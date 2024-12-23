Впервые с 1989 года польский политик получил политическое убежище за границей, причём не где-нибудь, а в стране, входящей в ЕС и НАТО.

ИА Регнум Виктор Орбан

Депутат Сейма от оппозиционной консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС) Марчин Романовский, которого нынешняя власть обвиняет в злоупотреблениях во время пребывания на посту замминистра юстиции, считает себя жертвой политических репрессий. Такого же мнения придерживаются и власти Венгрии, которые предоставили Романовскому защиту.

Конфликт сразу же вышел на самый высокий политический уровень: венгерский премьер Виктор Орбан назвал власти Польши «либеральной радужной коалицией», которая трактует Венгрию как врага, а польский премьер Дональд Туск в ответ сравнил Орбана с Александром Лукашенко.

Польша отозвала посла из Будапешта на «бессрочные консультации» и готовит иск в Суд ЕС против Венгрии. В Будапеште же обещают и дальше предоставлять защиту всем жертвам политических преследований.

Беглый депутат

Скандал начал развиваться в публичной плоскости в минувший четверг, 19 декабря.

В этот день Окружной суд в Варшаве по представлению Национальной прокуратуры Польши выдал европейский ордер на задержание Романовского, который ранее был лишён депутатского иммунитета. Перед этим, 9 декабря, один из районных судов Варшавы решил отправить политика под арест на три месяца, но Романовский исчез и был объявлен в розыск. Провластные польские СМИ сначала сообщали, что он находится в Испании, но вечером 19 декабря адвокат депутата Бартош Левандовский написал в соцсети Х*, что его подзащитный получил политическое убежище в Венгрии.

«Это первый случай предоставления польскому политику международной защиты с 1989 года», — отметил юрист.

Эту информацию подтвердили и в администрации Орбана. Руководитель канцелярии венгерского премьера Гергей Гуляш отметил, что, по мнению Будапешта, Романовский не может рассчитывать на справедливый суд в Польше.

«В его случае также есть конкретные доказательства отсутствия справедливого суда: он был арестован этим летом, хотя пользовался иммунитетом как член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он был освобожден только после того, как председатель ПАСЕ подал официальный протест польским властям, а польские суды подтвердили, что арест был незаконным», — заявил венгерский чиновник.

Но дело не только в процессуальных проколах польской прокуратуры, сама легитимность которой ныне под вопросом. Гуляш считает, что в Польше наблюдается кризис верховенства права.

«Например, польское правительство не выполняет постановления Конституционного суда Польши. Игнорируя президентский иммунитет или помилование, он использует инструменты уголовного права против своих политических соперников. Министр юстиции сменил председателей судов по политическим мотивам и незаконно уволил прокурора», — сказал он.

«Политические репрессии»

Собственно, само дело в отношении Марчина Романовского — откровенно политическое.

В качестве заместителя министра юстиции Польши в 2019–2023 годах он курировал работу государственного «Фонда справедливости», призванного помогать жертвам преступлений. Кроме непосредственно выплаты компенсаций таким людям, фонд занимался финансированием ряда проектов — к примеру, создания различных центров помощи пострадавшим, убежищ для них и т.п.

Однако в декабре 2023 года, после прихода к власти в Польше леволиберальной коалиции, было заявлено, что все расходы «Фонда справедливости», кроме выплат компенсаций, являются злоупотреблением.

Романовскому были предъявлены обвинения в создании организованной преступной группы (так следствие трактует конкурсную комиссию фонда), хищении денег на общую сумму более 107 миллионов злотых (25 миллионов евро) и попытке хищения денег на сумму более 58 миллионов злотых (13,5 миллионов евро). При этом речь шла именно о финансировании утверждённых комиссией проектов, в личном обогащении замминистра не обвиняют.

Сам же политик считает все обвинения политически мотивированными. По мнению депутата, у него нет шансов найти справедливость на родине.

