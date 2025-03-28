Власти обратили внимание на раздачу жилья выходцам из азиатских республик. В Госдуме предложили ввести требования к приезжим прожить десять лет в России перед возможным получением государственного жилищного сертификата.

Иван Шилов ИА Регнум

Также планируется, что претендовать на субсидию новые граждане смогут только при отсутствии второго гражданства и недвижимости в родной стране. С таким предложением к вице-премьеру правительства России Марату Хуснуллину обратился вице-спикер Государственной думы Борис Чернышев.

Поводом для инициатив стал общественный резонанс из-за череды случаев, когда сертификаты на улучшение жилищных условий доставались вчерашним мигрантам, а не коренным жителям.

Один из последних ярких инцидентов произошёл в поселке Селижарово Тверской области.

Там государственную субсидию получил Абдулахатов Жунайдуло Нурулоевич. Его семья многодетная, помимо этого из родной Киргизии новые граждане вывезли ещё и родителей жены. На них оформили российские пенсии, на детей — пособия. Вишенкой на торте стал сертификат на улучшение жилищных условий, хотя статус малоимущей семьи находится под вопросом. Местные СМИ утверждают, что Жунайдуло Нурулоевич уже обзавелся точкой общепита.

Похожий инцидент произошел в городе Братск Иркутской области.

Местное правительство выдало льготы 33 семьям, но горожане возмутились тем, что более половины квартир из этого списка получили новые граждане с недавно выданными паспортами. Тогда мэрия от греха подальше удалила фотографии покрытых (платками) женщин из своих соцсетей, которые получили сертификаты.

Повышенным вниманием общества к проблеме возмутился глава одной из таджикских диаспор региона Муриват Маликшоев. «Нельзя ограничивать людей по национальному признаку и дискриминировать людей по принципу времени получения гражданства», — сказал он.

Братск и Селижарово — это не единственные резонансные случаи.

В Мытищах, Нижнекамске и Хабаровске были такие же эпизоды. В последнем случае местное правительство опубликовало фотографии с русскими семьями, но на самом деле более половины получателей льгот составили выходцы из азиатских республик. При этом по переписи 2021 года в Хабаровске насчитывается более 91 процента русских.

Заведующий лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских рассказала, что в 99 процентах случаев российское гражданство получают в ускоренном порядке. По ее словам, власти не особенно задумываются об интеграции новых граждан в общество, но приезжие самостоятельно и довольно быстро привыкают к местным порядкам.

«В России уже сложились свои мигрантские сети из числа бывших трудовых мигрантов, которые впоследствии осели и переехали в Россию на постоянное жительство, получили гражданство. Теперь к ним переселяются их ближайшие родственники — взрослые дети или родители, чаще всего — еще в рабочем возрасте. С помощью родных и налаженных социальных и экономических связей мигрантам удается интегрироваться и на рынке труда, и в других сферах жизни», — сказала эксперт.

Однако нужно понимать, что подобная «интеграция» имеет мало общего с тем, что обычно принято вкладывать в это понятие. «Интеграция» мигрантов по большей части представляет собой обычное приспособленчество, когда вновь прибывшие лишь перенимают у «бывалых» проверенные алгоритмы устройства на работу и получения социальных благ. Этим всё, как правило, и заканчивается. При этом и устойчивый круг общения, и модели поведения говорят о том, что их встраивание в общество происходит крайне тяжело. Если вообще происходит.

Поэтому позиция члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова контрастирует с позицией Ольги Чудиновских. Он утверждает, что в Россию переезжают люди с низким уровнем культуры и образования, и многие еще с советских времен считают русских колониальными захватчиками. «Когда мы говорим об интеграции, возникает главный вопрос: хотят ли сами мигранты интегрироваться или нет», — сказал правозащитник.

Кабанов также напомнил об исследовании Федерального агентства по делам национальностей 2023 года, согласно которому 43,5 процента мигрантов предпочитают нормы шариата светскому законодательству, а 24 процента готовы отстаивать свой запрос на митингах. В 2024 году число поклонников шариата сократилось до 35 процентов.

Вероятно, многие из мусульман со схожими принципами благополучно обзавелись российским гражданством. По данным МВД, паспорт в 2024 году получили 208 994 человека. Среди них — 38% выходцы из Таджикистана, по 12% из Казахстана и с Украины и еще по 6% из Узбекистана и Киргизии.

