На севере Европы вызревает новый военно-политический союз. Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания на фоне все более явно обозначающегося кризиса НАТО создают общую вооруженную структуру, в рамках которой намерены решать вопросы совместной «обороны».

Иван Шилов ИА Регнум

Фрагментация еще недавно казалось бы нерушимого Североатлантического альянса с перспективой его распада — факт знаменательный. Европа постепенно вступает в новую политическую реальность, которая будет напоминать ту, что существовала до 40-х гг. прошлого века: региональные союзы и объединения, которые «дружат» против какой-либо третьей стороны.

И, судя по всему, этой третьей стороной не обязательно все время будет Россия — у разных европейцев постепенно вскроются старые исторические травмы и комплексы, связанные и с другими ближайшими соседями.

Новая региональная архитектура

На днях The Wall Street Journal опубликовала статью, из которой следует, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания намерены объединить свои военные ресурсы. Правительства этих стран хотят предпринять общие шаги по формированию «новой региональной архитектуры безопасности». По мнению автора WSJ, военный союз стран Скандинавии становится для этого региона альтернативой НАТО.

Стоит отметить, что зародыш будущего военного союза северных стран Европы начал вызревать еще в позапрошлом и прошлом году — на тот момент еще в рамках НАТО. Летом 2024 года финская пресса сообщила, что неподалеку от границы с Россией разместится армейский подштаб Североатлантического альянса и бронетанковая бригада НАТО.

«В Миккели будет создан подштаб сухопутных войск НАТО (получивший обозначение Forward Land Forces. — Прим. ред.), который начнет руководить операциями и обучением бригады НАТО численностью примерно 4000–5000 солдат, сформированной для защиты Финляндии», — написало издание Iltalehti в августе 2024-го.

Формируемая бронетанковая бригада будет состоять из нескольких батальонов численностью около 800 солдат каждый. Также известно, что подразделение укомплектуют финскими, шведскими и норвежскими солдатами, а возможно и военнослужащими из других государств.

Новая штаб-квартира будет непосредственно подчиняться штабу альянса в Норфолке (на восточном побережье Соединенных Штатов). Предполагается, что эта структура сможет руководить наземными операциями и возьмет на себя управление войсками в Норвегии, Швеции и Финляндии.

Норвегия на правах «старой» страны НАТО настояла и на своём праве руководить воздушными операциями альянса в регионе. В свою очередь новичкам-финнам поручили разместить у себя армейский подштаб.

Миккели был выбран для этого по двум причинам. Во-первых, в городе уже имеются штабные структуры финской армии. Во-вторых, там есть аэропорт. Доставлять в бригаду оружие предполагается через порт Кеми.

Этот порт соединен железными и автомобильными дорогами с разными регионами Финляндии, Швеции и Норвегии, в том числе с Лапландией. В Кеми также есть аэропорт. Снабжение бригады будет осуществляться и по железной дороге из Норвегии и Швеции.

Путь к отдельному союзу

Несколько позже появились новые сведения о том, что новую базу НАТО, которую ещё только предстоит построить в финской Лапландии, предполагается отдать под контроль шведов.

Так во всяком случае явствует из статьи, опубликованной изданием Svenska Dagbladet. Газета пишет, что на эту базу, которая разместится относительно недалеко от российских Мурманской области и Карелии, отправят до полусотни офицеров из Швеции.

Их же соотечественники войдут в рядовой состав Forward Land Forces. По данным финского издания Yle, речь идет о нескольких сотнях или тысячах человек.

Впрочем, помимо шведов на этой базе будут присутствовать военные из самой Финляндии и из Норвегии. По словам источников Svenska Dagbladet, такая схема принята для того, чтобы «финны могли больше сосредоточиться на обороне южных частей».

16 сентября прошлого года шведский министр обороны Пол Йонсон провёл совместную пресс-конференцию со своим финским коллегой Антти Хяккяненом. Йонсон заявил, что Стокгольм готов взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, которые разместят в Финляндии; они будут отвечать за «операции мирного времени».

Хяккянен не стал ни подтверждать, ни отрицать информацию о шведской военной базе в Лапландии. А Йонсон уточнил, что вопрос шведского военного присутствия в Финляндии всё ещё находится на стадии планирования.

А далее очень многое изменилось. В США пришел к власти Дональд Трамп, внешнюю политику которого многие в ЕС воспринимают как американский изоляционизм. Трамп вернулся к своей излюбленной идее о том, что американский «зонтик безопасности» — дело небесплатное, а европейские члены НАТО должны платить как можно больше за военную опеку США.