«Мы имеем дело с системной преступностью, с системным беззаконием практически на каждом этапе функционирования польской прокуратуры. Как можно говорить о каких-либо шансах на справедливое судебное разбирательство в этой ситуации?»— заявил Романовский 19 декабря в эфире близкого к ПиС телеканала TV Republika.

Тогда же он назвал своё уголовное преследование «политическими репрессиями».

Куда больший резонанс в Польше вызвали сделанные в этот день заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Польские патриоты были выброшены из правительственного седла, а затем была сформирована либеральная радужная коалиция. Мы патриоты, но они считают нас врагами. Более того, польские либералы изобрели новую концепцию верховенства права. Правовые инструменты используются для борьбы с политическими оппонентами. На данный момент польско-венгерские отношения находятся на самом низком уровне, поскольку либеральная польская радужная коалиция не может провести различие между партийной и государственной политикой.

Хотя у Польши и Венгрии есть стратегические интересы, в которых мы должны помогать друг другу, а не ослаблять их»,— сказал Орбан в интервью порталу mandiner. hu и добавил, что «мы предлагаем убежище всем, кто сталкивается с политическими преследованиями в своей стране».

А политический советник венгерского премьера Балаш Орбан отметил: в соответствии с законодательством ЕС и Венгрии политическое убежище может быть предоставлено именно при отсутствии гарантии справедливого суда, что, по его мнению, соответствует делу бывшего заместителя министра юстиции.

«Это не первый раз, когда Венгрия принимает польских беженцев, и, хотя мы опечалены тем, что это снова необходимо, справедливость требует от нас действий», — подытожил советник.

Стоит отметить, что сам глава правительства Венгрии, который 19 декабря находился в Брюсселе на саммите ЕС, отказался комментировать предоставление политического убежища польскому оппозиционеру, заявив, что «не является частью этой процедуры, ибо это не решение премьера».

«Единственное, что я знаю, это то, что отношения между Польшей и Венгрией не очень хорошие, тем более что два дня назад польский министр юстиции жестоко атаковал венгерское правительство в интервью изданию Politico», — заявил Виктор Орбан.

Зловещий треугольник

Действительно, глава польского Минюста Адам Боднар, который одновременно является Генеральным прокурором Польши, заявил Politico, что Венгрия настолько далеко зашла в нарушении законов ЕС и подрыве принципов гражданского общества, что не сможет изменить курс, пока у власти находится действующий премьер-министр.

По словам Боднара, даже если в 2026 году венгерской оппозиции удастся победить Орбана, «ущерб, нанесенный гражданскому обществу за 16 лет правления партии Фидес, будет настолько глубоким, что его восстановление потребует титанических усилий».

А уже после того, как стало известно о предоставлении Романовскому убежища в Венгрии, польский министр юстиции заявил, что в его отношении «прокуратура будет предпринимать все возможные действия в рамках европейского ордера на задержание». Однако польские адвокаты уверены, что реализовать этот ордер в нынешней ситуации невозможно, — об этом, к примеру, заявил председатель Адвокатской палаты Польши Пшемыслав Росати.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что во время обсуждения создавшейся ситуации с Виктором Орбаном в Брюсселе предупредил венгерского коллегу, «что не я буду в трудной ситуации, а он». А 20 декабря на брифинге по случаю грядущего председательства Польши в ЕС (стартует 1 января 2025 года) Туск заявил: «Я не ожидал, что те, кто сбегает от правосудия, коррумпированные чиновники, смогут выбирать между Лукашенко (речь о бегстве в Белоруссию бывшего судьи Томаша Шмидта. — Прим. авт.) и Орбаном».

В польском МИД пошли ещё дальше.

Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что «в данном случае мы видим определенную опасность, связанную с функционированием треугольника Путин — Орбан — ПиС», имея в виду связи главы венгерского правительства с Москвой, а также тесные отношения политиков ПиС с Орбаном. Дипломат также сообщил, что 20 декабря в МИД Польши был вызван посол Венгрии, которому был объявлен протест из-за предоставления убежища Романовскому, а посол Польши в Будапеште отозван в Варшаву «на бессрочные консультации».

