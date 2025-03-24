На днях экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили добавили четыре с половиной года срока — за незаконное пересечение границы страны. Чуть раньше он получил десять лет за растрату государственных средств.

Иван Шилов ИА Регнум

По случаю можно вспомнить ещё одну громкую историю времен его президентства — гибель молодого сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

Это убийство, за которое в свое время заставили отвечать нескольких «козлов отпущения», стало одним из преступлений, «закопавших» по итогу режим Саакашвили.

Трагическая вечеринка

На момент смерти 28-летний Сандро Гиргвлиани являлся главой отдела международных связей «Объединённого грузинского банка» (ныне VTB Bank Georgia, входит в группу ВТБ). Сам по себе он интересен лишь тем, что умудрился попасть в трагическую для себя историю, повлекшую масштабные последствия.

Его убили 28 января 2006 года. Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили в посёлке Окрокана (пригород Тбилиси) близ местного кладбища.

Непосредственно перед своей гибелью Гиргвлиани вместе со своим другом Леваном Бухаидзе отдыхал в кафе «Шарден-бар» в центре Тбилиси.

Там же в тот момент находились высокопоставленные чины министерства внутренних дел — глава департамента конституционной безопасности (бывшее министерство госбезопасности) МВД Дато Ахалая, его заместитель Олег Мельников, начальник Генеральной инспекции МВД Василий Санодзе, руководитель Службы по общественным связям МВД Гурам Донадзе. Их сопровождала супруга на тот момент министра внутренних дел Вано Мерабишвили — Тако Салакая.

По свидетельству очевидцев, пришедшая с Гиргвлиани женщина, увидев свою подругу, жену министра, пересела к ней за столик. Кипучий молодой грузин обиделся: с чего это она вдруг переметнулась к незнакомым ему людям? Произошла ссора с «шишками» из МВД. Главными действующими лицами в ней стали Гиргвлиани и Гурам Донадзе, решивший «заступиться» за женщину. Они обменялись порцией оскорблений, после чего возмущенный Гиргвлиани выскочил из бара в сопровождении друга.

В тот же день Сандро Гиргвлиани и убили. А еще через несколько дней телеканал «Имеди» выпустил сюжет, в котором высказывалась версия, что к убийству молодого сотрудника банка могли быть причастны чины МВД, которых он на свое несчастье встретил в «Шарден-баре».

После этого дело получило широкую огласку. Мать Сандро Гиргвлиани открыто обвинила МВД в убийстве своего сына, причем, по ее словам, ей предлагали деньги за молчание. Оппозиционные депутаты потребовали отстранить предполагаемых виновников от работы и пригласить министра внутренних дел Вано Мерабишвили в парламент для дачи объяснений. Они заявили, что располагают сведениями о том, что в похищении банкира непосредственно участвовал Олег Мельников — один из участников конфликта в кафе.

Эту информацию депутаты получили от друга убитого, Бухаидзе. Тот утверждал, что вскоре после того, как оба покинули ресторан, на них напали и подвергли жестокому избиению люди, в одном из которых они опознали Мельникова.

Бухаидзе, по его словам, оказался более удачлив, он сумел вырваться из лап похитителей, бросился наутек и скрылся. Возможно, ему повезло по той причине, что он изначально интересовал нападавших куда меньше.

Гиргвлиани же забили до смерти.

Массовые протесты

Министр Мерабишвили заявил в паламенте, что все это клевета и никого отстранять он не собирается: «Есть попытки связать это дело и с членами моей семьи. Это делается намеренно, чтобы действовать мне на нервы». В ответ депутаты от четырех оппозиционных фракций в знак протеста и негодования вышли из зала. А после окончания слушаний оппозиция призвала министра уйти в отставку.

События набирали обороты. 5 марта телеканал Imedi показал ещё один скандальный репортаж, на этот раз посвященный обстоятельствам смерти 16 февраля 2006 года бывшего сотрудника полицейского отдела по борьбе с наркоторговцами Джиа Телии.

По официальной версии, Телия, ушедший на пенсию в 2003-м, сам занялся наркоторговлей и был убит после того, как открыл огонь по бывшим коллегам, пришедшим его арестовывать. Пресс-служба МВД обнародовала фотографию: мертвый Телия лежит с пистолетом в правой руке. Однако родственники Телии рассказали, что тот был левшой.

Кроме того, по их словам, экс-полицейский утверждал, что обладает уликами, свидетельствующими о причастности некоторых чиновников высокого ранга из МВД к торговле наркотиками. Телия заранее озвучил и имя человека, которому, как он предполагал, велели его убрать — Ираклий Кодуа, начальник отдела специальных операций министерства внутренних дел.

Этот репортаж, как и предыдущий, не остался не замечен широкой общественностью, а оппозиция объявила о намерении вывести народ на улицы, чтобы добиваться объективного расследования и отставки министра.

Возникла опасная для режима Михаила Саакашвили ситуация, и решение было найдено. Уже на следующий день были задержаны четверо сотрудников департамента конституционной безопасности.

Они признались, что похитили банкира Гиргвлиани и увезли его в лес, где начали избивать. Затем, по их словам, ему удалось убежать, после чего он «заблудился и упал в ущелье с двадцатиметровой высоты». Примечательно, что мотивы этого преступления ими не назывались.