После этого заговорили о том, что Североатлантический союз в своей традиционной форме может скоро начать дышать на ладан, и странам ЕС нужны собственные объединяющие военные структуры, которые пока будут существовать параллельно с НАТО, а со временем, возможно, и вовсе его заменят.

В частности, государства Скандинавии готовы использовать свои прошлогодние планы и наработки, достигнутые в рамках НАТО, для того, чтобы создать свой собственный военный союз.

Примечательно, что одним из тех, кто отозвался об этом с большим одобрением, оказался Йенс Столтенберг, бывший генсек НАТО.

The Wall Street Journal пишет, что еще в прошлом году страны Северной Европы подготовили общую оборонную концепцию, рассчитанную до 2030 года. Пока что, но именно пока, первым и единственным своим противником они видят Россию.

Финны, норвежцы, датчане и шведы признают, что военный потенциал каждого из этих четырех государств не дает возможности на успешное противостояние России в одиночку. Однако у четырёх стран вместе взятых экономика, как утверждает WSJ, «почти такого же размера, как экономика России», и это, мол, уравнивает шансы.

Так, предполагается, что Швеция обеспечит этот «союз четырех» своей «передовой оборонной промышленностью», в том числе за счёт производства подводных лодок, танков и сверхзвуковых реактивных истребителей.

Норвегия располагает довольно значительными ВМС, обладающими хорошими возможностями морского наблюдения, а вооруженные силы Дании обладают опытом в военных кампаниях НАТО в Афганистане и Ираке.

В публикации уточняется, что и в Швеции, и в Финляндии действует обязательная воинская повинность. По расчетам местных стратегов, это позволит странам в случае необходимости быстро нарастить численность личного состава своих армий.

Трещины в конструкции

При этом отнюдь не факт, что военный союз, который создают Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания, непрерывно будет обращен только против России. Напротив, в его создании можно усмотреть положительный фактор — начало того самого процесса фрагментации ЕС и НАТО, о котором так много говорится.

По мере того, как США будут все больше устраняться от европейских дел, сосредоточившись на западном полушарии и азиатско-тихоокеанском регионе, ускорится процесс трансформации Европы, лишающейся сейчас стержня, главного элемента своей конструкции, удерживающего ЕС воедино.

Монолитный Евросоюз — это мощный враг России, настроенный на неуклонное противостояние. Однако прямо сейчас вопрос распада ЕС не стоит.

Даже современное поколение консервативных политиков вроде главы Венгрии Виктора Орбана мечтает взять власть в Брюсселе не для того, чтобы распустить Евросоюз, а чтобы в его рамках обеспечить своим странам больше суверенитета и возможности принимать самостоятельные решения.

Но и этот процесс для России — позитивный, поскольку по мере затухания нынешней, самой острой фазы украинского кризиса у Москвы появится все больше возможностей для маневра, игры на внутренних европейских противоречиях.

Оформляющийся союз скандинавских стран — не единственная организация, вызревающая, словно яйцо Чужого, в еще живом теле Евросоюза и НАТО.

Польша тоже хочет стать мощным региональным центром. Консерваторы, опираясь на США, намерены соперничать с Германией и создавать собственную сферу влияния, в которую они хотели бы подтянуть, в частности, Прибалтику.

Но на Прибалтику наверняка будут претендовать и Германия (которая сейчас размещает в Литве на постоянной основе части бундесвера), и те же скандинавы.

Одновременно специалисты уже говорят о возможном воссоздании в той или иной форме былой Австро-Венгрии. В свою очередь, это объединение обречено на антагонизм и соперничество с Польшей, также питающей региональные амбиции.

К слову, уже сейчас отношения Польши и Венгрии достаточно плохие — стороны обмениваются словесными оскорблениями, Будапешт принимает у себя польских оппозиционеров как политических беженцев.

Кроме того, эксперты давно уже говорят о возможности разделения на «Европу первой и второй скорости». Германия и Франция, к которым может примкнуть и вышедшая из ЕС Великобритания, могут отгородиться от Южной и Восточной Европы различными барьерами, например тарифными.

И таких линий разлома намечается достаточно много, нужно лишь дождаться, когда они «выстрелят». И в этом смысле формирование отдельного военного союза скандинавских стран, пусть даже сейчас его называют направленным исключительно против России, — факт для нас скорее позитивный. Евросоюз и НАТО начинают ощутимо «потрескивать».