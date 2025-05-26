Одно из крупнейших в ЕС предприятий по производству химических удобрений, литовский завод Achema временно прекратил выпуск аммиака. Завод, который уже на некоторое время останавливался в 2022 году, добивают высокие цены на газ. Но это не единственная его проблема.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё один фактор, убивающий местную промышленность — это высокие цены на электроэнергию, также уже приводившие к приостановке деятельности различных предприятий.

Однако при этом прибалты строят наполеоновские планы по размещению в своем регионе западных военно-промышленных мощностей.

Слишком дорогой газ

17 мая крупный литовский завод Achema, специализирующийся на выпуске азотных удобрений, на несколько месяцев остановил производство своей основной продукции — аммиака.

В руководстве владеющей этим предприятием Achemos grupe пояснили, что приняли такое решение еще в марте — из-за резких колебаний цен на природный газ в ЕС и притока на европейский рынок дешевой продукции из третьих стран.

Кроме того, как жалуется главы Achema Аудроне Куските, конкуренты из третьих стран не обязаны соблюдать столь же строгие экологические требования, как в ЕС, и платить за разрешения на выбросы.

По данным Achema, в начале текущего года (по сравнению со средним показателем 2024 года) цена на газ выросла более чем вдвое — на «голубое топливо» приходится около 70% себестоимости производства азотных удобрений. Поэтому, со слов топ-менеджера, крупные европейские производители сокращают собственное производство аммиака и переходят на его импорт.

Импорт же удобрений вырос в несколько раз, поскольку рынок ЕС привлекателен как для африканских, так и для российских производителей.

Впрочем, еще в 2022 году ЕС ввел серьезные ограничения на экспорт российских удобрений, а с 1 июля вводит новые. На сей раз под прицел попали производители азотных удобрений — в течение трех лет пошлины на их ввоз станут запретительными, достигнув 100%.

По идее, это должно помочь европейским производителям, но проблема дорогого газа никуда не исчезла.

Пока что Achema планирует возобновить производство аммиака в третьем квартале — а как там получится на самом деле, сказать сложно. В 2022 году завод уже приостанавливал свое производство — и тоже из-за запредельных цен на газ. В тот раз предприятию удалось выкарабкаться, но не факт, что получится и сейчас.

И, конечно, небольшим утешением для руководителей и работников Achema стал тот факт, что проблемы обрушились не только на литовцев.

К примеру, германский фармацевтический и агрохимический гигант Bayer закрывает предприятие во Франкфурте-на-Майне, где работают пятьсот человек, и сокращает двести рабочих мест на своем предприятии в Дормагене.

Стоит напомнить, что высокие цены на газ — лишь один бич, преследующий промышленность в Прибалтике. Второй — высокие цены на электричество. Они тоже вносят серьезные коррективы в деятельность местных предприятий.

В частности, в феврале в Эстонии приостановил работу завод по производству целлюлозы Estonian Cell — крупнейший в стране потребитель электроэнергии.

Эти два фактора губят на корню перспективы развития промышленности в регионе. И тем не менее местные власти строят грандиозные планы привлечения к себе западных военных производств. Ригу и Таллин вдохновляет пример Вильнюса, весной прошлого года договорившегося с германским военным концерном Rheinmetall о постройке предприятия по производству артиллерийских снарядов.

И Латвия хочет завод

Этот завод начали возводить минувшей осенью. В предприятие инвестируют больше 180 млн евро. Литовские власти отчитались, что они обязали Rheinmetall создать не меньше двухсот рабочих мест и платить зарплаты в полтора-два раза выше средних по региону. Впрочем, это будет не так сложно, ибо в районе, где строится предприятие, зарплаты одни из самых маленьких в Литве.

Также населению внушают, что завод будет снабжать снарядами не только ВСУ, но и литовскую армию — а это «дополнительный вклад в нашу безопасность».

Предполагается, что произведённые боеприпасы, помимо собственно Украины, будут поставляться в первую очередь бундесверу и союзникам по Германии по НАТО — таким, например, как Норвегия или Словакия — истощившим свои запасы из-за поставок Киеву.

10 июля 2024 года правительство Литвы присвоило заводу Rheinmetall (он получил название Lithuanian Center of Excellence for Ammunition) статус «проекта, обеспечивающего нужды национальной безопасности и обороны». Это позволило избежать соблюдения разного рода требуемых по закону формальностей, вроде обсуждения с местными жителями, хотят ли они, чтобы рядом с ними развернулось военное производство.

Предыдущий министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сообщил: не исключено, что планы Rheinmetall побудят и другие иностранные оружейные компании реализовать аналогичные проекты на литовской земле.

И действительно, вскоре выяснилось, что литовское правительство ведёт переговоры с американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman, одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов.

