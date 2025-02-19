Курск, 19 февраля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. 2-й Западный окружной военный суд приговорил пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гусака (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), расстрелявшего стрех российских солдат в Курской области, к пожизненному лишению свободы. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В начале августа прошлого года украинский боец незаконно проник на территорию России в составе армейского подразделения. Он принимал участие в вооруженных нападениях на поселения, обстреливал жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты, запугивал мирных жителей. В 20-х числах августа в одной из лесополос Кореневского района Курской области Гусак по приказу командования расстрелял из пулемета трех пленных военных ВС России, погибших на месте. В том же месяце был взят в плен.

«Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший смерть человека»)», — указано на сайте ведомства.

Суд приговорил Гусака к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остальных — в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября взятый в плен боевик украинских формирований Гусак признался в расстреле трёх пленных российских военных. По словам пленного, командир пообещал расстрелять его самого, если он не будет стрелять в пленных.

2 ноября СК начал расследование обстоятельства гибели попавших в плен к украинским формированиям российских военных под Курском. Отмечается, что ранее в соцсетях появилась фотография с погибшими российскими военными, у одного из них были связаны руки за спиной. В январе расследование было завершено.