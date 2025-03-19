Элиста, 19 марта, 2025, 11:23 — ИА Регнум. В Калмыкии 14-летний подросток покончил с собой, не выдержав издевательств сверстников. Парня унижали, макали головой в унитаз и снимали пытки на видео. Мать одного из его обидчиков считает, что в смерти подростка не стоит винить тех, кто его избивал. Женщина назвала удары по лицу подростка хлопками и заявила ИА Регнум, что мальчик не мог за себя постоять и надо было его отправить в секцию единоборств, а также купить ему одежду получше, чтобы его не буллили.

кадр из видео

10 марта в селе Садовом Сарпинского района Республики Калмыкия совершил суицид 14-летний Артём. На отчаянный шаг подросток пошёл после издевательств со стороны сверстников. Оказалось, что Артём подвергался буллингу в течение нескольких лет. По рассказам учеников школы, мальчика регулярно унижали и окунали головой в унитаз.

Последней каплей стал конфликт из-за девочки Светы (имя изменено), которую подросток пригласил в гости 8 марта. Это не понравилось её двоюродному брату Галдану (имя изменено), он собрал свою банду из шести человек (Бориса, Хасана, Ивана, Александра, Рустама и Арсена (имена изменены)) и пришёл к дому Артёма, чтобы наказать его. Подростки вызвали Артёма на разговор. У ворот его дома они толпой оскорбляли парня, били, затем повалили на землю, вытирали об него ноги, плевали и мочились на парня. Всё происходящее один из участников записал на видео.

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На следующий день запись опубликовали в Сети и распространили. На опубликованном фрагменте записи видно, как Галдан оскорбляет Артёма, затем приказывает его избить. Приказ выполняет Хасан. После публикации этой записи Артём не вынес позора и свёл счёты с жизнью. Через несколько дней после его смерти мама и сестра подростка опубликовали обращение, в котором потребовали привлечь всех причастных к ответственности за доведение до самоубийства.

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По факту обнаружения тела подростка следственными органами СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы начали проверку в отношении семи несовершеннолетних жителей Сарпинского района. Сейчас оперативники устанавливают все детали произошедшего и разыскивают некоторых участников нападения. После возбуждения уголовного дела некоторые из них пропали.

ИА Регнум связалось с матерью одного из участников банды Бориса Александрой. Женщина заявила, что в смерти Артёма виноваты неудачно сложившиеся обстоятельства и безразличие педагогов и семьи, но не её сын.

«Мне безумно жалко этого мальчишку. С учетом того, что он такой бедолага всегда был. У Артёма была непростая жизнь, думаю, что просто всё одно на другое наложилось. Дети рассказывали о том, что он давно говорил, что хочет покончить с собой. И куда вообще смотрели педагоги, я не видела ни разу, чтобы он улыбнулся. Видно, когда ребенок апатичный, значит, нужно вмешаться, но всем было безразлично. Почему никто не интересовался, как этот мальчик жил, если говорят, что его два года там шпыняли в этой школе. Куда смотрели учителя, куда смотрела мама?» — объяснила женщина.

Александра пожаловалась, что после случившегося столкнулась с травлей со стороны односельчан и незнакомых людей в комментариях в соцсетях. А её сын после этого и вовсе пропал, в настоящий момент его объявили в розыск.

МВД

«Травля, самосуд, сплетни и враньё сделали своё дело. Нашим пацанам писали, что крови их хотят, на куски порвут, если сами на себя руки не наложат, это же самосуд! Матери в туалет с ними ходят теперь, боятся, что сделают что-нибудь с собой. Я с ума уже схожу, у меня ребёнок не выдержал, сбежал, пропал. Я понятия не имею, где мой сын, хорошо, если он просто прячется. Но я не знаю, что с ним. Стадо, обществом не зовешь, которые пишут комментарии, ничего не знают, просто как шакалы, которым кость кинули, мусолят эту трагедию. Родители не ходят на работу, младшие дети в школу. Потому что взрослые ведут себя как стервятники», — пожаловалась Александра.

Женщина рассказала, что до случившегося ни разу не слышала слова «буллинг», по её словам, всё дело в том, что мальчик не мог сам постоять за себя.

«Пусть следователи ищут корень проблемы. У нас тоже были всякие ситуации. Я клянусь, если бы моего пацана там толпой кто-нибудь шугнул бы, вряд ли бы они пошли вешаться (?), они бы по одному выловили обидчиков своих и так настучали бы. И если говорить о том, что ребенок рос не в полной семье и его никто не научил защищаться, заступаться за себя, ответку какую-то давать, я в это никогда не поверю, я сама рощу троих пацанов, одна. Они всегда будут пытаться за себя постоять. Если Артёма мать одна растила, то можно позволить себя унижать в школе? У нас есть секции: бокс, борьба, еще несколько отраслей этого вида спорта, восточных единоборств. Почему не отдать ребенка туда?» — возмутилась женщина.

Александра предположила, что у поступка мальчика могли быть и другие причины, в том числе финансовое неблагополучие.

«На протяжении нескольких лет у мальчишки были какие-то проблемы, даже вплоть до финансовых. А это всех детей касается, когда нет новой шмотки или нет элементарных нужных вещей. Он в школе не кушал, потому что на питание деньги не сдавали. Я никогда не видела, чтобы он в носках был. Вечно кроссовки разорванные на босу ногу, сколько вещей я поотдавала, сколько обуви. А говорят, что у него не было причин покончить с собой. А я знаю случаи, когда девчонки с собой кончали, когда мать не пустила на танцы или шмотку не купила», — рассказывает свою версию произошедшего мать одного из участников издевательств.

Женщина отметила, что не отрицает причастности своего сына к произошедшему, но настаивает, что его вина заключается только в бездействии.

«Мне досадно, что моего ребенка обвиняют, он не виноват абсолютно. Я понимаю, что как действие, так и бездействие наказуемо, я признаю, что он бездействовал. Он чувствует себя в этом плане виноватым, что он действительно не остановил ребят. Там было пятеро парней, которые Артёма не трогали. Его двое других хлопали изначально по лицу. Его один калмычонок (?) сначала шлепал, а потом Хасан ему дал два раза. И то один раз, потому что один раз он промазал. Вы видео видели?» — сказала Александра.

По словам матери Бориса, действиями подростков по телефону руководил взрослый родственник девочки, которая пришла в гости к Артёму. Якобы именно он приказал подросткам «наказать» мальчика.

«Говорят, что следствие уже выяснило, что их курировал по телефону кто-то из родственников девочки. Мужчина им в трубку говорил, что он такой плохой, вот вы его зачморите, вы ему по шее дайте и все прочее. Имя мне его не известно, пусть полиция разбирается», — объяснила женщина.

Александра отметила, что она и некоторые другие родители членов банды не пытаются замять дело и готовы к реальному наказанию для своих детей, если их вина будет доказана.

«Я не хочу этих пацанов защищать, я ни в коем случае не оправдываю их. Всё, что дадут по закону, пусть несут ответственность. Я не одна такая, кто не оправдывает. Другая мать говорит: «Если заработал, пусть садится и сидит! Если заслужил. Так делать нельзя!». Я говорю, никто никого не оправдывает, никто никого не отмазывает. Мы ждём расследования честного», — объяснила женщина.

Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.