Американцам предложили воспользоваться для своих нужд мощностями единственного пока в Литве действующего оружейного завода в Гирайте. Это предприятие производит малокалиберные патроны, соответствующие стандартам НАТО — они предназначены как для военного использования, так и для гражданского рынка. В настоящее время завод может производить до 60 млн патронов в год. В 2022 году государство вложило в его развитие 2,3 млн евро.

Планируется, что американская компания будет делать там боеприпасы калибра 30 миллиметров, необходимые, в частности, для БМП Vilkas, состоящих в штате литовской армии.

В ноябре литовский кабинет министров принял решение взять из средств минфина 11,2 млн евро и вложить их в создание новой производственной линии на заводе в Гирайте. Планируется, что она заработает в 2027 году. Всего, по словам прежнего министра финансов Гинтаре Скайсте, в течение нескольких лет в развитие этого предприятия планируется вложить 36 млн евро.

В сентябре прошлого года представители Northrop Grumman International Trading подписали с правительством Литвы меморандум о сотрудничестве. В соответствии с принятым планом мощности завода будут увеличены вдвое — он сможет производить до 120 млн патронов в год, а оборот владеющей им госкомпании увеличится до 50 млн евро.

Стратегической целью объявлено «расширение производственных мощностей, привлечение инвесторов и одновременное развитие ассортимента боеприпасов, их производства и поставок». Часть произведённых там боеприпасов отправится на Украину.

На днях стало известно о том, что предварительные переговоры с Rheinmetall завязало и правительство Латвии. Представитель германского концерна подтвердил этот факт, но не стал раскрывать подробности.

В местной прессе выражают предположение, что, если Латвия договорится с немецкой компанией, формат их сотрудничества может быть аналогичен договору, который Литва уже заключила с Rheinmetall. То есть речь идет о строительстве на латвийской территории еще одного завода по производству боеприпасов.

Приглашение к «распилу»?

Заодно Bloomberg сообщает о том, что Латвия ведет аналогичные переговоры и с итальянским производителем оружия Leonardo — предприятием, равным по масштабу немецкому Rheinmetall. Они тоже находятся на раннем этапе и поэтому их конкретных деталей пока не озвучивают.

Однако сам факт таких переговоров служит доказательством того, что Рига, впрочем, как и Вильнюс, сами не верят в собственную пропаганду, которой облучают местное население — о том, что на Прибалтику в ближайшем будущем может напасть Россия.

Если бы они в это верили, то ни о каком приглашении западных инвесторов в регион, где их просят построить дорогостоящие производства, речи не шло бы уже изначально. При той ничтожной стратегической глубине, которой обладает Прибалтика, в случае начала военных действий эти заводы были бы уничтожены уже в первые часы.

С другой стороны, размещение в Прибалтике военных заводов способно показаться экономически невыгодным — по указанным выше причинам дороговизны энергоносителей.

Однако эффект этих неудобств может быть купирован тем, что военное производство в Европе сейчас является самой выгодной отраслью, что доказывает пример того же Rheinmetall, чьи дела в последние два года резко пошли в гору.

Тем не менее, нельзя не отметить, что размещение завода Rheinmetall в Литве может быть частью политического пакетного соглашения, включающего также размещение в этой республике немецких войск на постоянной основе.

ФРГ основательно устраивается в Литве, подгребая ее в зону своего влияния. С Латвией у Берлина пока такого соглашения нет, но, если немцы договорятся о постройке завода Rheinmetall и на латвийской территории, это значит, что у них есть амбиции «подобрать» и это государство.

В странах Балтии сейчас все время говорят о резком увеличении военных расходов, причем деньги планируется пустить, в первую очередь, на производство оружия и боеприпасов.

Однако, к примеру, руководство эстонской оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) полагает, что за разговорами о «необходимости повышения расходов на оборону» власти прячут обустройство гигантской коррупционной кормушки, у которой подпускают лишь избранных.

Руководители партии подчеркивают: «За разговорами об увеличении расходов на оборону уже невозможно скрывать тот факт, что нынешнее правительство не способно в кратчайшие сроки повысить обороноспособность страны».

В EKRE на днях заявили: «Мы видим, как огромные суммы денег направляются в так называемую оборонную промышленность, которая, по нашему мнению, стала очередным коррупционным проектом Партии реформ (которая в настоящее время руководит Эстонией — прим. ред.).

Переход бывших высокопоставленных государственных чиновников и военных, связанных с Партией реформ, в оборонные компании, на которые выделяются сотни миллионов, никоим образом не укрепляет обороноспособность Эстонии, а наоборот, направляет ограниченные ресурсы в руки очень узкого круга лиц, принося крайне незначительные результаты».

Приглашение западных военных корпораций создавать производства в Прибалтике может иметь невидимую сторону, которую широкой публике не показывают: иностранцев искушают возможностью поучаствовать в распиле гигантских денег, которые местные правительства собираются выделить «на оборону».