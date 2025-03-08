Москва, 8 марта, 2025, 06:52 — ИА Регнум. Бойцы группировок «Восток» и «Днепр» ВС РФ с линии фронта поздравили россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравления опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Минобороны РФ

«Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам счастья, любви и семейного благополучия. Благодарим вас за любовь, понимание и поддержку», — поздравили россиянок бойцы группировки «Восток».

Как подчеркнули военные, 8 Марта является прекрасным поводом напомнить о важности женщин в жизни военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

«Вы — источник вдохновения, поддержки и любви. Ваши силы и стойкость вызывают восхищение, а ваша доброта и забота делают мир ярче и теплее», — отметил боец группировки «Восток».

Другой военный добавил, что представительницы прекрасного пола обладают удивительной способностью создавать уют и гармонию даже в самых сложных жизненных ситуациях.

Российских женщин также поздравили военнослужащие группировки войск «Днепр».

«Дорогие и любимые женщины, от лица всех военнослужащих 61-й бригады поздравляю вас с теплым и весенним праздником 8 Марта. Желаю вам крепкого здоровья и синего чистого неба над головой. И дождаться всех своих любимых», — поздравили россиянок бойцы.

Другие военные группировки «Днепр» 56-го гвардейского десантно-штурмового полка пожелали представителям прекрасного пола слышать в свой адрес только слова восхищения и любви.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 марта жительниц России поздравил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер выразил самые теплые слова женщинам, которые принимают участие в специальной военной операции, находясь на разных ее участках: от фронтовых госпиталей до передовой. Президент также обратился к женщинам, чьи близкие — мужья, отцы, братья, любимые — сейчас защищают будущее России и принимают участие в спецоперации. Как отметил глава государства, душевное участие, неизменная забота, верность и любовь женщин придают сил российским бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда — а значит, и победа — на стороне России.

Помимо этого, россиянок с борта Международной космической станции (МКС) поздравили космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов. Космонавты пожелали женщинам счастья и поблагодарили за любовь и поддержку.