Материалы с тегом «Нападения»
СК РФ возбудил уголовное дело после избиения таксистки в Подмосковье
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении девушки-таксиста в городе Дмитрове Московской области. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба ведомства. «В Дмитрове неадекватный мужчина из-за конфликта на дороге выбил стекло и начал избивать...
13 марта 2024
В США аллигатор откусил руку мужчине, который ловил рыбу
В американском штате Флорида аллигатор напал на рыболова, который ловил рыбу в водоёме на поле для гольфа. Об этом сообщил телеканал Fox 35 Orlando. По информации телеканала, аллигатор длиной около трёх метров набросился на мужчину, который пытался вытащить из воды пойманную рыбу. Хищник схватил...
13 марта 2024
В США два аллигатора растерзали женщину в её огороде
В американском штате Флорида аллигаторы растерзали пожилую женщину, которая полола огород около своего дома. Об этом сообщил телеканал NBC2. Отмечается, что инцидент произошёл ещё в июле 2022 года, но о нём стало известно только сейчас, когда дочь женщины подала в суд на местную ассоциацию...
11 марта 2024
Жительница Петербурга вонзила нож в спину зятю
Пожилая жительница Санкт-Петербурга пыталась убить зятя, вонзив ему нож в спину. Об этом сообщил портал «78.ru». Инцидент произошёл в доме на Заповедной улице в Приморском районе. Прибывшие после полуночи на место происшествия полиция и медики обнаружили 52-летнего мужчину с колото-резаной раной...
10 марта 2024
Дворец президента Гаити атаковали бандиты, сообщили СМИ
Несколько административных зданий в столице Гаити, включая дворец президента страны, подверглись нападению банд. Об этом 9 марта сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник. «Банды Гаити… вечером в пятницу [8 марта] начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в...
9 марта 2024
Вооружённый мужчина проник в здание школы под Берлином
В Германии вооружённый мужчина проник в здание школы. Учебное учреждение расположено в населённом пункте Петерсхаген под Берлином. Об этом 8 марта сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland. Сигнал тревоги о том, что в школу вошёл мужчина с оружием, поступил на пульт полиции в 09:15 мск...
8 марта 2024
Украинский блогер Шарий заявил, что его с женой пытались убить в Испании
Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил 6 марта, что его с женой пытались убить в Испании, где он сейчас находится. «Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль», — заявил он в Telegram. По словам блогера, по его машине два человека открыли огонь из автомата с...
6 марта 2024
В Гаити вооружённые люди предприняли попытку захвата главного аэропорта
Главный международный аэропорт в Гаити попытались захватить вооружённые люди. Об этом 4 марта сообщило Agence France-Presse (AFP). По данным агентства, вооружённые банды предприняли попытку взять под контроль главный международный аэропорт Гаити в Порт-о-Пренсе. Нападение на Международный аэропорт...
5 марта 2024
На Гаити вооружённые люди напали на тюрьму и выпустили сотни заключённых
На Гаити члены вооружённых группировок напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключённых. Об этом сообщил новостной портал Gazette Haiti. Отмечается, что атака произошла в момент отсутствия в стране премьер-министра Ариэля Анри, который в Кении...
3 марта 2024
«У русских мозгов не хватает»: лидера белгородской банды не депортируют
Сестра Амиля Гафарова, задержанного вместе с подельниками за избиение прохожих в Белгороде, заявила ИА Регнум, что их семью никто не будут депортировать. По её словам, семья получила гражданство РФ на законных основаниях, и у следствия больше нет вопросов по этому поводу. Однако, по данным...
29 февраля 2024
В Набережных Челнах мужчина избил игравшего возле его автомобиля мальчика
Житель Набережных Челнов набросился на 13-летнего мальчика, который играл возле его машины, и избил его. Видеозапись инцидента с установленной на подъезде камеры появилась в Сети. Мужчина услышал, что на его Chevrolet Aveo сработала сигнализация. Он вышел на улицу и увидел возле автомобиля...
28 февраля 2024
Неизвестный на глазах у полиции в центре Москвы напал с ножом на прохожего
В центре Москвы мужчина ударил ножом человека на глазах у полицейских. Об этом 28 февраля сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошёл во время открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, лётчику-штурмовику Генриху Гофману. Отмечается, что организатор мероприятия наблюдал за церемонией...
28 февраля 2024
В Москве студентка с кувалдой напала на однокурсницу в туалете РГГУ
Одна из студенток Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) напала с кувалдой на одногруппницу в туалете, злоумышленница будет отчислена, сообщила 27 февраля пресс-служба РГГУ. «Да, этот случай произошёл вчера. Студентка четвертого курса напала на свою одногруппницу из-за...
27 февраля 2024
В Японии вооружённый мужчина смертельно ранил посетителя магазина
Как минимум один человек погиб, ещё двое пострадали в результате нападения вооружённого ножом мужчины на посетителей магазина в городе Саппоро на севере Японии. Об этом 25 февраля сообщило японское общественное телевидение. Инцидент произошел в одном из круглосуточных магазинов Seicomart рано утром...
25 февраля 2024
В ФРГ скончался второй украинский баскетболист после нападения с ножом
Восемнадцатилетний украинский баскетболист Артем Козаченко умер в больнице после нападения, которое произошло 10 февраля, сообщило интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на немецкий баскетбольный клуб ART Giants. Козаченко играл за молодежную команду ART Giants (U-19) из города Дюссельдорфа. 10...
20 февраля 2024
Приезжий до смерти забил камнем знакомую в Сочи
В Сочи мужчина во время ссоры избил знакомую женщину, а затем проломил ей череп. Тело убитой на набережной одного из пляжей обнаружили прохожие. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК. Сотрудники правоохранительных органов в короткий срок установили...
20 февраля 2024
В Омске пришёл в себя мальчик, которого бабушка избила молотком
Девятилетнего мальчика из Омска, которого избила молотком его бабушка, переведут из реанимации в общую палату. Нападавшая остаётся в тяжёлом состоянии из-за нанесённых себе ранений, сообщили 18 февраля в следственном управлении СК по Омской области. Утром 16 февраля, когда родители мальчика были на...
18 февраля 2024
Прокуратура Дагестана начала проверку после избиения школьника в Махачкале
Прокуратура Дагестана проводит проверку ранее размещённой в Сети информации об избиении подростка группой его сверстников, сообщило республиканское управление надзорного ведомства 18 февраля. По данным прокуратуры, инцидент произошёл неподалеку от школы №27 Махачкалы. «Прокуратурой республики...
18 февраля 2024
В Свердловской области мужчина устроил поножовщину в ночном клубе
В городе Красноуральске Свердловской области мужчина напал с ножом на троих парней в ночном клубе. Об этом 18 февраля сообщил портал Е1. Конфликт между посетителями заведения произошёл в ночь на 17 февраля. Один из мужчин подошёл к компании молодых людей, делая вид, что хочет с ними поговорить. Те...
18 февраля 2024
В Волгограде мужчина напал с ножом на фельдшера и медсестру скорой помощи
В Волгограде 22-летний мужчина напал с ножом на фельдшера и медсестру скорой помощи, которые приехали к нему домой на вызов, серьёзных травм медики не получили, сообщила 18 февраля служба скорой медицинской помощи региона. «При исполнении вызова в Кировском районе Волгограда (Санаторный) в квартире...
18 февраля 2024