Москва, 17 июля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание в ходе расследования катастрофы МН17. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание, мы не участвовали в следствии, поэтому наше отношение к этим выводам хорошо известно», — ответил он на просьбу одного из журналистов дать комментарии на заявление главы МИД Австралии Пенни Вонг о выходе России из спора о причинах крушения малайзийского Boeing с Австралией и Нидерландами. Пресс-секретарь добавил, что в данном случае нет необходимости комментировать реакцию Австралии.

17 июля 2014 года пассажирский самолёт Boeing 777-200ER, принадлежащий авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение под Донецком. На борту воздушного судна находились 298 человек, все они погибли. Власти Киева сразу же обвинили в авиакатастрофе представителей ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. Однако те, в свою очередь, заявили, что у них нет средств, чтобы сбить самолёт на такой высоте. Расследование вела международная следственная группа. Известно, что авиалайнер выполнял плановый рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января 2022 года Песков заявил, что позиция России по поводу дела о крушении рейса MH17 не менялась, а Министерство обороны РФ и другие официальные лица России публично отвергают выводы расследования и отрицают какую-либо причастность к катастрофе.