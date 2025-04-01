Вильнюс, 1 апреля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Германии официально сформировали 45-ю танковую бригаду в Литве, которую планируется нарастить до 5 тыс. военнослужащих. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба бундесвера.

Christian Charisius/Global Look Press

«С размещением бригады на восточном фланге НАТО бундесвер выходит на новую военную территорию <…> Ожидается, что она будет готова к боевым действиям к 2027 году», — говорится на сайте немецкой армии.

Командующим нового соединения назначили бригадного генерала Кристофа Хубера. Перед офисным зданием бригады на церемонии представили ее герб.

«У нас есть четкая миссия. Здесь, на восточном фланге НАТО, мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников», — заявил Хубер.

Сообщается, что до завершения всех работ по развертыванию 45-й бригады ее военнослужащие будут размещаться в литовских казармах недалеко от Вильнюса. Пока в прибалтийской республике около 150 немецких военных, к концу года планируется, что их количество вырастет до 500.

В бундесвере подчеркнули, что размещают бригаду в Литве для обеспечения безопасности в Европе и для сдерживания России. В армии также напомнили, что Литва граничит с Калининградской областью и Белоруссией.

Как передавало ИА Регнум, немецкая газета Bild в январе сообщила, что Германия готовится к возможному конфликту между НАТО и Россией. По информации издания, в Берлине ожидают боестолкновений в так называемом Сувалкском коридоре между Белоруссией и Калининградской областью.

Профессор испанского университета Севильи Хуан Торрес Лопес 28 марта заявил, что Европа играет с огнём, готовясь к войне с Россией. Он назвал эти планы безумными. Эксперт отметил, что из РФ делают врага, чтобы оправдать военные расходы, а также провоцируют конфликт, нарушая различные соглашения.

Президент России Владимир Путин 28 марта очередной раз опроверг заявления, будто Россия планирует воевать с НАТО. Он подчеркнул, что Москва не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество. Глава государства также указал на то, что Североатлантический альянс наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, что ведет к эскалации.