Если Венгрия выдаст человека, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, Польша не предпримет дальнейших шагов. «Однако если суд установит, что Романовскому предоставлено политическое убежище, Польша без колебаний активирует ст. 259 Договора о функционировании ЕС», — подчеркнул Шейна. Он добавил, что это, выражаясь языком дипломатии, «очень решительные действия».

Согласно упомянутой статье, «каждое государство-член может подать иск в Суд Европейского союза, если оно считает, что другое государство-член не выполнило одно из своих обязательств по Договорам».

Хотя такая жалоба первоначально будет направлена в Европейскую комиссию, которая должна вынести мотивированное заключение, однако «если Комиссия не вынесет заключение в течение трех месяцев с момента подачи жалобы, отсутствие заключения не является препятствием для передачи дела в Суд».

В прошлом по той же статье к Польше предъявляла иск Чехия. Речь шла о закрытии Туровского угольного карьера. Тогда дело завершилось примирением сторон, хотя Варшаве пришлось уплатить несколько миллионов евро штрафа за невыполнение промежуточных решений Суда ЕС.

Ныне польские власти не скрывают своих планов: добиться наложения таких штрафов на Венгрию, чтобы той было финансово невыгодно предоставлять убежище польскому политику.

Однако, учитывая масштабы уголовного преследования политиков «Права и Справедливости» в Польше, ситуация может развиваться и по-другому.

Туз в рукаве Орбана

«Романовский — это исторический прецедент, но прежде всего прецедент на будущее, которому последуют и другие. Даниэль Обайтек, Збигнев Зёбро и Матеуш Моравецкий могут немедленно бежать в Венгрию с миллионами. Может, они даже создадут там правительство в изгнании, купят на украденные деньги виллы и будут с почестями приняты в Венгрии, а может быть, даже в США Дональда Трампа. И другие последуют их примеру»,— написал обозреватель провластного портала Onet. pl Славомир Сераковский.

Несмотря на сарказм, это не кажется настолько уж фантастическим.

Предоставляя убежище сторонникам ПиС на берегах озера Балатон, Орбан одновременно ведет игру с Туском.

В интересах венгерского премьера ослабить позиции польского правительства внутри Евросоюза — а предоставление убежища польскому политику в другом государстве-члене является беспрецедентным событием, открытым обвинением польских властей в нарушении принципов демократии. Орбан хочет воспользоваться тем фактом, что Дональд Трамп войдет в Белый дом в январе, чтобы резко укрепить свои позиции в ЕС как его главного континентального союзника.

Дело в том, что Орбан всё время, а особенно последние четыре года был верным союзником Трампа, они разделяют одинаковые взгляды на Россию, Украину и Евросоюз, их объединяет неприязнь к либеральным СМИ и жажда неограниченной власти. И всё это разбавляется консервативной риторикой, которая является политическим инструментом контроля над электоратом.

Поэтому после триумфального возвращения Трампа в Белый дом Орбан рассчитывает на дивиденды.

Канцлер Германии Олаф Шольц явно потеряет власть на досрочных выборах, президент Франции Эммануэль Макрон погружен в войну с парламентом, который хочет его свергнуть. В этой ситуации Орбан хочет стать лидером новой, протрамповской Европы. Кроме того, у него есть «туз в рукаве» — хорошие отношения с Владимиром Путиным, которые были бременем для Венгрии при Джо Байдене, но станут преимуществом при Трампе.

Поэтому предоставление убежища Романовскому не направлено на защиту интересов ПиС, даже если оно станет не последним подобным решением. Суть в том, что своим жёстким вмешательством в польскую политику Виктор Орбан начинает борьбу за позицию лидера не только Центральной и Восточной Европы, но и всего ЕС — как наместника Трампа.

А если для этого нужно создать в Будапеште правительство в изгнании Польши или ещё какой-то страны (к примеру, в 2018 году Венгрия предоставила политическое убежище экс-премьеру Северной Македонии Николе Груевскому), то административных зданий в этом городе более чем достаточно ещё со времён Австро-Венгерской монархии.