Еще через день из МВД уволили главного пиарщика Донадзе. А 16 марта в Тбилиси и прочих городах Грузии все же состоялась запланированная акция протеста: тысячи автовладельцев на протяжении нескольких минут сигналили, требуя отставки министра внутренних дел.

На следующий день эти же требования прозвучали на митинге, состоявшемся у президентского офиса. Президент Саакашвили в ответ назвал министра «хорошим» и отказался его увольнять. Таким образом тот вышел сухим из воды, а наказание настигло лишь «стрелочников», приговоренных к 7–8 годам заключения.

Было сделано все возможное, чтобы «отмазать» верхушку МВД от подозрений в заказе этого убийства. Лица, находившиеся в баре, в том числе и жена министра, заявили следствию, что не слышали никакой ссоры. При этом следователь намеренно не стал показывать ключевому свидетелю Бухаидзе фотографию опознанного им на улице Мельникова.

Серьёзные последствия

Во время оглашения приговора у здания суда собралась негодующая толпа. Адвокат семьи убитого банкира заявил, что суд сделал всё, чтобы «не раскрыть всю правду об этом деле». После оглашения приговора в зале вспыхнула потасовка между оппозиционными активистами и судебными приставами.

В целом эта история очень подорвала имидж режима Саакашвили. Тем более что тогда уже стали известны и другие истории, дававшие повод подозревать руководство МВД в сокрытии ряда преступлений, совершенных его представителями.

Саакашвили вынес урок и постарался сделать так, чтобы в Грузии не осталось неподконтрольных ему телеканалов. В частности, он начал давить на очень известного тогда в России и Грузии бизнесмена Бадри Патаркацишвили, владельца «Имеди». Тот сначала поддержал приход Саакашвили к власти, но быстро с ним рассорился, отчего «Имеди» жестко и критиковал президента.

Саакашвили организовал жесткий прессинг предпринимателя и вынудил того уехать в Лондон, где он 12 февраля 2008 года неожиданно скончался в возрасте 52 лет. Смерть его сначала объяснили инфарктом, но через несколько лет после того, как Саакашвили потерял власть в Грузии, в отношении него завели уголовное дело по подозрению в убийстве олигарха.

В прокуратуре осенью 2018 года сообщили, что имеют аудиозаписи, на которых слышно, как некие лица обсуждают, как осуществить убийство Патаркацишвили и выдать его за смерть от естественных причин. Дальнейшие подробности отсутствуют и по сей день.

Какая судьба постигла прочих фигурантов? Четверо осужденных за убийство Гиргвлиани сотрудников МВД вскоре были помилованы президентом и освобождены. Мерабишвили возглавлял министерство еще шесть лет. В мае 2009 года он руководил подавлением мятежа, который поднял танковый батальон грузинской армии, дислоцированный в селе Мухровани. А в 2012-м даже успел немного побыть премьер-министром.

Крушение режима Саакашвили повлекло и его падение. После прихода к власти партии «Грузинская мечта» его арестовали, обвинили в многочисленных нарушениях (в том числе и фальсификации расследования по делу Гиргвлиани) и посадили в тюрьму.

В заключении он суммарно пробыл почти семь лет, вышел на свободу в феврале 2020-го. Пытался продолжить политическую карьеру, но ни одна из партий не захотела с ним связываться — уж больно подмочена репутация.

Похожая судьба постигла и экс-пиарщика МВД Гурама Донадзе. Его обвиняли в причастности не только к смерти Сандро Гиргвлиани, но и в других преступлениях подобного рода, и отправили в тюрьму. Весной 2020-го он был освобожден и сейчас, судя по его профилю в соцсети, поддерживает нынешнюю оппозицию, пытавшуюся в прошлом году сбросить «Грузинскую мечту», и отстаивает «евроатлантический выбор Грузии».

Бывший замглавы департамента конституционной безопасности МВД Олег Мельников, которого тоже арестовали после прихода к власти «Грузинской мечты» (он сбежал на Украину, но его экстрадировали), согласился пойти на сделку со следствием по делу Гиргвлиани и за это был освобожден.

«Шестёрка» Мельников сам по себе никого особенно не интересовал, и поэтому ему позволили легко отделаться в обмен на показания против «крупной рыбы». Мельников заявил, что приказ на убийство Гиргвлиани поступил от супруги министра Мерабишвили, оскорбленной бестактным поведением банковского служащего. Она отдала соответствующее распоряжение главе департамента конституционной безопасности Дато Ахалая — и тот его выполнил силами своих людей.

Ахалая был обвинен и в других убийствах, которые он осуществил, находясь на своем посту. В 2018 году ему заочно (экс-полицейский пустился в бега) дали семь лет и шесть месяцев по ряду эпизодов, среди которых было и убийство Гиргвлиани. Обвинения в адрес жены министра доказать не удалось.

А вот Саакашвили в 2018 году признали виновным в злоупотреблении служебным положением за то, что помиловал непосредственных убийц банкира. За это ему дали три года заочно, поскольку он на тот момент находился вне Грузии. Когда же экс-президент имел неосторожность вернуться на родину, ему припомнили в том числе и этот приговор.