Нельзя сказать, что попыток не было раньше, но события в украинском городе Каменец-Подольский всколыхнули всю страну: 29 мая около сотни человек пришли на выручку мужчине, которого удерживали в своем микроавтобусе сотрудники ТЦК.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным местных пабликов, началось всё с того, что они насильно затолкали жертву в служебный автомобиль. Как обычно, проходящая мимо женщина пыталась этому помешать, но машина ТЦК, пытаясь уехать, её сбила. В итоге автомобиль окружила целая толпа, шины порезали, лобовое стекло разбили, а выручать военных приехала полиция, образовавшая кордон между ТЦК-шниками и возмущенной толпой.

Что в итоге произошло с мобилизованным — неизвестно, но Хмельницкий областной ТЦК немедленно заявил о «грубом препятствовании законной деятельности ВСУ». По их словам, действия граждан носили организованный характер и могли квалифицироваться как сопротивление при исполнении служебных обязанностей.

Главком ВСУ Александр Сырский поручил Военной службе правопорядка расследовать причины и условия массового конфликта, но вряд ли выводы будут в пользу гражданских. Власти со своей стороны стараются максимально жестко наказывать за сопротивление группам мобилизации, особенно если жертва агрессивно обороняется.

Тем не менее оперативное командование «Запад» в связи с инцидентом в Каменце сообщает, что с начала 2025 года зафиксированы уже 12 подобных инцидентов, часть из которых сопровождалась применением насилия к военнослужащим и порчей их имущества.

И насилие в отношении военкомов происходит не только в западной части страны, а почти повсеместно.

Накануне, 26 мая, в Черкассах в микрорайоне Речпорт сотрудники ТЦК попытались задержать мужчину. Вместо того чтобы спасаться бегством, он на них набросился и стал избивать. К нему на выручку тут же поспешили друзья и соседи, в результате тэцэкашники предпочли ретироваться. Уже на следующий день по этому инциденту также началось расследование.

В Кременчуге Черкасской области бусик «догнал» велосипедиста, за которого вступились два случайных дяденьки, выразивших желание подраться, а напоследок отбивших у машины зеркало.

10 мая в Никополе Днепропетровской области 34-летний местный житель выстрелил в сторону сотрудников ТЦК, которые остановили его для проверки военно-учетных документов, после чего скрылся. А в Синельниково парень порезал «пиксельного» ножом.

Вскоре его нашли и задержали.

И в принципе, жесткая работа полиции и СБУ, немедленно карающих таких Робин Гудов, может быть главным фактором, сдерживающим перерастание разрозненных случаев в мощное народное движение.

Пока оно проявляется только в «молчаливом сопротивлении»: практически в каждом городе жители создали чаты, где онлайн сообщают о перемещениях групп людоловов в погонах. С этим явлением СБУ тоже пыталась бороться, однако в данном случае делать это куда сложнее, поскольку купить сим-карту на Украине можно без предъявления документов, а смена геолокации через VPN — дело нехитрое.

Тем временем представители заинтересованной стороны требуют карать за непокорность немилосердно.

Приз за самое интересное предложение пока принадлежит депутату Харьковского горсовета Ирине Гончаровой. В социальной сети она предложила «показательно расстрелять десяток ухылянтов». Гончарова считает, что это «привлекательная идея».

В свою очередь бывший главный провокатор Украины, лидер организации «Братство»* Дмитрий Корчинский решил надавить на логику, указав, что если не сажать «даже за кривой взгляд на ТЦК» на пожизненное решением военно-полевого суда, то военкомы ТЦК объявят забастовку, «фронт рухнет через месяц, россияне будут под Львовом — через два. А все, кто плюется в ТЦК, будут изнасилованы и убиты через 2,5 месяца».

Скриншот комментариев под постом Ирины Гончаровой

Тем не менее власти нехотя вынуждены реагировать и на произвол, чинимый «ради спасения Украины». Массовые нарушения и насилие в военкоматах признал даже уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

Как следствие, после вмешательства адвоката, направившего возмущение общественности в процессуальное русло, харьковский областной ТЦК был вынужден наказать своего сотрудника, который нанес молодому учителю при проверке документов несколько ударов в живот, явно демонстрируя своё превосходство. На видео это чувствуется, несмотря на многословные объяснения, «как всё было на самом деле».

«Этот военнослужащий переведен в воинскую часть, которая сейчас выполняет боевую задачу на одном из направлений, несмотря на то, что он имеет инвалидность третьей группы», — сообщил начальник облТЦК Александр Конев.

В марте даже был принят новый закон, предусматривающий наказания для сотрудников терцентров комплектования, нарушающих закон во время призыва граждан на военную службу. Наказания могут включать служебные ограничения, отправку в дисциплинарный батальон или лишение свободы.

Однако карают в основном тех, кто препятствует призыву, не забывая и о своем интересе. Буквально на днях в Ивано-Франковской области на «горячем» поймали военкома, который подделывал статистику мобилизации, вписывая туда людей, на самом деле спокойно сидевших дома. Фиктивно были направлены в части как минимум 17 человек. И теперь он сядет на шесть лет.

