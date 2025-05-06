В голландской тюрьме покончил с собой бывший ведущий сотрудник издания Bellingcat*, известный под псевдонимом Даниэль Ромейн. Он курировал в том числе «расследование» крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. По сути, обвинения в адрес России в гибели рейса МН17 базировались на публикациях, выпускавшихся Ромейном.

Иван Шилов ИА Регнум

Голландское издание De Andere Krant и американская The Greyzone выяснили, за что 52-летний «расследователь» весной 2022 года был осуждён на тюремный срок. За растление детей, включая изнасилование собственной малолетней дочери.

Заметим, что, помимо «расследования» истории рейса МH17, Даниэль Ромейн считался как раз знатным борцом с педофилами — в Bellingcat он много лет вёл цикл материалов об организации сексуальной эксплуатации детей через интернет.

Коллеги-расследователи деликатно не упоминают настоящее имя Ромейна, зато не скупятся на подробности дела. De Andere Krant описывает «шокирующее сексуальное насилие Даниэля Ромейна в отношении дочери, когда ей было от шести до десяти лет». На допросе извращенец заявил, что «делал это с любовью».

Более того, выяснилось, что Ромейн ещё 15 лет назад, до своего прихода на работу в Bellingcat был осуждён за хранение детской порнографии.

От ответа на прямой вопрос, знали ли работодатели Bellingcat о таком факте биографии одного из ведущих сотрудников, основатель «независимого расследовательского проекта» Эллиот Хиггинс уклонился.

«Мать была удивлена»

В 2019-м ценный сотрудник Bellingcat, лауреат награды European Press Prize, участник программы Интерпола Stop Child Abuse Даниэль Ромейн был внезапно, но тихо уволен. Через два года European Press Prize, так же, не афишируя, отозвала у него премию. «Жалобы… которые привели к аннулированию статуса лауреата господина Ромейна, касались его неприемлемого поведения в интернете. Эти жалобы не были связаны с обвинениями в сексуальном насилии», — оправдывается сейчас Хиггинс.

В истории Ромейна много странного. Так, судя по данным The Greyzone, он был приговорён за сексуальное насилие всего к 36 месяцам лишения свободы.

Кроме того, странно, что лишь сейчас, в апреле–мае 2025-го всплыла информация о том, что столь известный в западной медиасреде персонаж был ещё в марте 2022-го осуждён за педофилию и покончил с собой. Хотя Ромейн свёл счёты с жизнью вскоре после осуждения. В некрологах говорилось, что он умер 19 декабря 2022 года «от остановки сердца» — а сами некрологи были опубликованы лишь в середине февраля 2023 года.

Независимый голландский журналист Эрик ван де Бик, «раскопавший» самоубийство Ромейна, сообщил, что звонил матери экс-репортёра, чтобы убедиться, что ее сын был признан виновным именно в сексуальном насилии. «Она была удивлена, что я знаю о его осуждении. Она отрицала какие-либо правонарушения своего сына. Она назвала это охотой на ведьм», — рассказал ван де Бик изданию Grayzone.

Хотя The Grayzone и De Andere Krant и припозднились с расследованием, они производят впечатление действительно независимых «добытчиков фактов». В отличие от Bellingcat — которое позиционирует себя как OSINT-агентство (OSINT — «разведка по открытым источникам), но заслужило репутацию «сливного бачка» британских спецслужб, который предъявляет миру нужные «результаты расследований».

Разоблачители Ромейна прошлись не только по его «неутомимой борьбе» с педофилами (к которой он приступил в 2016-м, когда перестал приставать к уже 11-летней дочери). Они упомянули другое дело его жизни, расследование катастрофы «Боинга» компании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в небе над Донбассом.

Кривой «Бук» в нужном пейзаже

Напомним, что авиалайнер, летевший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился близ села Грабово в Горловском районе ДНР. На борту было 298 человек, все погибли. Киевский режим сразу же обвинил «пророссийских сепаратистов» в уничтожении самолёта. В донецком ополчении поясняли, что у них не было средств, чтобы сбить воздушное судно на высоте, на которой шёл авиалайнер (10,6 км).

Украина передала расследование Совету по безопасности Нидерландов и Совместной следственной группе в составе представителей Малайзии, Нидерландов, Австралии, Бельгии и той же Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги «пришёл к выводу» о том, что «Боинг» был якобы сбит ополченцами ДНР из поставленного Россией ЗРК «Бук».

Анна Рыжкова © ИА Регнум

Российская сторона к расследованию не допускалась. Были проигнорированы доводы производителя «Буков» — концерна «Алмаз-Антей» о том, что ракета, которой был поражён самолёт, была старой модификации и не состоит на вооружении ВС России (но такие ракеты использовались украинской армией), и о том, что запуск ракеты произошёл с территории, контролировавшейся Украиной.

Зато международная следственная группа и гаагский суд учли «доводы», представленные расследователями Bellingcat во главе с Даниэлем Ромейном. Их не смутило то, что на фото и видео, выданных Bellingcat, ЗРК «Бук» двигались задом наперед и не соответствовали собственным размерам — были криво вставлены в нужный пейзаж.

«Хороший друг Ромейна, известный журналист по имени Роберт ван дер Норда, в своём панегирике утверждал, что он (Ромейн) сыграл «ключевую роль» в раскрытии дела MH17, как обнаружив место, откуда была выпущена фатальная ракета, так и «выслеживая подозреваемых, которые впоследствии были осуждены», — пишет The Grayzone.

Издание также упоминает о странном постскриптуме к решению гаагских судей: в феврале 2023 года прокуратура Нидерландов сообщила: следователи не смогли установить, почему боевой расчет ЗРК «Бук» выпустил ракету по борту MH17.

Тhe Greyzone отмечает: «несмотря на неоднократную публикацию в социальных сетях фотографий «предполагаемого квартета российских и украинских боевиков», якобы сбивших лайнер ракетой из «Бука», «расследование совместной следственной группы в Гааге в феврале 2023 года завершилось, не обнаружив ничего, что бы указывало на причастность этих четырех лиц к гибели авиалайнера».

Тем не менее, хотя на репутации Ромейна можно поставить крест (пусть и посмертно), позиция коллективного Запада по поводу «вины» России в гибели рейса MH17 остаётся упёртой. «Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание, мы не участвовали в следствии, поэтому наше отношение к этим выводам хорошо известно», — констатировал в июле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так слово педофила Ромейна оказалось весомее любой апелляции к здравому смыслу.

*Нидерландское издание Stichting Bellingcat с октября 2021 года признано в России СМИ-иноагентом. В июле 2022 года Минюст внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, нидерландскую Stichting Bellingcat и британскую Bellingcat Ltd.