Братск, Иркутская область, 10 марта, 2025, 14:36 — ИА Регнум. В конце февраля в городе Братске Иркутской области 33 семьи получили жилищные сертификаты. По словам местных, почти половина получивших сертификат были приезжими, которые недавно получили российский паспорт. После общественного резонанса информация о вручении была удалена из официальных каналов администрации города и почищены фотографии с данного мероприятия. В СК РФ по Иркутской области сообщили ИА Регнум, что по факту незаконности выдачи сертификатов возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Администрация города Братска

В Братске заместитель мэра города по социальным вопросам Марина Зубакова 27 февраля отчиталась о вручении 33 жилищных сертификатов. Жители Братска заметили, что около половины счастливых обладателей сертификатов — иностранцы или покрытые женщины. Люди стали массово писать комментарии, в которых возмущались тому, что в городе очень много молодых семей, которые поколениями живут в Братске, но не получили ни рубля от местной администрации.

Администрация города Братска

«У меня дочь с мужем последние деньги отдают за ипотеку. Наша семья живет в Братске с 70-х, и почему-то нам ничего не полагается», — возмущается местная жительница.

После возмущения жителей информация о вручении и фотографии были удалены из соцсетей мэрии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 5 марта затребовал доклад о выдаче жилищных сертификатов в Братске людям с неславянскими чертами лица.

Кадр из видео

«В социальных сетях выявлена публикация о выдаче жилищных сертификатов семьям уроженцев среднеазиатских стран, до недавнего времени числившихся мигрантами. Пользователи социальной сети ставят под сомнение обоснованность выдачи указанной категории граждан сертификатов на квартиры, а также просят реакции правоохранительных органов», — сказано в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Иркутской области. «По данному факту организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

Позже по факту выдачи сертификатов было принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи продолжают изучать запрошенную у администрации города документацию», — сообщили ИА Регнум в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственное управление СК России по Хабаровскому краю изымет документацию в мэрии города после скандала с вручением государственных жилищных сертификатов.