Москва, 28 марта, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, в беседе с ИА Регнум заявила, что решение суда «убьёт правосудие».

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Ранее 28 марта Хамовнический районный суд Москвы вернул Долиной квартиру в Хамовниках, которую та продала через мошенников.

В августе 2024 года Долина сообщила, что мошенники убедили её продать квартиру в Ксеньинском переулке в Москве и перевести деньги на их счета. Квартиру приобрела дочь топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1 Полина Лурье.

Решением суда право собственности ответчика (Лурье) на спорное имущество было прекращено, таковое право было признано за Долиной. Артистка добилась признания недействительной сделки по приобретению недвижимости, заключенной с добросовестным покупателем, который также стал жертвой аферистов и оказался обманут на сумму около 112 млн рублей.

«Такое решение убьёт правосудие», — заявила Свириденко.

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