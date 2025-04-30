Раз администрация Дональда Трампа требует выборов на Украине — значит, это серьезно. Поэтому, вопреки всем сложностям, связанным с нежеланием действующей власти эти выборы проводить, к президентскому креслу уже выстроилась очередь явных и неявных претендентов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё в ноябре 2024 года глава Офиса президента Андрей Ермак яростно опровергал возможность какого-либо плебисцита. А в апреле 2025 года глава ЦИК Украины Олег Диденко уже мягко подготавливал общество к «послевоенным выборам», заявив, что сроки их проведения не должны быть сильно затянуты, а для этого нужно подготовиться получше.

По их вероятным итогам заранее понятно одно: при наличии выбора шансов победить у Зеленского нет никаких. Другое дело, в каких условиях они будут проводиться, ведь часть тех, кто желает ему на смену, находится за границей, часть — в тюрьме, а остальные так или иначе сосуществуют с режимом.

К примеру, мучающийся фантомными болями экс-президент Пётр Порошенко*, мечтающий о реванше, 16 апреля проголосовал за продление военного положения и упрощение мобилизации, но «с тяжелым сердцем». Вслух размышляя о судьбах родины и недопустимости диктатуры.

Или бабушка украинской политики Юлия Тимошенко, известная также как «женщина с косой» и «газовая принцесса» — аферистка, скандалистка и одно из главных действующих лиц Украины эпохи майданов. Она всю жизнь шла к заветной цели, и даже сейчас способна забрать на гипотетических будущих парламентских выборах до 15% голосов.

Но с ними, так сказать, всё понятно. Гораздо интереснее посмотреть, кто еще может пойти в президенты и повести партию в парламент, рассчитывая на реальный результат, меряется социологами или может удивить их, даже если не меряется.

Другими словами, с кем, возможно, придется иметь дело на Украине после смены власти и чего от них ожидать.

Группа с серьезными лицами

На днях некогда знаменитый боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко сделал серьезную заявку на лидерство национального масштаба. В интервью филиалу радио Би-би-си** он высказал мнение, что руководству Украины, возможно, придется пойти на территориальные уступки России.

«Это несправедливо. Но для мира, временного мира, это может быть временным решением проблемы», — отметил Виталий по вопросу, который вообще не находится в его компетенции — и никогда не будет.

Идею президентства в его душу заронили еще в 2012 году, используя главную слабость великого боксера — не слишком развитый интеллект. До того у Кличко был нелегкий путь, полный обидных провалов. Впервые как потенциальный политик он засветился еще во время «оранжевого» Майдана 2004 года, когда они с братом сопровождали Виктора Ющенко и выступали со сцены, а потом занимались вопросами спорта при президенте.

В 2010 году, после избрания Виктора Януковича президентом и захода нового покровителя боксера Сергея Лёвочкина на должность главы президентской администрации, родилась идея запуска «именного» партийного проекта, и Кличко возглавил новосозданную партию «Украинский демократический альянс за реформы» (УДАР), зайдя в парламент.

Уже тогда «газовики», к которым примкнул глава АП, начали вести двойную игру против Януковича. В 2012–2013 годах Кличко раскрутили до наиболее рейтингового оппозиционного кандидата на пост президента. «Серый кардинал» Лёвочкин пугал этим Виктора Фёдоровича (весной 2013 г. опросы показывали, что боксер обогнал действующего президента). И после этого Партия регионов начала кормить лидера нацистской партии «Свобода» Олега Тягнибока как более удобного спарринг-партнера.

В итоге на Евромайдан, инспирированный всё тем же Лёвочкиным и его будущим старшим партнером Дмитрием Фирташем, вышли и Кличко, и Тягнибок, ненадолго ставший хоть сколько-нибудь популярным.

А дальше Виталику предложили не рыпаться и взять Киев с его огромными бюджетами и строительной сферой, а также другие бонусы. В президенты же пошел Порошенко.

За последующие годы президентский рейтинг Кличко сильно стёрся и кресло мэра остается максимальным достижением. Социология показывает, что чудо-народ, живущий в столице, готов выбрать постаревшего чемпиона еще разок. Киевляне остаются его базовым электоратом, но, учитывая, как «раздулась» столица вследствие внутреннего перемещения населения, это изрядный кусок — порядка 3,7 млн человек.

