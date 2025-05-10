Шведское правительство озабочено тем, что некоторые представители местной русской общины открыто и бесстрашно отмечают годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией.

Expressen

По мнению шведских властей, празднование Дня Победы 9 мая — это открытый акт «нелояльности».

Шведские эксперты доказывают, что люди, отмечающие победу своих предков в самой страшной войне над абсолютным злом, являются оболваненными жертвами «пропаганды Кремля». А на уровне правительства уже прозвучало пожелание таких людей депортировать.

Ушаты грязи

В Швеции проживает весьма значительная русскоязычная община. И год от года растет количество участников праздничных автопробегов, проводимых в Стокгольме и его окрестностях в честь Дня Победы.

Если, к примеру, два года назад в таком мероприятии участвовали не более двадцати транспортных средств, то год назад — уже свыше полусотни. Конечно, это всё же очень малое количество, если сравнивать с общим числом русскоязычных жителей Швеции. И причины этой малочисленности понятны.

В канун нынешнего Дня Победы крупное шведское издание Expressen опубликовало сразу несколько материалов о жителях страны, которые чтут эту дату. Статьи откровенно предвзятые, призванные поселить в среде коренных шведов страх и недоверие к празднующим 9 мая.

Самоорганизующееся движение «Бессмертный полк» авторы материалов называют «кремлевской организацией», приводя мнение «экспертов» о том, что участников «Бессмертного полка» якобы «эксплуатирует российское правительство».

Издание подчеркивает, что участие того или иного человека в праздничных акциях в честь 9 Мая означает, что он придерживается тот взгляда на мир, который свойственен президенту России Владимиру Путину.

Expressen приводит данные некоторых из этих, как выразился журналист, «путинопоклонников». Их социальные портреты совершенно разные — не только представители рабочего класса, но и высококвалифицированные специалисты, работающие в крупных международных компаниях.

Поскольку власти и значительная часть населения Швеции относятся к акциям «Бессмертного полка» резко негативно, в последнее время их участники перевели праздничные мероприятия в другой формат — теперь не ходят с портретами, а ездят в машинах с флагами России и СССР.

Журналисты Expressen залезли в группы в соцсетях, объединяющие участников «Бессмертного полка» в Швеции. Особое их внимание привлекла одна из организаторов — общественный деятель Алла Стасевич, уроженка Белоруссии.

Стасевич, с 2012 года являющаяся гражданкой Швеции, не боится выходить на улицу в одежде с российской символикой и изображением Владимира Путина. Недавно Expressen посвятила ей целую статью, в которой с осуждением рассказывается, что она крайне уважает Путина, поддерживает СВО и ездит в Россию на съезды зарубежных соотечественников.

Expressen приводит и другой «компромат» на Стасевич: в прошлом году после российских президентских выборов женщина явилась к посольству РФ с бело-сине-красным флагом и спела песню исполнителя Шамана «Я — русский». Статья вызвала поток оскорблений в адрес Стасевич — ее требовали депортировать и даже убить.

Группа в одной из соцсетей «Русские в Швеции» объединяет 38 тысяч человек. Именно через эту группу ведется организация и координация автокараванов, разъезжающих по Стокгольму в честь Дня Победы.

Expressen подчеркивает, что многие из тех, кто участвует в этих автоколоннах, являются шведскими гражданами и прожили в стране уже десятилетия. Они имеют связи с Россией или корни в других постсоветских странах.

По мнению сотрудницы шведского Агентства оборонных исследований Марии Энгквист, некоторые из празднующих 9 Мая настроены по отношению к Швеции «откровенно враждебно» и их деятельность является продолжением «методов, которые ранее использовал КГБ».

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А вот специализирующийся на России и Восточной Европе профессор истории Кристиан Гёрнер, сотрудник университета города Лунд, говорит: если человек, проживая за пределами России, активно участвует в мероприятиях 9 мая, то он, значит, отказывается интегрироваться в общество страны проживания. Профессор также полагает, что никакой русофобии в природе не существует.

Мигранты и ненавистники

Итак, в скандинавской стране есть те, кто уважает День Победы. Наличие в Швеции таких людей «выводит из себя», по его собственному признанию, шведского министра по делам миграции Юхана Форсселя, он предлагает лишать их вида на жительство — за «экстремизм».

Это предложение, естественно, взбесило русских жителей Швеции. Они на чём свет стоит клянут правительство за идиотизм. Ведь руководящая страной в настоящее время умеренно консервативная коалиция в 2022 году пришла к власти на обещаниях резко ограничить миграцию.

