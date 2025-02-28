Кажется, что впервые за три года после начала СВО намечаются первые шаги на пути к урегулированию украинского конфликта. Ко всеобщему неудовольствию европейцев главную роль в этом играют Соединённые Штаты. Однако в новостях на эту тему очень часто можно услышать имя Эммануэля Макрона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Какую роль играет Франция в идущем российско-американском диалоге и каковы её собственные интересы в процессе установления мира на Украине?

Деньги или ценности

Сразу после президентских выборов в США стало понятно, что политика нового главы государства будет кардинально отличаться от линии предшественника. Европейские СМИ в целом и французские — в частности несколько месяцев публиковали призывы объединиться в рамках ЕС, вернуть суверенитет в области производства и обороны, найти совместное солидарное решение текущих проблем и т.п.

Несмотря на это, во Франции до сих пор пишут о «шоке» после вступления Дональда Трампа в должность президента и о подрыве доверия наивных, ничего не подозревавших европейцев.

Главной причиной беспокойства стран Старого континента стало выраженное Трампом намерение прекратить военные действия на Украине. При этом его риторика отличается от той, что используют европейские визави.

Президент США говорит только о деньгах и требует конкретных действий, в отличие от европейских апелляций к морально-этическим аргументам, что не преминули отметить во Франции.

Трамп хочет получить дивиденды от вложений в военную машину Украины и готов взять в качестве оплаты половину доходов от разработок украинских полезных ископаемых. Похоже, что после некоторых колебаний Владимир Зеленский согласился подписать соответствующее соглашение.

Некоторые СМИ во Франции пытаются представить это как победу украинской стороны, которой удалось надавить на Соединённые Штаты, чтобы те изменили первоначальные условия на якобы более приемлемые. Однако большинство понимают, что это скорее США диктуют свои условия полностью зависимой от них стране, и даже сравнивают договор с рэкетом.

Однако за разговорами о всевозможных ценностях, которые звучат в ЕС, также стоит вопрос денег.

Европа не ставит под сомнение необходимость эксплуатировать украинские недра, но не может представить альтернативного американскому договора. Ведь только США могут предложить реальный мир в обмен на соглашение, поскольку являются самой важной стороной конфликта.

При этом Трамп убеждён в том, что доля расходов Евросоюза на украинскую войну значительно ниже, чем вклад его страны. Этим и объясняется его желание переложить основную часть затрат, связанных с наведением статус-кво в регионе, именно на Европу.

Уран и другие ископаемые

Гибкость декларировавшихся ранее европейских ценностей хорошо видна по решениям Еврокомиссии, которые она принимает, пытаясь реагировать на кризисы.

В частности, на прошедшем 26 февраля заседании ЕК отошла от казавшихся незыблемыми принципов «зелёной энергетики» и «экологичного производства», подорвавших французское сельское хозяйство и ставших причиной волнений фермеров в последние несколько лет.

Сейчас Евросоюз постановил делать ставку на развитие ядерной энергетики и даже выделять на это финансирование из соответствующих фондов — ситуация, о которой, как пишут газеты во Франции, невозможно было подумать ещё пару лет назад.

Заинтересованность же Европы, наряду с США, в украинских ископаемых сложно переоценить.

СМИ наперебой обсуждают потенциал Украины стать ключевым звеном в цепочке мировых поставок сырья. Особенно это касается запасов лития, необходимого в производстве электромобилей.

Особый интерес Франции вызывают урановые месторождения на Украине. Ведь после вынужденного ухода из Африки поиск новых мест добычи этого элемента стал для неё особенно актуальным. Тем более ввиду вышеупомянутой ставки на ядерную энергетику — отрасль, в которой у Франции есть преимущество перед многими другими странами Европы, в частности перед Германией.

Но как ЕС будет договариваться с Трампом по поводу распределения прав и обязанностей в случае успеха мирного плана?

Официальная реакция европейцев на шаги американского президента в этом направлении была негативной.

Отчётливо она проявилась на фоне обсуждения результатов голосования в ООН, состоявшегося 24 февраля, по поводу резолюций о необходимости окончания конфликта на Украине. Напомним, что США, Россия и Китай проголосовали за тот текст, в котором Россия не называлась агрессором.

Некоторые журналисты и политики во Франции попытались говорить об «изоляции», в которую попали США вместе с Россией и Китаем. Прозвучали также голоса, сокрушающиеся по поводу отсутствия в Европе сильного лидера, способного дать отпор этим странам, и обвинявшие Францию в том, что она воздержалась, а не выступила против указанного текста.

Вместе с тем общий консенсус в Европе незыблем и состоит в том, что без содействия США ЕС не может функционировать и тем более решать украинский вопрос.

Это несколько объясняет поведение президента Франции.

Разворот Макрона

Перед поездкой в Вашингтон Эммануэль Макрон обещал донести до Трампа «жёсткую» позицию европейских лидеров и руководства ЕС. Однако во время встречи американский президент не скрывал скепсиса, с которым он воспринимал слова своего французского визави.

Более того, вернувшись по Францию, Макрон стал ратовать за необходимость мирных переговоров с участием России. Совсем как в конце 2022 г, когда он нанёс визит бывшему президенту Джо Байдену, собираясь поддерживать контакты с Владимиром Путиным, а, вернувшись через несколько дней, заявил, что никакого диалога с Россией быть не может.

По мнению СМИ, не справился Макрон и с другой задачей: убедить США в том, что Францию необходимо рассматривать как партнёра в российско-американских переговорах, как представителя Евросоюза. Поэтому ЕС не может сказать ничего конкретного по поводу возможности отправки военных на территорию Украины. Затребованное Зеленским количество в 200 тысяч солдат очевидно нереально. Европейцы считают, что Украина вполне обойдётся 50 тысячами.

При этом Макрон уточнил, что, в случае размещения французских военных, они будут находиться в глубине Украины и «обеспечивать безопасность» подальше от линии соприкосновения с Россией.

Иными словами, речь идёт об оккупационной армии, одной из целей которой является охрана стратегически важных для своего командования объектов. Ими вполне могут быть, к примеру, те месторождения, которые Франция и Европа смогут получить при возможном ближайшем переделе Украины.

Скорее всего, Европа осознаёт, что рано или поздно на условия американской стороны придётся пойти. И в ближайшем будущем мы можем увидеть, как европейские лидеры один за другим будут искать встречи с Трампом в попытках договориться об условиях как для европейского сообщества, так и для себя лично.