудсмен.

Дети-партизаны

Историю еще одной семьи, эвакуированной российскими солдатами из Артёмовска, ИА Регнум рассказала жительница Горловки Элла Кондратенко.

В 2014 году, сражаясь в ополчении, погиб её сын. С тех пор Элла с мужем Александром начали помогать российской армии и мирным жителям. Но слово «волонтёр», признаётся женщина, она не любит, просит называть их более простыми и понятными словами — «мы просто помогаем своим».

Семью Алексея и Оксаны из Артёмовска, которых вместе с двумя детьми — девочкой и старшим мальчиком — российские военнослужащие эвакуировали во время жестоких боёв в городе, Элла называет «настоящими партизанами».

«Совершенно уникальная семья. Жена украинских «птичек» (разведывательные беспилотники) закапывала, пока пасла коров, а дети бегали между вэсэушниками: где песочка засыплют бойцам в бензобак, где башню заклинят…» — рассказывает Элла Кондратенко.

В целом на протяжении десяти лет, продолжает женщина, семья регулярно помогала ополченцам, а потом и российским войскам. Собирали важную информацию, передавали её в Минобороны России.

«Когда начались активные боевые действия, они сидели в подвале. Их эвакуировали наши военные, девочка и мама получили ранения. Слава богу, всё обошлось: девочке сделали операцию, пока всё хорошо. Но кто знает, что будет дальше — ранение было в голову.

Весёлая, улыбчивая девочка. Говорит, когда вырастет, будет фермером. Сейчас ей семь лет», — сообщила Кондратенко.

Сейчас семья живёт в ДНР, в селе Мироновка. Вернуться домой, в Артёмовск, Алексей и Оксана с детьми пока не могут, но вскоре собираются это сделать.

«Нам ничего не нужно, нам нужна семья»

Элла Кондратенко рассказала ИА Регнум еще одну историю о своей подруге — Анне Недавней. Сын женщины погиб в 2015 году. У неё было трое сыновей. Младший — Вячеслав ушёл в ополчение в 2014 году, прибавив себе год возраста — на тот момент ему было 17.

Так как у старших братьев были свои семьи, мальчик сказал родным, что их дети не должны расти без отцов, а матери заявил, что она не сможет изменить его решения.

«Он не дожил неделю до своего совершеннолетия. Погиб в 2015 году, под Дебальцево, кода там закрывался «котёл». Мальчик сжёг три БТР и погиб, стреляя в последний подъехавший «ЗИЛ» с «Айдаром» (организация внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Он смог сжечь этот «ЗИЛ» с нацистами, но отдачей убил себя. Слава богу, его помнят, к матери приезжают ребята. На школе, в которой он учился, висит памятная доска», — рассказывает Элла Кондратенко.

После гибели сына Анна Геннадиевна начала помогать военным, выбивала квоты на операции, которые в ДНР не делали.

В 2022 году она поехала в детский дом, который эвакуировали из Горловки в Енакиево, — отвезти детям к празднику конфет и гостинцев.

«Вышли двое ребят — мальчишка десятилетний и мальчишка уже взрослый, 16-17 лет. Она взглянула на младшего и увидела в нём своего сына. Сказала: «Я смотрю, и передо мной стоит мой Влад».

Она обомлела, подошла к ребятам, предложила им привезти что угодно, а старший ей ответил: «Нам ничего не нужно, нам семья нужна», — пересказывает Элла воспоминания подруги.

Выяснилось, что этих детей четверо. Вернувшись в Горловку к мужу, Анна предложила забрать их к себе. Так детдомовские дети снова вернулись домой и обрели семью. Позже Анна оформила опеку еще над двумя малышами. Сейчас в семье 8 приёмных детей, еще на двоих готовят документы.

«У нас в городе с начала СВО практически на 40% повысился уровень рождаемости. Всё очень просто: представьте, у вас муж на передовой, он вернулся домой на 2-3 дня, вы любите друг друга. Она забеременела и не будет делать аборт, даже если у неё уже двое или трое детей и возраст уже за сорок лет. Она боится, что лишится ребёнка, а муж может не вернуться. И таких историй много — женщины стали бояться греха и бояться Бога», — рассказала Кондратенко.