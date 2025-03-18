Во вторник Израиль возобновил наступление на ХАМАС, нарушив двухмесячное перемирие, но, как и прежде, большинство жертв атак — гражданские лица. Удары пришлись по всему сектору, в том числе по Хан-Юнису и Рафаху на юге сектора, по городу Газа на севере, а также по центральным районам, таким как Дейр-эль-Балах. И похоже, что список целей этим не ограничится.

Иван Шилов ИА Регнум

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что приказал военным принять «решительные меры» против ХАМАС в связи с отказом освободить всех пленных, захваченных в Израиле. «Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной мощью», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра. В свою очередь, израильские военные сообщили, что наносят «масштабные удары по террористическим объектам», принадлежащим ХАМАС и приказали мирным жителям нескольких районов эвакуироваться, что вызвало опасения дальнейшего массового перемещения населения.

Новые жертвы

Показательно, что в Израиле и не отрицают, что руководство страны, пойдя на эскалацию, само нарушило условия договоренностей с ХАМАС и объяснило это некими превентивными действиями против готовящихся со стороны движения терактов.

В частности, неназванный израильский чиновник заявил во вторник CNN, что масштабная атака в секторе Газа была «упреждающей», и сказал, что удары «будут продолжаться столько, сколько необходимо, и выйдут за рамки авиаударов».

Чиновник отказался предоставить какие-либо подробности о том, что, по его словам, является «готовностью ХАМАС к совершению террористических атак, наращиванию сил и перевооружению», но сообщил, что удары были направлены против «среднего военного командования, руководства и террористической инфраструктуры» группировки.

Вместе с тем, по самым предварительным данным, 404 палестинца были убиты и 562 ранены в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) всего лишь за минувшие сутки.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что среди погибших в результате атак было много детей. Погибли «более 130 детей и много женщин», включая целые семьи, сказал представитель гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басаль.

На видеозаписях, полученных из Газы, запечатлены сцены паники и хаоса по всему сектору: родственники везли раненых близких, покрытых окровавленными одеялами, в переполненные больницы, а спасатели перевозили пациентов в машинах скорой помощи или на носилках. Удары возобновились после того, как часть жителей Газы уже вернулась в свои разрушенные дома. Многие похоронили своих близких, другие же искали любую информацию о пропавших членах семьи и друзьях.

Официальное число пропавших без вести в Газе неизвестно, но оценивается, что 14 222 человека все еще находятся под обломками разрушенных зданий. При том, что общее количество погибших палестинцев с октября 2023 года уже превысило 50 тысяч.

И теперь палестинцам Газы вновь предстоит пережить еще одно страшное испытание. Сколько оно продлится, пока никто не может спрогнозировать, но очевидно, что одной из главных целей ударов было оказать давление на гражданское население.

«Превентивный» удар

ХАМАС уже подчеркнул, что рассматривает атаки Израиля как односторонний разрыв договоренностей и отмену сделки и перемирия, которое начало действовать с 19 января.

«Нетаньяху и его экстремистское правительство принимают решение отменить соглашение о прекращении огня, подвергая заключенных в Газе неизвестной судьбе», — говорится в заявлении ХАМАС. Движение призывает людей в арабских и исламских странах, а также «свободных людей мира» выйти на улицы, чтобы выразить протест против нападения.

ХАМАС решительно отверг утверждения Израиля о том, что он нарушил режим прекращения огня в секторе Газа и готовит нападения на Израиль. И при этом, по всей видимости, предпочел не отвечать военными действиями спустя несколько часов после того, как Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа.

Движение заявило, что вбросы о том, что ХАМАС якобы готовится нанести удар по израильским войскам, являются «беспочвенными» предлогами для оправдания возвращения Израиля к войне и призваны «ввести общественное мнение в заблуждение».

С этим согласны и западные журналисты, включая CNN, которые отметили: известно, что ХАМАС воздерживался от ударов по Израилю или его солдатам в Газе с момента вступления в силу прекращения огня 19 января.

Однако действия Израиля уже были одобрены в Белом доме. Так, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт рассказала, что Израиль консультировался с президентом США Дональдом Трампом по поводу ударов.

«Как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы и все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это свою цену», — заявила она в интервью Fox News.

Трамп одобряет

Атаки на Газу происходит в тот момент, когда сами Соединенные Штаты решились на масштабное воздушное наступление на йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах», подвергнув Йемен самым мощным после 2015 года бомбардировкам. Поэтому и действия Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху во многом кажутся скоординированными.

Нетаньяху рассчитывает, что возобновление атак окончательно подавит волю палестинцев к сопротивлению и заставит их принять план Трампа, запустит процесс их постепенной депортации из сектора. На фоне бомбардировок Газы будут также подбираться и направления для их выселения.

Трамп со своей стороны должен обезвредить хуситов, оставшихся, по сути, последним боеспособным элементом «оси сопротивления», который не только может блокировать судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, но и наносить удары непосредственно по территории Израиля.

На этом этапе конфликта «Ансар Аллах», — это единственное «звено» оси, способное поддерживать ХАМАС не только словом, но и делом.

Поэтому нынешние атаки на Газу можно рассматривать как попытку изменить условия сделки, с которой сперва согласился Израиль под давлением США.

Однако Трамп, вероятно, будучи воодушевленным своим планом по «реконструкции» Газы счел, что сделка уже утратила актуальность и ее можно просто выкинуть в мусорную корзину.

Очевидно также, что изначально договоренности между ХАМАС и Израилем могли носить характер обманного маневра со стороны Нетаньяху и Трампа. Их главная цель заключалась в том, чтобы постараться вернуть во время первого этапа сделки как можно больше пленных израильтян, а после этого возобновить боевые действия.

