Весь апрель и май украинское общество трясут коррупционные скандалы, причем происходит невиданное: под удар попадают те, кто всегда считал себя неприкасаемым.

Иван Шилов ИА Регнум

Шесть высокопоставленных чиновников нацгвардии отстранены после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины. Их подозревают в коррупции на миллионы гривен при закупках техники. При этом в том же НАБУ отдуваются за двух детективов, якобы давным-давно купивших криптовалюты в первом случае на миллион долларов, во втором — на 1,3 млн гривен. И внезапно решивших это задекларировать.

Попал в поле зрения «независимых журналистов» из грантового агентства «Слідство.Інфо» начальник департамента кибербезопасности СБУ, жена и мама которого внезапно начали отлично зарабатывать и владеют недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн гривен.

Антикоррупционные органы взяли под стражу бывшего советника офиса президента и сотрудника СБУ Артема Шило, который вместе с подельниками обобрал на липовых поставках госкомпанию «Укрзализныця» почти на 100 млн гривен. Это было «тепло». А «горячо» стало, когда еще одни грантоеды из агентства «Bihus.Info» замахнулись на святое.

На этот раз в их поле зрения попали фирмы-прокладки, через которые с огромной наценкой фирмы-подрядчики закупают железобетонные конструкции: так называемые «зубы дракона» и блоки для возведения ДОТов и блиндажей. На этой деятельности по «защите Украины» было успешно освоено 40 млрд гривен, а нити контроля над марионеточными компаниями тянутся к Тимуру Миндичу — совладельцу «95-го квартала», компаньону Зеленского и, как утверждают злые языки, его «кошельку».

Пока последствий нет, однако интересно здесь не столько очередное воровство, которому уже давно потерян счет, а мотивы и движущие силы. Поскольку, если борьба с коррупцией происходит — значит, это кому-то нужно.

На самом верху пирамиды пояснений лежит личный интерес «расследователей». В начале июня истекает срок, отведенный Агентством США по международному развитию (USAID) после приостановки финансирования всех программ и проектов на Украине для проведения аудита.

Успешно проведенное расследование — лучший аргумент в пользу того, что контора не даром проедала деньги американских налогоплательщиков. А этот тезис гиперважен ввиду заявления госсекретаря Марко Рубио, 22 мая пообещавшего тщательный аудит всей оказанной Украине помощи.

Во время выступления в конгрессе США он заявил следующее:

«У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы. И если мы где-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляцию, то обязательно этим займемся».

Удар по карману — самый страшный, который могут нанести США своему бывшему украинскому вассалу, мгновенно сделав сговорчивее самых стойких и принципиальных. И тема уже на слуху: еще в феврале сначала сенатор Джош Хоули анонсировал законопроект об аудите помощи Украине, затем другой сенатор, Джон Кеннеди, потребовал создания поста специального генерального инспектора по Украине.

А руководитель проекта ЕС «Поддержка развития государственной службы Украины», экс-министр труда Польши Пьотр Кульпа в своем прошлогоднем ноябрьском интервью заявил, что до половины западной помощи Украине было разворовано внутри страны, и «из наворованных денег можно было бы сверстать годовой бюджет поддержки для Украины».

В деньгах это выглядит так. По состоянию на февраль 2025 года конгресс США одобрил поддержку Украины в размере $182,8 млрд. Из них 123,9 млрд — это непосредственно военная помощь, бюджетная поддержка и гуманитарные нужды.

Еще около 59 млрд долларов израсходованы на различные связанные с конфликтом мероприятия, включающие укрепление европейской обороны.

Как выразился сам Трамп ещё 19 февраля, «мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги». С тех пор требования об аудите звучат в его выступлениях и из уст членов его команды регулярно.

Однако Зеленский заявил, что Украина получила намного меньше:

«Я как президент воюющей страны вам говорю — мы получили более 75 [млрд долларов]. То есть 100 миллиардов из этих 177 (или даже 200, говорят некоторые люди) мы никогда не получали, это важно».