А вот по сотрудникам ТЦК в Одессе, которые застрелили мужчину, пришедшего выручать сына, никаких новостей нет — как будто ничего и не случилось. Потому, что с точки зрения властей выполнение плана по мобилизованным отпускает все грехи.

Поскольку общая мобилизация и военное положение в очередной раз продлены Верховной радой сроком на 90 дней — с 9 мая по 6 августа 2025 года.

И в рамках откорректированных правил круг граждан, подлежащих отправке на фронт, расширен. Например, из перечня выводов военно-лечебной комиссии изъята «ограниченная пригодность», осталось всего две категории: пригодные и непригодные. То есть те, кто ранее был признан ограниченно годным, обязаны повторно пройти медкомиссию до 5 июня.

С заранее известным результатом.

Кто не пройдет медкомиссию — заплатит штраф (от 17 000 до 34 000 грн), а в случае неуплаты получит арест счетов и конфискацию имущества. Причем штрафы могут выписываться не разово, а чуть ли не каждый день и заочно. Кроме того, депутат Верховной рады Нина Южанина 30 мая выступила с предложением: всех, кто проигнорирует прохождение повторной медкомиссии, после 5 июня автоматически признать пригодными.

Заодно решили разобраться и с мужчинами старшего возраста: в ТЦК и СП отмечают, что на Украине нет прямого запрета на мобилизацию военнообязанных в возрасте 50–60 лет, поэтому все такие граждане будут направлены в части обеспечения или на службу в Государственную специальную службу транспорта.

Как следствие, число «бегунов» кратно увеличится, а значит, ответственность военкомов увеличивается тоже. В прошлом году во время принятия одного из законопроектов на тему мобилизации прозвучали данные: около 6 млн граждан не уточнили свои военно-учетные данные. «У меня отсрочка до декабря. Значит, с января меня объявят в розыск — сам я к ним не пойду», — признается собеседник ИА Регнум Олег, житель Днепропетровска. Но и со своей отсрочкой он старается лишний раз по улице не перемещаться.

Ведь в ВСУ еще с сентября 2024 года — серьезный недобор, и растет число дезертиров.

По данным генпрокуратуры Украины, за четыре месяца этого года зафиксированы 61 247 случаев самовольного оставления части и 9387 — дезертирства. И есть серьезные причины подозревать, что подавляющее большинство «самоволок» записали таковыми только для того, чтобы не показывать реальные масштабы бегства из армии. Если раньше на одного ушедшего в самоволку приходилось два дезертира, то теперь 6,5.

А ТЦК стимулируют как угрозой отправки в окопы в случае невыполнения плана, так и финансово. Пленный боец ВСУ Александр Гусак сообщил на допросе, что ТЦК-шников финансово заинтересовывают: «ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тыс. гривен».

В феврале этого года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юлия Яцик озвучила расценки сотрудников ТЦК для бусифицируемых: откупиться прямо при задержании — 500 долларов; непригодность к военной службе на полгода с занесением данных в систему «Оберег» — 2 тыс. долларов, освобождение из ТЦК — уже три.

Но сильнее всего придется раскошелиться в случае попадания в учебный центр ВСУ. Оттуда отпускают за «выкуп» не ниже 7000$.

Конечно, при таких расценках и суммах откупных, которые потом по системе «заноса» распределяются от нижних чинов к верхним, сотрудники ТЦК живут припеваючи. Две недели назад депутат Верховной рады Украины Дмитрий Микиша заявил, что «ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах до 2,1 млрд. евро в год».

Конечно, народной любви к ТЦК-шникам такие информационные вбросы не добавляют. Как не добавляют и практически еженедельные сообщения об убитых ими при задержании мужчинах, избитых матерях и женах.

При этом о массовых восстаниях, как некоторые журналисты поспешили наречь инцидент в Каменце-Подольском, или о системном сопротивлении ТЦК никакой речи не шло и не идет. Нет ни массового отстрела военкомов, ни террора по отношению к ним, их семьям или их имуществу. В феврале 2024 года российские хакеры из группировки RaHDIt опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников ТЦК. Но никаких практических действий не последовало.

«Люди в Украине запуганы, они понимают, что бал правит радикализм, который может аннигилировать любого несогласного, прикрываясь патриотизмом. На данном этапе возможность организации сопротивления равна нулю, — поясняет ИА Регнум украинский политолог Александр Лазарев. — Любой бунт требует денег. Но, помимо этого, сопротивление требует организационной поддержки и международных покровителей. На сегодняшний момент, учитывая технологическую оснащенность по выявлению «враждебных элементов» и карт-бланш у контрразведок, всякое сопротивление будет задавлено на корню. Организаторы будут ликвидированы под предлогом связи с РФ, а участники пойдут по 111-й ст. УК за госизмену».

Так что пока народное единение проявляется в том, что публицист и военнослужащий ВСУ Павел Казарин назвал «партией уклонистов». Якобы люди, рассматривающие мобилизацию как угрозу, могут стать влиятельной политической силой, поскольку их объединяет «стремление к самооправданию» и «желание чувствовать себя нормой», а не исключением. У них есть свои спикеры (как правило, за рубежом) и общие интересы.

Другое дело, что лидера у такой партии появиться не может и политическую активность «партийцы» способны проявлять только одним способом: прятаться и пытаться выжить.

*признана экстремистской и запрещена в РФ