ИТАР-ТАСС/Владимир Шуваев Виталий Кличко, облитый пеной из огнетушителя

Есть еще и тайный план использовать «секретное оружие» — младшего брата Владимира, но он как политик пока имеет околонулевой вес.

Тем временем зловещая фигура Лёвочкина тоже заряжена в президентскую обойму, поскольку этот мастер интриги всегда чувствовал, когда нужно вовремя предать. Просто раньше он двигал людьми из-за кулис, а сейчас может выйти и на сцену.

У него как раз опыт огромный, начиная с 1999 года, когда он был советником Януковича в бытность того губернатором Донецкой области. А в 2004-м уже «всегда был убежден в безальтернативности движения Украины в Европу». И он двигал её туда в Верховной раде, в администрации президента и в корпорации «Росукрэнерго», подмявшей под себя весь ТЭК Украины.

Главное умение Сергея Владимировича — отмывание нечистых денег для олигархата и криминалитета через банки-прачечные. А при нынешнем режиме вовремя отскочивший от старых хозяев Лёвочкин тоже находится в полной силе, выстроив тесные отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

И, конечно, выстраивает схемы, чтобы снова оказаться на гребне волны, когда упадет и эта власть. Не факт, что в кресле первого лица, но быть где-то рядом с ним и управлять процессами — попытается точно.

Люди в форме

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный в конце марта отказался комментировать свое возможное участие в президентских выборах. Мол, работать надо, не задавайте глупых вопросов.

Однако невооруженным взглядом видно, что он очень старается выглядеть тем, кем не является, — публичным политиком, ведущим бурную деятельность. Он активно встречается со студенческой молодежью, читает с листа умные тексты, а на днях написал колонку о роли высоких технологий в современной войне.

Zuma/TASS Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Правда, сам Валерий Фёдорович предпочел сделать вид, что тяжело болен и свои важные знания практически не применять. Уехал послом в Лондон и катается там на карусельках. Но быть главным экспертом и моральным авторитетом — это классический имидж кандидата, на которого, как утверждают источники, ставят британцы.

Залужный давно был их протеже, и февральский опрос SOCIS показывает, что в первом туре он набрал бы больше всех (37,4%), а во втором туре уделал бы Зеленского как сопливого пацана, набрав более 50% голосов. В принципе, по социологии экс-главком бьет всех. Образ «отца-командира», сильной руки, и всё в этом духе.

Вот только он не в Киеве, а вести кампанию на местах, пока Зеленский в силе, ему всё равно не дадут. Свой шанс Залужный уже упустил, когда возглавлял армию, был суперпопулярен (в основном потому, что молчал), а «оппозиционные» олигархи с Порошенко во главе были готовы вложиться в его продвижение.

Довольно неожиданно (но, в общем, неудивительно) генерал выбрал «тыхэ жыття», предпочтя синекуру в приличной стране жестокой схватке за власть. Что отлично характеризует его психотип труса и приспособленца.

За что он, вероятно, и мил британским товарищам.

Совсем не таков его антипод Кирилл Буданов*, глава Главного разведывательного управления, самой страшной силы Украины, способной казнить и миловать по своему желанию. Он тоже ходит под британцами, но его любит и ЦРУ; у него близкие отношения с постпредом США при ООН Ники Хейли, неоконсерваторами, еврейским лобби, а также главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией — глазами и ушами Пентагона в Киеве.

При этом главный диверсант сам себе хозяин.

Он даже публичность выбрал первым из своих предшественников — раньше глава военной разведки никогда не бродил по интервью и не давал комментарии по разным поводам.

С 2007 до 2016 г. Буданов вырос от рядового диверсанта до командира диверсионно-разведывательной группы, а уже в 2020-м быстро перескочил должность заместителя, сразу в начальники. Это был тот самый год, когда Зеленский имел закрытую встречу с новым главой Секретной разведывательной службы МИД Великобритании Ричардом Муром и «стал другим».

Кроме того, главу ГУР вознесли его бывший командир Роман Машовец, ставший заместителем главы ОП, глава внешней разведки Валерий Кондратюк и помощница Зеленского Мария Левченко, близкая подруга жены Буданова.

