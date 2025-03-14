Москва, 14 марта, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые убили пять жителей Суджанского района, а также пытали и убили в Казачьей Локне трёх российских военнослужащих. Об этом 14 марта сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Станислав Красильников/РИА Новости

По версии следствия, в начале февраля 2025 года украинские военные, незаконно вторгшиеся на российскую территорию, обстреливали жителей курской Суджи, которые пытались эвакуироваться из населённого пункта на личном транспорте. В результате преступных действий киевских боевиков погибли два человека.

ВСУ также пытали и применяли истязания к жителю села Мартыновка Суджанского района, после чего убили его и ещё двух проживающих в посёлке.

«Кроме того, житель села Казачья Локня сообщил об убийстве украинскими военными взятых в плен троих российских военнослужащих, подвергнув их жестоким пыткам», — сказано в публикации СК РФ в Telegram-канале.

Проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших, к этому моменту уже назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее 14 марта в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что четверо украинских военных, участвовавших во вторжении в Суджанский район, осуждены на 15 и 16 лет лишения свободы. Было установлено, что в августе 2024 года они в составе колонны ВСУ незаконно вторглись в Курскую область. Бойцы оборудовали в нескольких зданиях наблюдательно-огневые позиции и удерживали Суджу под контролем. При этом они минировали дороги и участки местности, вели огонь по мирным гражданам.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства украинскими военными четырёх мирных жителей села Черкасское Поречное в Курской области. Тела пожилых мирных жителей накануне были обнаружены российскими военными в храме. Кроме того, в одном из домов нашли погибшего инвалида, которого перед смертью избивали боевики.