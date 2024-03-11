Материалы с тегом «ПДД»
Названы распространённые уловки недобросовестных инспекторов ГИБДД
Сотрудники ГИБДД могут описать водителю сценарии, напоминающие реальные последствия нарушения ПДД, чтобы создать условия для дачи взятки. Об этом сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. «Если водитель развернулся через две сплошные, инспекторы обычно рисуют схему...
11 марта 2024
В МВД РФ сообщили, что ГИБДД не будет проводить тотальный сбор биометрии
Московская Госавтоинспекция (ГИБДД) не собирается проводить тотальный сбор биометрических данных граждан. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк 20 января в Telegram-канале. Волк напомнила о том, что ранее глава ГИБДД Москвы Александр Быков написал в одном из научных...
20 января 2024
В Москве наказали водителей, устроивших дрифт с салютами
В Москве сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителей, которые устроили дрифт с фейерверками, сообщается 7 января на сайте МВД РФ. Отмечается, что 6 января в ходе мониторинга интернет-ресурсов в одном из Telegram-каналов сотрудниками столичной полиции был выявлен видеоролик...
7 января 2024
В Москве испытали прототип светофора, распознающего пешеходов-нарушителей
Прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц, который будет фиксировать нарушение правил пешеходами, протестировали на Бережковской набережной в Москве. Об этом говорится в статье начальника столичной Госавтоинспекции Александра Быкова, опубликованной в журнале «Безопасность...
5 января 2024
Верховный суд обязал конфисковывать авто за повторную езду в пьяном виде
Российские суды обязаны принимать решение о конфискации автомобиля или другого имущества за повторное вождение в состоянии опьянения, говорится в разъяснении Пленума Верховного суда (ВС). Об этом 12 декабря сообщил ТАСС. «Конфискация имущества, в том числе транспортного средства, подлежит...
12 декабря 2023
Минтранс захотел наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД
В Минтрансе России доработали и готовят к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения, запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующий документ. Отмечается, что под средней...
8 декабря 2023
Верховный суд признал законной конфискацию авто у супругов
Верховный суд России признал законной конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, даже если машина является совместным имуществом супругов, пишут 4 декабря «Известия». При этом, отмечает издание, второй собственник вправе потребовать компенсации, подав отдельный иск. Так, в октябре 2022 года...
4 декабря 2023
В ГИБДД уточнили новые правила езды на «липучке»
Водители могут ездить на липучей резине круглогодично, так как установленными нормами это не запрещено, заявил 5 сентября начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. «Есть такое понятие — липучка, она не запрещена летом. Липучая резина...
5 сентября 2023
Дзюба попался на постоянных нарушениях ПДД и неоплате штрафов
Нападающий ФК «Локомотив» Артём Дзюба 5 сентября попал в список нарушителей дорожного движения на премиальных иномарках, установленных сотрудниками Московской административной дорожной инспекции. Так, его автомобиль марки Range Rover сфотографировали припаркованным на тротуаре в запрещённом месте...
5 сентября 2023
В России ввели штраф за размещение гаджетов на лобовом стекле автомобиля
Постановление правительства России с новыми правилами эксплуатации автомобилей вступило в силу 1 сентября. Документ опубликован на портале правовой информации. Размещение различного оборудования, закрывающего обзор водителю, входит в перечень неисправностей, при которых пользоваться автомобилем...
1 сентября 2023
Россиянам рассказали, почему надо предупреждать ГИБДД о продаже авто
Сейчас на авторынке при совершении сделки по купле-продаже транспортного средства есть проблема, которую стоит решить в первую очередь, — это штрафы за нарушение ПДД, поступающие предыдущим владельцам автомобиля. Другие изменения вносить в правила регистрации машин пока излишне. Таким мнением в...
30 августа 2023
В Москве задержали водителя, сбившего насмерть ребёнка
В Москве задержали водителя автомобиля Skoda, который насмерть сбил мальчика, а затем скрылся с места преступления, сообщила 6 августа столичная прокуратура. Авария произошла на Кронштадском бульваре. В ведомстве уточнили, что ребёнок 2016 года рождения переходил дорогу по пешеходному переходу на...
новость часа
6 августа 2023
В России захотели вернуть отменённый два года назад штраф для водителей
Правительство России намерено вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, пишет «Коммерсантъ». «Речь идёт фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами», — пишет газета. Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. Министерство...
новость часа
3 августа 2023
Только штрафы за нарушения на электросамокатах сочли недостаточной мерой
В России нужны не только штрафы за пренебрежение правилами дорожного движения при управлении электросамокатом, но и система фиксации таких правонарушений, считает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Об этом она заявила 2 августа корреспонденту ИА Регнум. Ранее сенатор...
2 августа 2023
Эксперт призвал ввести в РФ экзамен на право вождения электросамоката
Если в России примут закон, который установит штрафы за превышение скорости электросамокатов, но не создадут механизмов для реализации этих наказаний, в итоге такая норма окажется нежизнеспособной, считает эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин. Об этом он заявил 2...
новость часа
2 августа 2023
Эксперты раскритиковали идею об ограничении скорости электросамокатов
Предложение ограничить в России предельную скорость электросамокатов, оборудованных шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами, с 25 км/ч до 20 км/ч выглядит как популистская мера, так как 5 км/ч — это малозаметное понижение. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июля заявил эксперт...
19 июля 2023
В Адыгее в ДТП попала машина с тремя детьми, есть погибшие
На автодороге возле посёлка Зарево Шовгеновского района Адыгеи произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, сообщили 10 июля в МВД Медиа. Машины столкнулись 9 июля около 22:30 мск на 48-м км автомобильной дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай...
10 июля 2023
В Совфеде предложили размер штрафа за езду с нарушением на самокате
Одновременная езда двух человек на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) может повлечь за собой штраф в размере 1 тыс. рублей. Фиксировать подобные нарушения будут сотрудники ГИБДД, заявил ТАСС курирующий вопросы транспорта и дорожной сети заместитель председателя...
9 июля 2023
В МВД рассказали, как будут забирать права за неявку в военкомат
МВД РФ утвердило порядок ограничения права на управление транспортным средством военнообязанным, которые не явились в военкомат по повестке. Об этом 4 июля сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. В приказе отмечается, что решение об ограничении права на управление автомобилем будет внесено в...
4 июля 2023
В Москве начался эксперимент по подключению самокатов к «ЭРА-ГЛОНАСС»
В Москве стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в своём Telegram-канале. Отмечается, что тестирование проводится при участии Департамента...
4 июля 2023