Оценить готовность мигрантов жить по законам России можно без опросов, с помощью статистики по преступности среди приезжих. По данным МВД, в январе 2025 года приезжие совершили на 17,3 процента больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о трёхкратном росте числа преступлений, совершенных мигрантами.

Опираясь на эти данные Кабанов приходит к выводу о том, что выходцы из Средней Азии интегрируются в российское общество с трудом, и государству следует ориентироваться на привлечение носителей христианской культуры, а также представителей коренных народов России. По его словам, миграционная ситуация в Европе ярко демонстрирует проблематичность адаптации приезжих из мусульманских стран.

«Европейская история показывает, что интеграции никакой нет. Те же турки в Германии, когда в страну приезжают играть турецкие футбольные команды, «болеют» за Турцию. И у нас приезжие из Средней Азии не интегрируются, поэтому появляются диаспоры и анклавы», — подчеркнул правозащитник.

Ольга Чудиновских, напротив, считает десятилетний срок проживания в России достаточным для полной социализации приезжих.

«В отличие от миграции в странах Запада, к нам едут люди из государств, с которыми у нас есть общее историческое прошлое. Очень многие мигранты, особенно из поколений старшего и среднего возраста, знают русский, и часть мигрантов просто являются представителями русскоязычных меньшинств в республиках бывшего Союза», — заключила она.

Правозащитник считает, что благодаря натурализации приезжих Россия решает демографическую проблему. С 1992 по 2023 год страна получила миграционный прирост в 7,8 миллиона человек и частично компенсировала естественную убыль населения приблизительно в 16,8 миллиона жителей.

По ее словам, приобретение вместе с паспортом социальных выплат, таких как материнский капитал, пособия и пенсии, делает получение паспорта выгодным для мигранта. В то же время решение о переезде принимается после взвешивания всех «за» и «против», и Россия, несмотря на трудную политическую ситуацию, сохраняет приличный уровень здравоохранения, комфорта и возможностей для молодежи.

В то же время Кирилл Кабанов объяснил, что жителей России беспокоит несправедливость, когда сертификаты получают люди, не имеющие отношения к формированию социального фонда страны.

«Коренные жители страны, которые создавали наше, российское благосостояние, оказываются в стороне. Среди наших людей есть нуждающиеся, которые ждут и ждут помощи», — заявил правозащитник. По его словам, при выдаче сертификатов приезжим существует риск коррупции, поскольку региональные и муниципальные власти могут получать «откаты». Коренные жители на это зачастую неспособны, поскольку считают государственную поддержку заслуженной без махинаций и обмана.

Зампред экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Роман Силантьев считает, что деятельность диаспор и традиционных сообществ по защите интересов мигрантов ни для кого не секрет и их «специалисты указывают им на все возможности повысить свое благосостояние как законным, так и, возможно, незаконным путем». По его мнению, в этом случае процедуру получения сертификата нужно усложнять, в том числе требованиями об отсутствии второго гражданства и собственности в другой стране.

«Надо учитывать, что это прекрасная лазейка для злоупотребления, и изучать каждый случай под микроскопом. Стоит менять саму процедуру и сначала коренное население обеспечить жильем. От дурной советской практики, что «сами не доедим, но классам поможем», пора все-таки избавляться. Давайте наши интересы во главу угла ставить», — призвал Силантьев.

Пока что ситуация, к сожалению, выглядит обратным образом.

Речь про случай в Приморском крае, где органы опеки изъяли пятерых детей у матери на седьмом месяце беременности из-за стесненных жилищных условий. Семья проживала в квартире размером 15 квадратных метров.

Детей в возрасте 14, шести, трех, двух лет и 10 месяцев отобрали ещё полгода назад. Трое из них находятся в социальном центре «Парус надежды», еще двое — в доме ребенка во Владивостоке. В региональной прокуратуре сообщили, что сотрудники опеки знали о стесненных жилищных условиях семьи, тем не менее адресную помощь семья не получила, а вопрос о предоставлении ей жилья вовсе не стоял на повестке.

Вместо бесплатной квартиры, которую получили упомянутые выше новые россияне, семье лишь предложили подобрать временное жилье.

В рамках этого в Госдуме всё чаще звучат предложения ужесточить правила выдачи субсидий экс-мигрантам. Мигрант, получивший паспорт России, с точки зрения закона такой же гражданин и может претендовать на льготы. Однако непоследовательность их выдачи вызывает у коренных жителей вопросы. Их запрос — не о поражении в правах мигрантов, а о справедливом доступе к социальным благам.