Его «программа» прекрасно известна: «Украина убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы». Или вот еще: «Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние…»

Чисто политический рейтинг главного диверсанта пока не поднимался выше 4-5%. Но у него в руках власть, ресурсы и имеются мотивы продолжать, так сказать, генеральную линию партии хоть с Зеленским, хоть без него.

Другое дело условный «батяня-комбат», глава условной же «Партии военных». Недостатка в таких кандидатах не будет, благо на военной тематике выросла целая куча камуфлированных спикеров, в том числе сидящих максимально далеко от войны. Например, можно с высокой вероятностью утверждать, что, если будут объявлены выборы, на них обязательно пойдет главный «азовец»*** Андрей Билецкий*.

Но несмотря на агрессивную риторику, всё это, как правило, коммерческие товарищи, в любой ситуации умеющие находить возможность срубить денег. Для Украины это, конечно, плохо, а вот для внешних сил — очень хорошо, поскольку с ними довольно просто договориться, обозначив делянку «на кормление».

Предатели «зелёного дела»

Самыми непримиримыми оппонентами всегда являются бывшие любимые, и трио некогда приближенных к Зеленскому людей — яркое тому подтверждение.

Самый лютый из них, еще в 2022 году призывавший «сплотиться вокруг президента», это народный депутат Александр Дубинский,уже более года находящийся в Лукьяновском СИЗО по делу о госизмене. Причем, как и бывший босс (именуемый, самое мягкое, «зелебобиком»), это человек олигарха Игоря Коломойского, только оставшийся к нему лояльным.

На его телеканале 1+1 Дубинский создал первую на Украине программу журналистских расследований, и эти расследования, разоблачавшие деятельность Порошенко, сыграли значительную роль в победе Зеленского в 2019 году.

Телеграм-канал Александра Дубинского Александр Дубинский в зале суда

Теперь с тем же рвением Александр изобличает многочисленные грязные делишки «зелёных», выстроив четкую стратегию. Он обозначил себя как «человек Трампа» и постоянно засыпает сообщениями членов его команды.

Он неистово высмеивает и оскорбляет «просроченного диктатора». И главное, энергичный блогер, записывающий видео из клетки в зале суда, — единственный из тех, кто на месте пытается выписать какую-то вменяемую президентскую программу — на противопоставлении реальности.

Себя он назвал кандидатом еще, наверное, с полгода назад. Имидж Дубинского — «борец с режимом» и «разумный политик», выступающий за мир, равноправие и даже за русский язык. Сидя на шконке, он размышляет о послевоенной Украине, формирует список будущей партии, продвигает некие месседжи, которых, впрочем, никто особо не слышит за пределами Telegram.

И пока он не выйдет из СИЗО, это так и останется хобби политзаключенного.

А вот тот, кто по определению владеет образом «разумного» (и даже создал объединение «Разумная политика»), экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков — типичный «ни рыба, ни мясо».

Главный политтехнолог кампании «Слуги народа» и глава этой партии быстро вступил в конфликт с ревнивым до внимания Зеленским, которого раздражала популярность умного и хорошо говорящего Разумкова. В сентябре 2021-го, во время попыток Зеленского и Ермака провести через парламент «Закон об олигархах», спикер поломал эту инициативу, чем заслужил уважение со стороны крупнейших ФПГ.

И одновременно — вечную ненависть своего протеже, который вышвырнул непокорного с поста спикера. Поначалу эта свобода пошла ему в плюс, но начавшаяся война задвинула всю политику под лавку. Разумков ненадолго слился в едином порыве с Порошенко, потом его подобрал олигарх Ринат Ахметов, не отказавшийся от планов восстановления политического влияния.

В его планах — возвращение Разумкова в кресло спикера, выборы в парламент, президентская кампания, блокирование с другими политсилами. Но пока это всё только в теории, а политическую позицию и своё видение будущего осторожный Дмитрий предпочитает заранее не артикулировать.

А вот кто артикулирует вовсю — так это актёр и «военный эксперт» Алексей Арестович* по кличке «Люся», признанный в России экстремистом. Тоже, кстати, служил до 2005 года в ГУР МО Украины, правда, в аналитическом отделе, куда его устроил папа.