Таким образом, неизвестно куда делась весьма крупная сумма денег, а с теми средствами, что были получены Украиной, всё очень сомнительно. И, как отметил глава ФБР Кеш Патель,«мы просто не можем обладать полной уверенностью и доверием к лидеру, которому выделяют 100 миллиардов долларов, а затем он заявляет: «Я не скажу вам, куда пошли деньги».

А чтобы выяснить это, у американцев есть все необходимые инструменты, первым из которых являются даже не «независимые журналисты», а целая вертикаль органов по борьбе с коррупцией, выстроенная после Майдана. И усиленная корпусом общественных организаций с той же специализацией.

Упомянутое в начале НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Нацагентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК), Государственное бюро расследований (ГБР), Высший антикоррупционный суд (ВАС).

Несмотря на молчаливое сопротивление украинских властей, на руководящие посты в этих органах американцы заставляли их назначать своих проверенных людей.

САП, например, возглавляет Александр Клименко, который с ноября 2015 г. работал старшим следователем в национальной полиции, откуда перешел в НАБУ, где расследовал дела бывшего нардепа-регионала Александра Онищенко и послемайданного экс-руководителя налоговой Романа Насирова.

Директор НАБУ Семен Кривонос в 2015 г. работал в команде скандального экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, чья связь с американскими спецслужбами не требует каких-либо доказательств. А в агентстве занялся сбором компромата на украинских чиновников. Сначала их заставили задекларировать все свои миллионы, часы с бриллиантами и произведения искусства (многие делали это, рассчитывая таким образом не только узаконить украденное, но и вносили «лишнее» в счет будущих заработков). А потом НАБУ неспешно занялась проверкой достоверности сведений, представленных в декларациях — так, кстати, и выплыла крипта их собственных детективов.

Имея подходящее настроение, хозяева структуры могут спокойно дать команду слить компромат условным «журналистам» и потом подсветить скандал в прессе, фиксируя результат. Блокировка счетов затем — чистое дело техники, а обыски и конфискации на местах проведут уже сотрудники антикоррупционных органов.

Но есть и третий уровень — местная развеселая политическая жизнь.

В начале мае по украинским СМИ разлетелось сделанное из-под полы фото встречи «расследователя» Дениса Бигуса и киевского мэра Виталия Кличко в элитном ресторане «Авалон».

Пикантности моменту придавал тот факт, что бигусовская контора в начале года посвятила несколько сюжетов «туалетной схеме», которую вскрыли всё те же неутомимые НАБУ и САП. Детективы разоблачили преступную группировку, которую создал бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, в широких кругах более известный как «смотрящий» за отраслью строительства и инфраструктуры столицы.

Схема, которую придумали опытные товарищи, состояла в землеотводе на основании того, что участок занят условным «туалетом», сараем, который необходимо «обслуживать». Но поскольку земли выделялось в 400 раз больше, чем надо под сарай — на этом месте вырастала новостройка.

Самому Комарницкому специально обученные сотрудники полиции помогли без хлопот добраться до границы, и он покинул любимую родину. Остальных фигурантов по-всякому наказывали, и невинный, как дитя, Кличко, конечно же, ничего не подозревавший о мутных землеотводах, показательно уволил негодяев из городской администрации.

Показал себя большим молодцом и толковым руководителем.

Быстрый, как молния, удар по доверенному лицу Зеленского — тоже вполне в интересах Кличко, который давно находится в конфликте и с ним, и с главой его офиса Андреем Ермаком. Сразу после своего возвышения тот пытался сковырнуть боксёра из мэрского кресла, а когда не получилось — навязал ему ряд своих людей.

Кличко же, как рассказывало ИА Регнум, вынашивает планы участия в возможных выборах. И рассчитывает на успех в том числе потому, что когда-то неплохо общался с юристом Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани. Так что сейчас — очень удобный случай, чтобы подкормить грантоедов, оставшихся без грантов, а заодно помочь себе.

Хотя в любом случае всё, что касается воровства денег, пригодится, когда начнётся аудит «сверху», из США. А в том, что он начнется — сомнений нет ни у кого. Сомнения пока только в том, кого всемогущий хозяин оставит воровать дальше. А раз они есть — украинская «элита» продолжает бороться в надежде, что всё как-то обойдется и можно будет жить, не меняя многолетних привычек.