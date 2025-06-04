Мошенники убедили жительницу Екатеринбурга перевести им почти семь миллионов рублей.

Иван Шилов ИА Регнум

Эти выплаты Надежда Алексеевна получила летом 2024 года после гибели ее сына Николая на СВО. Теперь в память о сыне у нее остался только солдатский жетон.

Слёзы матерей

Многодетная семья, в которой вырос екатеринбуржец Николай, никогда не жила богато. Большие деньги в ней не водились, и посмертные выплаты просто положили на накопительный счёт. Начали строить планы: поставить памятник, помочь семьям старших сыновей. Но никто не объяснил, что теперь эти деньги — под прицелом стервятников.

За гробовыми выплатами преступники охотятся с таким же азартом и изобретательностью, как и за лотерейными выигрышами. Кажется, именно семьи погибших воинов — самая уязвимая группа для преступников всех мастей.

Многие из мошенников работают с территории Украины — знаменитые «днепропетровские кол-центры», как и мошеннические предприятия из других городов, работают с особенным энтузиазмом, для них обобрать до нитки матерей и вдов воинов — удовольствие еще и идеологическое. Иногда финальным аккордом общения с жертвой становится хохот «Спасибо за помощь ВСУ».

Валентина Нечаева, жительница Гремячинска (Пермский край), в марте 2022 г. потеряла сына Артёма. Он героически погиб под Мелитополем. Из рук командира части она получила орден Мужества.

Еще до похорон сына ей начали названивать «специалисты Центробанка», пугая тем, что если она не переведёт полученные от государства выплаты на «безопасный счёт», то потеряет их. Валентина Ивановна перевела, и не только их — взяла еще и кредит на 1,5 млн.

К несчастью, специалиста банка, который обратил бы внимание на 200 подозрительных транзакций, не нашлось, и преступники сняли со счетов Нечаевых всё, вплоть до страховок. В общей сложности мошенники выманили 12,7 млн рублей.

Преступная группа из восьми человек была задержана. При обыске изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Жители Казани и Хабаровска Владислав Бондарь, Антон Бузыцкий, Владимир Короленко, Шамси Мамедов, Тимур Мухситдинов и Динар Хисматуллин уже предстали перед судом. Всего им вменяют 12 эпизодов мошенничества на общую сумму более 15,6 млн рублей.

Еще двое (в махинациях они исполняли роль дропперов — предоставляли свои карты для вывода средств), Рамиль Идрисов и Нозим Хоралиев, уже получили условные сроки (5,5 и 5 лет), так как заключили досудебное соглашение, сдав подельников.

— Денег мне вернули всего триста тысяч, — рассказывает ИА Регнум Валентина Нечаева. — Но кредит я выплатила сама: два года хваталась за любую работу, чтобы деньги собрать.

В возврат остальной суммы она не верит: слишком далеки и непонятны судебные материи, а помощника, чтобы разобраться в деле, нет.

— Суды проходят в Казани, а туда из Гремячинска слишком долго и дорого ехать, — говорит Валентина Ивановна. — У меня нет возможности кататься на заседания. Информацию о том, как там всё проходит, я не получаю.

Это правда, добраться до Казани из далёкого городка Гремячинска в Пермском крае непросто: сначала надо доехать до Перми, а потом уж оттуда — до столицы Татарстана. Одна поездка обойдётся в 20-25 тысяч рублей, если подсчитать все расходы.

Представителя в Казани Валентина Ивановна нанять не может. Дорого, говорит она. В семье шестеро детей (двое своих и четверо приемных), и выплата кредита серьезно навредила их финансовому положению.

Ни к каким общественным организациям и властям за помощью пострадавшая не обращалась.

— Мне сказали, это без толку, — передаёт она слова неизвестного доброхота. — Юриста у нас знакомого нет, консультанта тоже.

«Я бы и дьяволу денег дала»

— Как правило, человек с надломом очень быстро поддаётся внушению, манипуляции. Его проще напугать и запутать, поскольку он, эмоционально подавленный и опустошённый, не может оказать сопротивления. У тех, кто узнал шокирующую новость, часто отключается критическое мышление, — говорит Елена Петрова, клинический психолог-геронтолог из Москвы.

Мать 18-летнего Кирилла Пермякова из башкирского Благовещенска отделалась относительно малой суммой: «волонтеры» выманили у нее несколько десятков тысяч рублей на лекарства для сына, якобы попавшего в плен. Евгения сначала отнеслась к посланиям скептически, но ей писали в соцсети с разных аккаунтов и все были, как и положено мошенникам, очень убедительны.

Примечательно, что эти люди уже знали о гибели Кирилла, а мать получила извещение несколько позже. Ей в подробностях рассказывали, как сын обрадовался ее деньгам и даже расплакался. «Я бы и дьяволу денег дала», — признавалась она потом.

Но обманывают не только матерей и жен погибших — семьями вполне здравствующих тоже не пренебрегают. У матери бойца СВО из Северной Осетии выманили 1, 3 млн руб. якобы для перевода сына в другой полк. За два месяца пострадавшая совершила не менее 28 переводов — и мошенник растворился.

Иногда они все же попадаются.

В Волгограде суд приговорил к 7,5 года в колонии 29-летнюю аферистку, которая вымогала деньги у матери бойца СВО, пропавшего без вести, в обмен на его якобы вызволение и возвращение домой.

А в Сочи удалось задержать курьера, который забрал 6,6 млн рублей у матери погибшего бойца СВО из Тамани. И этот случай чуть ли не единственный с относительно счастливым концом, когда деньги вернутся пострадавшей.

Остальным (даже тем, чьи обидчики арестованы) придется бороться: подавать гражданские иски, писать в инстанции. Неужели в одиночку?

Повышение грамотности

В ноябре прошлого года Фонд «Защитники Отечества» запустил платформу СВОИРОДНЫЕ.РФ для ветеранов СВО и их близких. Это многопрофильный ресурс для комплексной реабилитации ветеранов СВО и всесторонней помощи их близким. Можно получить юридическую и социальную поддержку, узнать о возможностях восстановления здоровья, ипотеке, трудоустройстве, образовании, получении новых профессий.

Отдельный раздел платформы посвящен финансовой грамотности бойцов СВО и их родных. В нем есть и видеоинструкция «Как обезопасить себя от телефонных мошенников». Инициатива хорошая — по охвату, качеству информации, уровню компетентности специалистов. Возможны и личные консультации.

Однако довести информацию о таком ресурсе до получателей выплат — уже дело ближнего круга: не все матери бойцов дружат с интернетом, не все умеют заниматься поиском.

Но и просвещенный ближний круг тоже есть не у каждой.

— Давно назрела необходимость создания вроде института кураторов, которые помогали бы именно родственникам бойцов СВО справиться с ложными соцработниками, «офицерами ФСБ», «службами банков», — считает адвокат Наталья Шишова. — Должен быть человек, постоянно на связи, которому можно позвонить в любое время и сказать: мне звонят неизвестные и говорят, что банк заблокировал мой счёт.

Надо проводить обязательный персональный инструктаж для людей, на которых внезапно свалилось не только большое горе, но и большие деньги.

Возможно, стоило бы подумать и о специальной банковской защите счетов, на которые поступают крупные суммы выплат.

В любом случае бойцы СВО должны быть уверены, что их семьи в тылу будут защищены и государством, и обществом.