«Люся» (кличка, приклеившаяся к нему после женской роли в период актерства) наиболее известен как спикер в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, а с 2022 года — в Офисе президента. Ему принадлежит знаменитый мем про «две-три недели», в чем Арестович уже осенью 2022-го покаялся: мол, лгал своим зрителям.

Основное время «кандидата в президенты», ныне тоже демонстрирующего миролюбие и здравомыслие, посвящено инфоцыганству. Он очень популярен как гость эфиров и блогер, но использует это для организации сборов «на дроны ребятам» и продвижения собственной «Школы мышления «Апейрон». Ведет курсы по профайлингу, «искусству читать» и мастерству дискуссии.

Живет в США, раскатывает по миру, ведет богемный образ жизни, чем с удовольствием троллит недоброжелателей. Главный аферист и пропагандист всея Украины вроде бы настроен на большой поход в политику, но пока найти источники финансирования не сумел. А его антирейтинги, если верить украинской социологии, стабильно превышают 70%.

Молодые и шумные

В начале года сделал заявку на возвращение в политику экс-лидер партии «Наши», бывший народный депутат, кандидат в президенты и владелец разгромленного оппозиционного телеканала Евгений Мураев. Из всей украинской оппозиции по состоянию на начало 2022 года он оставался фактически последним, кто открыто критиковал власть.

На родине он обвинен в госизмене и работе на Россию, его квартиру СБУ и военная прокуратура грабили практически в прямом эфире, и три года политика не было ни видно, не слышно. Однако перед инаугурацией Трампа он вышел в эфир из Китая и позиционирует себя как главный лоббист китайского участия в восстановлении Украины и послевоенного урегулирования.

Никакая социология его, естественно, не меряет, но его выступления охотно смотрят. При этом сам Мураев настаивает на том, что верит не в выборы, а в коалиционное переходное правительство, сформированное извне (и, вероятно, при его участии).

Кадр из видео Евгений Мураев

А вот паренек с Галичины, бывший шоумен Сергей Притула, ныне главный волонтер Украины, очень умело конвертировал свою узнаваемость комика-стендапера и телеведущего в политические дивиденды и системно прёт к вершинам.

В 2019-м он вступил в новую политическую партию «Голос», придуманную под певца Святослава Вакарчука, но в парламент по списку не прошел. Потом провалился как партийный кандидат в мэры Киева, набрав 7,87% голосов избирателей — и вышел из «Голоса», начав создавать собственную партию.

Однако грянул 2022 год, и бывший «варьят» (развлекательная программа, которую вел Притула, называлась «Варьяты» — на галицком диалекте «Сумасшедшие») сосредоточился на своем именном благотворительном фонде. Вот тут публичность пригодилась, и деньги полились рекой: притулино детище занималось приобретением и поставкой автомобилей, дронов, тепловизоров, раций, экипировки, медикаментов.

Десятки миллионов он собирал за считанные дни, и постоянно подчеркивает, что себе не берет ни копейки. Но случаи усомниться в этом были — например, когда за три дня собрали 600 млн гривен на покупку «Байрактаров», а потрачены они были в итоге на аренду спутника компании ICEYE для украинской разведки. Которая и так получала снимки от американцев — бесплатно.

ICEYE на вопросы Forbes о параметрах сделки не ответил ничего.

Однако люди продолжают слать деньги, а прошлогодний опрос КМИС показал, что 17% украинцев почему-то считают Сергея лидером оппозиции. Общий рейтинг доверия/недоверия у него весьма неплох: 28% положительно относятся к потенциальной «Партии Притулы» (точнее, это условная «партия волонтеров») и 34% — нейтрально.

Но, как понятно из исходных данных, для шоумена всё это лишь расширение кормовой базы.

***

В сухом остатке понятно, что пока на Украине всем рулит диктатура, не стесненная никакими законами, а любые попытки покритиковать власть заканчиваются очень плохо для критикующих, говорить про нормальный политический процесс вряд ли возможно. И без неких энергичных действий, предполагающих «пацификацию» украинской политики и участие в ней граждан страны, находящихся за границей, реальной смены власти и общего курса Украины не случится.

*внесен в России в реестр террористов и экстремистов

**СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента

***организация, деятельность которой запрещена в РФ