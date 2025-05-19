После прошедших прямых переговоров с Украиной стало ясно, что Турция остается главной переговорной площадкой, а предварительные требования Владимира Зеленского о режиме прекращения огня и личном участии Владимира Путина не могут быть преградой для дипломатии. Повлияло ли место проведения переговоров на их итог?

Иван Шилов ИА Регнум

Если говорить о позиции Турции, то Анкара буквально лезла из кожи вон, лишь бы Путин и Зеленский приехали в гости и поговорили с глазу на глаз, разумеется, при содействии Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он и глава МИД Хакан Фидан не уставали повторять, что с марта 2022 года их площадка остается единственной и самой удачной, Турция имеет доверительные отношения с Россией и Украиной, и она же, в отличие от стран Европы, выступает не за разжигание, а за умиротворение конфликта.

Отправная точка

Одной воли и желания Эрдогана было мало, если бы не согласилась Россия. Владимир Путин в своем обращении назвал конкретную дату и конкретное место — 15 мая, Стамбул.

С одной стороны, такой выбор удивил, ведь ранее Кремль не включал Турцию в число возможных посредников. Однако российское руководство всегда ценило усилия страны на берегу Босфора и хвалило стамбульский меморандум 2022 года как наиболее реалистичную из всех попыток достичь мира.

Журналист и советник оппозиционера, мэра Стамбула Экрема Имамоглу Хакан Аксай отмечал, что «этим предложением Путин теперь показал, что хочет вернуться в «Стамбул 2022». Версия Аксая оказалась очень точной, ведь глава российской делегации Владимир Мединский в день переговоров сказал, что видит текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса.

Посредничество Эрдогана было благословлено и из-за Атлантики.

Дональд Трамп, несмотря на конфликты в прошлое президентство, хвалил турецкого визави. Комплименты сыпались и до и после инаугурации. Президент США называл Эрдогана «другом», поздравлял с «захватом Сирии» и говорил, что вывод американских войск оттуда напрямую связан с Турцией.

Американский лидер начал очень сильно полагаться на турецкого визави. После звонка Эрдогана Трамп пожал руку новому сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа в Эр-Рияде и снял санкции с Сирии. А заодно снял санкции и с самой Турции, наложенные за покупку российских комплексов С-400.

За пару дней до инициативы Путина газета Hürriyet сообщила о просьбе Трампа к Эрдогану сыграть посредническую роль, так как у него есть способность вести диалог как с Путиным, так и Зеленским.

Трамп на самом деле прав. С Путиным Эрдоган умел находить общий язык. Масштабные проекты «Турецкий поток», АЭС «Аккую» и закупка С-400 реализовывались, несмотря на серьезные противоречия по Сирии.

Крен Турции на Запад в последние годы не нравился России, но Эрдоган попытался балансировать, взял курс на вступление в БРИКС, приехал на саммит в Казань и получил статус партнера организации. Причем интерес к БРИКС Фидан обосновал отсутствием перспектив на членство в Евросоюзе.

Зонт над Зеленским

Искать общий язык с Зеленским Эрдогану тоже было нетрудно. И дело не только в планах постройки заводов по производству БПЛА и постоянных дежурных заявлениях Эрдогана о том, что «Крым — это Украина».

Просто из-за прихода Трампа к власти, диалога в Эр-Рияде, на который украинцев не допускали, и замешательства Европы в период первых саммитов в Париже и Лондоне Зеленский остался совсем один.

Тогда-то его и приютил Эрдоган, трогательно прикрыв его своим зонтиком от дождя. Зеленского это так вдохновило, что он сразу размечтался о силовом «турецком зонтике» — миротворцах.

Ну и к тому же ситуация на фронте, которую Зеленский описывает как «еще 10 лет войны мы не выдержим», вынуждает его на диалог с Москвой, неважно где. Так что Украина тоже поддерживала турецкую площадку.

Другим мировым игрокам — ЮАР, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Китаю и ОАЭ при всех попытках внести свою лепту важен был скорее сам факт прогресса, движения к миру, чем борьба за посредническую миссию. Все они поддержали Анкару.

Вопросы могли возникнуть у Евросоюза и Великобритании. Они жестко настроены к России, угрожают санкциями и ставили множество предварительных условий вроде 30-дневного прекращения огня. Однако торпедировать турецкую переговорную площадку было опасно. Во-первых, из-за желания Европы втянуть Турцию в свою систему безопасности, а во-вторых, из страха получить оплеуху от Трампа.

Плюсы для Эрдогана

15 мая российская делегация с 10 утра готова была ко встрече с украинской стороной, которая в это время ждала отмашку от Зеленского. Зеленский же в этот момент сидел в гостях у Эрдогана в Анкаре и три часа с ним разговаривал. Накануне турецкий президент советовал использовать «исторический шанс». И, вероятно, при поддержке США вынудил Зеленского согласиться на начало переговоров.

В это же время в Анталье проходила встреча глав МИД стран НАТО. Присутствовавшие там Фидан и его американский коллега Марко Рубио вылетели в Стамбул. Было решено, что 16 мая, до общения с российской стороной, украинские переговорщики встретятся с Фиданом и Рубио. Согласие украинской тройки доказало, что поддержка Европы явно уступает давлению США и Турции, наставивших их на путь истинный.

Более того, когда американские чиновники ушли и украинцы начали говорить с Мединским, Фидан не покидал зала.

Посредники, конечно, могут пассивно присутствовать, и такое мы видели на российско-американской встрече в Саудовской Аравии. Но турецкие эксперты Осман Серт и Насухи Гюнгёр, на которых ссылается автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев, считают Турцию не просто местом встречи и формальным посредником, а надежной площадкой и активным участником, «упрощающим» переговоры.

Такой привилегированный статус эксперты объясняют региональным интересом (черноморская страна и контроль Босфора), доверием Москвы и Киева, а также большим дипломатическим опытом, доказанным в Сирии, Ливии и Карабахе.

Реанимация переговоров, проходящих на их земле, не может не радовать турецкие власти.

Ведь последние годы страну, а соответственно, и сами власти сотрясают сплошные кризисы. То инфляция и падение лиры, то масштабные землетрясения, то поражение партии Эрдогана на муниципальных выборах, то протесты из-за ареста Имамоглу. Поэтому каждая политическая победа идет в копилку.

За последний месяц у Эрдогана таковых две — самороспуск Рабочей партии Курдистана и переговоры по Украине. Эти очки позволяют задвинуть шум вокруг ареста мэра Стамбула на второй план и укрепить позиции перед новыми выборами, в которых Эрдоган все-таки планирует участвовать.

Турецкий президент не стал скромничать в оценках и отметил, что переговоры 16 мая «были запланированы благодаря нашим усилиям как важный шаг, который в конечном итоге откроет двери к миру». Он пообещал «приложить все усилия», чтобы дипломатический процесс продолжился.

Турецкие эксперты не строят больших иллюзий. Они не ожидают стремительного результата (на который, к слову, рассчитывает Трамп), так как Россия действует расчетливо и без спешки, стремясь достичь более выгодных условий.

К чему стороны придут в итоге, зависит не от Турции. Но турки будут делать все, чтобы переговоры шли именно на их площадке, а не в Эр-Рияде или Ватикане, даже если мирное соглашение не будет подписано прямо завтра.