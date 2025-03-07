Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к народу вечером 5 марта стало фактически открытым выбором курса на усиление конфронтации с Россией — идея, которую он продолжает развивать в публичных выступлениях. На фоне официальной риторики Евросоюза о наступлении «новой эпохи», а также попыток сплотить ряды и возможности, можно сделать вывод, что Макрон говорит от лица единой Европы. Каких результатов стоит ждать от такой политической линии и как дальше будут развиваться отношения России с европейскими странами?

Сергей Корсун ИА Регнум

Обращение Макрона можно без преувеличений назвать его звёздным часом. Строгий вид президента, его призывы к народному единению, к проявлениям «преданности Отечеству» и «стойкости» характерны как минимум для ситуации чрезвычайного, если не сказать военного, положения.

Также президент использовал в своей речи устаревшие конструкции и слова, что делает её похожей на выступления прежних легендарных президентов — Шарля де Голля и Франсуа Миттерана.

Все эти имиджевые элементы направлены на то, чтобы придать больше веса личности главы государства и значимости его словам.

По сути, Макрон не сказал ничего сенсационного. Журналисты и аналитики разных стран мира уже обсуждали потенциальную возможность отправки военного контингента разных европейских стран на Украину и их размещение вдали от линии соприкосновения с российскими войсками. Призывы к народу затянуть пояса и готовиться к войне в последние месяцы в Европе звучали уже не раз. А необходимость вкладываться в вооружение была осознана и во Франции, и в целом в ЕС далеко не сегодня.

И тем не менее это выступление знаменует собой определённый геополитический и дипломатический этап.

Происходящее стоит оценивать в контексте того положения, в котором оказалась в последние месяцы Франция. Рейтинг Макрона достиг рекордно низких отметок, сделав его самым непопулярным президентом Пятой республики.

Роспуск парламента и досрочные выборы, с помощью которых он хотел упрочить положение своё и своих сторонников, дали прямо противоположный эффект.

Две смены правительства и беспрецедентная задержка с принятием бюджета усугубляют тяжёлое экономическое положение страны. Инфляция и цены растут, а привлекательность Франции для иностранных инвесторов падает. По данным на начало 2025 г., отставки президента хотели шесть из десяти французов.

В рамках Евросоюза репутация Франции также сильно пошатнулась, главным образом из-за государственного долга и бюджетного дефицита. Брюссель готовился к тому, что придётся брать на себя решение части проблем, и уже начал разбирать «французское дело», сравнивая его с долговым кризисом Греции в 2010 г.

И вдруг новый президент США Дональд Трамп спутывает все карты европейцев, отказываясь вкладываться в украинский конфликт до тех пор, пока США не получат возмещения уже потраченных сумм. Европа решила противодействовать и попытаться заставить его остаться на позициях, которые занимала прежняя американская администрация.

Каков бы ни был исход этого противостояния, Франция внезапно оказалась в положении пророка, на которого не обращали внимания, но чьи предсказания сбылись. Ведь ещё в июне 2018 г. Макрон говорил о необходимости создания сугубо европейской системы коллективной безопасности и озвучил план создания «Европейской инициативы по вмешательству».

А слова президента Франции о «смерти мозга» НАТО обсуждались во всём мире. СМИ, причём не только французские, отмечают, что у него явно есть повод для торжества, что автоматически влечёт за собой репутационные прибыли.

На внутриполитическом поле эта ситуация, как ни странно, тоже может принести Макрону временную пользу.

Протесты фермеров, рост преступности и проблемы инфляции меркнут по сравнению с опасностью, о которой вещает с экранов телевизоров глава государства, призывающий не обращать внимания на всякие мелочи перед лицом общего врага.

А напоминать о его существовании и накалять атмосферу Макрон будет. Не зря уже на следующий день после своего выступления, общаясь с журналистами после экстренного саммита ЕС 6 марта, он назвал Россию «угрозой существованию» Франции и Европы.

Обращение к нации сопровождали проводимые тут же опросы общественного мнения, показывающие, что 52% граждан считают его слова убедительными.

На европейском уровне тоже, казалось бы, сплошные плюсы.