Об этом предупреждали многие эксперты, чье мнение было отражено в публикациях ИА РЕГНУМ.

Похороненная сделка

Напомним, что на первом этапе сделки, который должен был продлиться 42 дня, ХАМАС обязался освободить 33 пленных: несовершеннолетних, женщин (как гражданских лиц, так и военнослужащих) и гражданских мужчин старше 50 лет.

Взамен Израиль обещал освободить 30 палестинских заключенных за каждого гражданского заложника и 50 за каждую женщину из числа военнослужащих.

Израильские силы должны были отойти из густонаселенных районов к окраинам сектора Газа, в анклав будет направлена дополнительная помощь ООН, а перемещённые палестинцы начнут возвращаться домой.

На 16-й день предполагается начать переговоры по реализации второго этапа, который, как планируется, продлится также 42 дня и будет включать в себя декларацию «устойчивого спокойствия».

На этой стадии ХАМАС должен отпустить оставшихся пленников-мужчин (солдат и гражданских лиц) в обмен на ещё не согласованное число палестинских заключенных и начало полного вывода израильских войск из Газы, который должен завершиться до конца второго этапа.

Однако Израиль вместо того, чтобы продолжить выполнять условия сделки и начать переговоры по второму этапу, отказался от этого и потребовал продления первого этапа и освобождения всех израильских пленных. И в этом его поддержал Дональд Трамп.

Альтернативный план

Продолжение прекращения огня и переход к этапу 2 сделки были неприемлемыми для Израиля, так как требовали прекращения войны и оставляли место для ХАМАС в управлении Газой, а боевые отряды организации по-прежнему бы выполняли роль «щита» для сектора и несли постоянную угрозу Израилю.

Поэтому и появился альтернативный план Стива Уиткоффа — переход к новому прекращению огня, но с продлением этапа 1. Однако на это уже не мог согласиться ХАМАС, да и арабские страны продолжали требовать перехода ко второй стадии.

В свою очередь, Трамп одержим своим планом реконструкции Газы и также был возмущен альтернативным планом Лиги арабских государств, в котором не были учтены американские рекомендации касательно выселения палестинцев из Газы и полной ликвидации ХАМАС.

Как писал израильский аналитик Цви Барель: «Похоже, что Израиль не ищет административного или дипломатического решения вопроса присутствия ХАМАС в Газе. Судя по заявлениям премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его министров, цели Израиля — уничтожить ХАМАС и увековечить собственный контроль над Газой «столько, сколько потребуется».

Таким образом, арабские предложения по управлению Газой арабскими или многонациональными силами, не говоря уже о Палестинской автономии, не являются частью планов, которые Израиль намерен принять».

Поэтому, с точки зрения Нетаньяху, да и Трампа, возобновление военной кампании против ХАМАС было неизбежно.

Арабские страны отказались прямо заявить о необходимости уничтожить движение, а любое будущее Газы с ХАМАС было неприемлемо для Вашингтона и Тель-Авива. Мало того, оно не приемлемо и с палестинцами, которые должны покинуть Газу.

Несмотря на отказ арабских государств принять палестинцев из Газы, Израиль и США продолжили прорабатывать «программу» по их исходу.

В частности, еще в начале февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ подготовить план, который позволит жителям сектора Газа «добровольно покинуть» этот палестинский регион и «выехать в любую страну, готовую их принять».

«План будет включать в себя опции выхода через пограничные переходы, а также специальные механизмы для маршрутов по морю и воздуху», — написал Кац в соцсетях.

Пугающая динамика

Естественно, чтобы вынудить палестинцев начать бежать из сектора, необходимо снова создать такие условия, которые заставят их находиться под постоянной угрозой жизни, голода и иных лишений. И вот очередная волна массированных бомбардировок должна подтолкнуть палестинцев стать более «отзывчивыми» к плану Трампа. Жители Газы, согласно этой логике, должны потребовать у международного сообщества начать вывозить их в те страны, где их готовы принять. Возможно, что на фоне новых варварских атак такие страны действительно найдутся.

Пока нет ясности, будут ли атаки продолжаться более длительное время, или же США и Израиль пытаются склонить таким образом ХАМАС принять план Уиткоффа, который включает продление перемирия в обмен на освобождение пленных без перехода ко второй стадии. Но очевидно, что тандем США и Израиля не намерен считаться ни с чьим альтернативным мнением в регионе, даже если это ближайшие союзники Трампа, такие как саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман.

Трамп считает, что он способен сам устанавливать правила игры на Ближнем Востоке, менять свои же решения и навязывать новые, которые сочтет нужными.

Он предлагает переговоры Ирану в обмен на его молчание в связи с событиями в Газе и Йемене.

Он навязывает Саудовской Аравии силовое решение проблемы хуситов, от которой Эр-Рияд, казалось бы, окончательно отошел. Трамп как бы говорит саудитам: давай вернемся к войне и выгоним этих хуситов из Саны, и это будет лучше для Саудовской Аравии, чем мир с ними.

Такой подход и такая динамика для Ближнего Востока выглядят во многом пугающе.

Куда заведут регион игры Трампа, предсказать очень сложно. Но в любом случае такие шаги тандема США-Израиль не добавляют оптимизма другим ближневосточным государствам. У того же Тегерана все меньше стимулов верить в готовность Трампа выполнять обязательства, которые он возьмет на себя в случае начала переговоров по ядерной программе Ирана при посредничестве России.

Это значит, что и риск ударов Израиля по Ирану, ответных действий Тегерана и, следовательно, полномасштабной войны в регионе возрастает.