Однако и по сей день власти ежегодно выдают около 100 000 новых разрешений на проживание. В стране бесчинствует этническая преступность, костяк которой составляют выходцы с Ближнего Востока. Шведские правоохранительные органы ничего не могут сделать с этими бандами — они устраивают на улицах перестрелки и взрывы.

Русскоязычные же эмигранты не представляют для Швеции никакой опасности. Напротив, они в абсолютном большинстве своем честно работают и законопослушны. Но россиян все равно хотят выгонять за то, что они отмечают свой национальный праздник, и при этом держат широко открытые двери для инокультурных приезжих.

А тем временем шведская пресса перешла к запугиваниям, желая доказать своим читателям: те, кто отмечает 9 Мая, не так уж безобидны. В доказательство приводится история некоего программиста Сергея Прокофьева, бывшего россиянина, покинувшего родину в 2014 году и женатого на украинке.

Он терпеть не может День Победы и ежегодно проводит одиночные пикеты против празднования, стоя с украинским флагом около Музея северных стран в Стокгольме, близ дороги, которой традиционно едут автокараваны празднующих.

Два года назад он снимал колонну, предусмотрительно закрыв свое лицо. Своей выходкой он вызвал негодование празднующих: машина, на которой развевался флаг ДНР, остановилась, из нее вышла женщина и сказала Прокофьеву, что из-за таких как он погибли ее родственники и друзья.

Годом позже Прокофьев повторил свой поступок — и снова скрывал лицо шарфом. Однако позже он похвалился содеянным в соцсети, и его имя быстро стало известно. Раздосадованные люди начали обсуждать, как бы проучить провокатора.

кадр из видео Автокараван «Бессмертного полка» в Стокгольме

На Сергея Прокофьева поступило заявление в полицию за «подстрекательство к ненависти в отношении группы лиц». Авторы жалобы сочли, что Сергей поощрял незаконные действия в отношении русских, доказательством чего, возможно, является сожжение ночью после автопробега одного из участвовавших в нём автомобилей. Однако шведскую полицию эта история не заинтересовала, расследование было прекращено.

А неделю спустя на дверях дома, где живёт Сергей, появилась наклейка с изображением эмблемы ныне расформированной известной ЧВК. Прокофьев воспринял это, как угрозу убийства, а шведская пресса с удовольствием разнесла.

«Зачем вы пишете ложь?»

В этом году 4 мая в рамках «Бессмертного полка» в Стокгольме снова проехал автокараван с флагами численностью свыше чем в полсотни машин. Дата была выбрана по той причине, что это оказался ближайший к Дню Победы выходной день. 9-го в Швеции обычный день, а участники акции в большинстве своем люди трудящиеся — они не могли рассчитывать на то, что работодатели предоставят им отгул в честь «вражеского» праздника.

Местные СМИ, как водится, подали автопробег в негативном ключе. Собственно, небольшое число участников тем и обусловлено: люди понимают, что, чествуя публично подвиг своих дедов, они рискуют навлечь на себя неприятности. Их фото и личные данные могут быть опубликованы, также может быть поставлен вопрос о депортации.

Среди тех, кто присоединился к акции, были, кстати, и уроженцы Украины.

Самые сильные духом пришли на мероприятие с детьми — они бесстрашно ликовали, делали совместные фотографии, размахивали флагами; одна из участниц исполнила песню «Катюша».

Другой участник рассказал шведскому журналисту, что он родом из Туркменистана и его дедушка был фронтовиком. Однако общаться с журналистами захотели не все присутствующие. «Зачем вы пишете ложь о нас?» — спрашивали люди.

Руководившая автопробегом Алла Стасевич во время одной из остановок увидела неподалеку того самого автора Expressen, чьи недоброжелательные статьи о Дне Победы вышли накануне. «Вот стоит тот самый журналист, который облил нас всех дерьмом», — громогласно сказала Стасевич в мегафон.

По данным полиции, автопробег не вызвал проблем для других участников дорожного движения. «Их было не так много, и они никому не мешали», — заявил полицейский Андерс Брюнгельссон.

Позже представители русской общины начали делиться своими впечатлениями от мероприятия. К сожалению, большей частью негативными — из-за грязи, оскорблений и угроз в адрес участников автокаравана, которые шведы выкладывают в соцсетях.

«Очень грустно, что вот так подло пытаются переписать историю и героизм наших предков, которым шведы тоже обязаны», — отмечают люди.

Сам День Победы русские жители Швеции в силу необходимости отмечали 9 мая по домам. В силу этого сколько-нибудь точную статистику привести невозможно. Равно как и по той причине, что многие, опасаясь подвергнуться травле, не выставляют поздравления в соцсетях.