Франция выступит бенефициаром пересмотра энергетической политики ЕС, предусматривающей развитие ядерной энергетики.

Вдобавок на регулярных встречах глав Евросоюза обсуждаются перспективы распространения ядерного вооружения. Для Франции, обладающей ядерным оружием, это может обернуться инвестициями и закупками на большие суммы. Ведь оборона — это чуть ли не единственная область в европейской экономике, которой в ближайшее время не грозит упадок.

Однако эти кажущиеся успехи, которые могут вскружить голову Макрону, скрывают кризисное положение во многих областях, и скрывать это долго не поможет никакой камуфляж.

На многочисленных встречах истеблишмента ЕС, проходящих то в Лондоне, то в Брюсселе, то в Париже, не предлагается ничего нового. А озвученные меры показывают ограниченность возможностей Европы на данный момент.

Так, денежный фонд на перевооружение размером в 800 млрд евро, анонсированный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на самом деле будет наполняться главным образом путём изменения системы расчётов внутри ЕС. Этот принцип уже подвергается сомнению рядом стран, к примеру, Польшей, предпочитающей реальные денежные субсидии. Дополнительные же траты на Украину некоторые государства, включая ту же Францию, пока попросту не потянут.

Несмотря на выраженную готовность действовать без США и даже взять на себя обеспечение существования НАТО в случае, если Трамп решит покинуть альянс, Европа не спешит сжигать за собой все мосты.

Европейские лидеры продолжают называть Штаты союзником и признают, что ни европейская безопасность, ни тем более война на Украине без поддержки заокеанского партнёра невозможны. Так что изменение риторики в этой области вполне может произойти в любой момент.

Положение Макрона во Франции также вряд ли можно назвать стабильным.

Грамотное манипулирование информационным фоном, конечно, может повысить популярность президента. Однако ни в своём выступлении, ни далее он не ответил на главный вопрос, который задают ему некоторые политики, прослушав обращение к народу: за счёт каких средств будут обеспечены дополнительные вложения в оборонку?

Премьер-министр Франсуа Байру пообещал, что расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение не пострадают больше, чем это было предусмотрено. Но кабинет министров явно не в курсе планов администрации президента Франции. Об этом свидетельствует хотя бы официальное анонсирование правительством повторного визита Макрона в США сразу после его обращения 5 марта — информация, которую тут же опровергли помощники главы государства.

При этом официальные СМИ начали активно работать против недовольных.

Так, самое читаемое издание Франции 20 Minutes назвало «фейковой» публикацию лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо о том, что среди французов растёт число противников помощи Украине. Филиппо сделал такой вывод на основании опроса, проведённого институтом общественного мнения Ipsos, результаты которого появились 17 февраля.

Издание назвало «ложным» этот вывод потому, что политик процитировал данные об уменьшении числа сторонников санкций против России и поставок вооружений Украине. По мнению журналистов, политик хоть и не искажал этих данных, но не указал, что нужно учитывать контекст момента, другие показатели из сделанного социологического исследования и так далее.

А издание Le Monde выпустило предупреждающую статью о двух партиях — «Франция непокорённая» и Французская коммунистическая партия — осудивших позицию европейских политиков и сказавших, что будущее Европы невозможно устраивать без диалога с Россией и учёта её интересов.

Журналисты напомнили, что высказывания представителей этих партий противоречат тенденции на продвижение единой европейской позиции, и намекнули, что это может иметь пагубные для них последствия.

Итак, с одной стороны, Европейский союз находится сейчас в подвешенном состоянии. Обретение суверенитета, о котором говорят президент Франции и другие, — дело долгосрочное, которое продлится, по их собственных оптимистическим оценкам, минимум пять лет.

С другой — опасность состоит в том, что в попытке удовлетворить личные амбиции и решить собственные проблемы такие лидеры, как Макрон, способны принять решения, которые только усложнят процесс урегулирования украинского конфликта.

Возвращаясь к теме соцопросов: они показывают, что 65% французов против отправки войск на восточный фронт. Но остановит ли это Макрона, желающего переключить внимание граждан от внутренних проблем, в которых его обвиняют, на внешнюю угрозу? В любом случае сейчас единственным препятствием для мирных переговоров по Украине является именно Европа.