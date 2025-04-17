Москва, 17 апреля, 2025, 03:34 — ИА Регнум. С момента запуска сервиса самозапрета на кредиты на портале «Госуслуги» россияне оформили 10 млн таких ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

Александр Погожев ИА REGNUM

Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отметил, что тема кредитного мошенничества в последнее время остаётся одной из самых актуальных.

«Поэтому введение в действие закона о самозапрете сопровождалось большим общественным резонансом, который вылился в повышенный спрос на данный сервис в первые месяцы его работы. Граждане стремились как можно быстрее приступить к самостоятельной защите от возможных действий мошенников», — приводит ТАСС слова Волкова.

Лидером по количеству самозапретов стала Москва (1,14 млн), за ней следуют Московская область (0,72 млн), Санкт-Петербург (0,55 млн), Ростовская область (0,32 млн) и Республика Башкортостан (0,31 млн).

Как передавало ИА Регнум, самозапрет на оформление потребительских кредитов и займов действует в России с 1 марта. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. Этот механизм введен для защиты граждан от мошенников. В кредитной истории заявителя появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, после чего банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче займов. Проверить наличие запрета можно через личный кабинет на «Госуслугах» или в мобильном приложении.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. В новом законе, в частности, прописаны требования к банкам. Так, кредитные организации теперь должны проверять подозрительные операции не только при онлайн-платежах, но и при использовании банкоматов. Если проверка установит нарушения и несоответствия, банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и сообщить об этом владельцу карты.

Кроме того, теперь со счетов, которые фигурировали в мошеннических схемах и попали в черные списки Центробанка, можно будет снять максимум 100 тыс. рублей в месяц.