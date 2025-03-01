«Сегодня мы увидели Голобородько в жизни. Но ничем хорошим это для него не закончится. И для нас, может быть, тоже», — пишет пораженный (как и многие) искрометным общением Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, одесский журналист Максим Войтенко.

TASS / Jim Loscalzo — Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press

И упоминание Голобородько, персонажа сериала «Слуга народа», благодаря которому «среднеуспешный» комик из Кривого Рога стал президентом Украины, совершенно точно отражает суть публичного скандала. В одной из серий герой в исполнении Зеленского тоже публично посылает на три буквы представителя МВФ, требующего подписать кабальный договор.

Ровно то же самое в представлении Зеленского-президента и сплотившейся вокруг него группы бенефициаров войны он сделал 28 февраля в Вашингтоне, в реальной жизни. Исполнившаяся мечта: простой криворожский паренек прямо в Белом доме в лицо высказывает хозяевам мира всё, что о них думает, не стесняясь в выражениях.

Ультрапатриотическая Украина, на признание которой он системно работает с 2021 года, Европа и даже часть Америки ему рукоплещет — а ради этого профессиональный актер и живет. Так что утром 1 марта украинские социальные сети взорвались постами горячей поддержки, доказывая, что скандал, после которого руководство США начало как горячие пирожки выдавать сообщения о прекращении поддержки, стоит на «выверенной позиции».

«Трамп и Вэнс врали о войне и стремились, чтобы Зеленский публично принял эту ложь. Как бы там ни было, хорошо, что этого не произошло. Потому что правда о войне — один из самых ценных ресурсов в ней. Четкое понимание кто начал, кто виноват, кто агрессор. Вокруг этого ресурса выстроен наш важнейший рубеж обороны, который все время атаковала Россия и ее приспешники, — строчит в интернете экс-глава Института нацпамяти, один из главных идеологов постмайданной Украины, львовянин Володымыр Вьятрович.

— Теперь к атакам присоединилась новая американская власть. Несмотря на это мы должны защищать его. …Сдав правду о войне, мы ее проиграем. Конечно, нам нужно оружие, в частности американское, чтобы воевать дальше. Но нужна и правда, чтобы понимать ради чего».

В общем-то, и в интервью каналу FoxNews после эпохальной встречи сам герой дня не высказал ни капли сожаления о случившемся. Он прав, все вокруг неправы. Хоть по отношению к Трампу Зеленский высказался уважительно, но за перепалку с ним извиняться отказался, заявив, что «не сделал ничего плохого». И повторил свои прежние тезисы про «гарантии безопасности», дав понять, что без них огонь прекращать он не будет

TASS / Jim Loscalzo — Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press

В общем-то и условная «оппозиция», стоящая на том же убеждении в необходимости продолжать войну, похваталась за голову по поводу возможного отключения Starlink, прекращения доступа к американской развединформации и прочих плюшек, констатировав, что «це катастрофа». Но совсем не конец истории.

«Что делать сейчас? Должны вернуться в эту развилку. Должны дать шанс на остановку войны на приемлемых для нас условиях. Должны четко эти условия определить. 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете Белого Дома выиграл не Зеленский и не Трамп. Не Украина и не Америка. Выиграл Путин. Этого нельзя допустить», — уверен представитель порошенковской «Евросолидарности», народный депутат Алексей Гончаренко*.

Проще говоря, надо помириться с США, продавить свой вариант остановки боевых действий и начать восстанавливаться, «ждать, когда колосс на глиняных ногах упадет. И тогда вернуть все свое». То есть, готовиться к следующему этапу войны с Россией.

Весьма симптоматично в этом плане выглядит откровение Ирины Шуст, сотрудницы грантового «Института массовой информации», много лет занимавшегося созданием сети специально обученных журналистов. Она выложила проанализированные искусственным интеллектом «психологические аспекты общественного обсуждения Зеленский-Трамп-Вэнс», придя к выводу, что это «реальный семинар по газлайтингу, манипуляции и принуждению Трампа и его окружения».

Так, согласно результатам этого анализа, Трамп манипулирует понятием «справедливый мир», подменяя его понятием «капитуляция и плен». «Он постоянно говорит, что у Зеленского «нет карт», что «без нас у вас нет карт». «Еще одна тактика обидчика недооценивать усилия жертвы, утверждая, что она бессильна без милости «спасителя», — констатирует Шуст, добавляя, что США действительно помогают Украине, «но предоставление этой помощи в виде «надо повиноваться, иначе ничего не получишь» — это форма финансового и военного принуждения, а не партнёрства».

В общем, американский президент пытается полностью стереть достоинство украинцев, представляя их полностью зависимыми от США, что, конечно, «неправда». И в Вашингтоне были не переговоры, а попытка заставить Зеленского принять условия, благоприятные для США, но смертельно опасные для Украины.

Так что на конфликт он был настроен изначально, на что указывает даже внешний вид — если глава Офиса президента Украины Андрей Ермак впервые за три года надел костюм с галстуком (как бы дистанцировавшись от шефа), то его компаньон явился без костюма, в черном наряде с национальной символикой Украины. Хотя на форме одежды советники Трампа неоднократно делали акцент команде украинского диктатора.

«Он сегодня весь принарядился», — отметил Трамп, пожимая руку Зеленскому у входа в Западное крыло, и это уже была переломная точка.

А после ссоры, вместо которой предполагался формальный обмен любезностями на камеры, Трамп отказался продолжать дальнейшие переговоры. Обед для украинской делегации (зеленый салат, жареный цыпленок с пюре из сельдерея с аспарагусом и на десерт — цирусовый тюиль с ягодами) съели сотрудники Белого дома. Зеленскому, прождавшему час, было предложено покинуть помещение, откуда он выскочил пулей, отменив несколько запланированных выступлений.

Официально Трамп назвал встречу «неуспешной» и выразил уверенность, что Путин хочет мира, а Украина без американской поддержки — проиграет. Кроме того, президент США заявил, что настаивает на прекращении огня на Украине немедленно и, как сообщило Reuters со ссылкой на американского чиновника, утратил интерес к дальнейшему обсуждению с Киевом сделки по недрам.

Трамп назвал условия возвращения к диалогу с Зеленским: перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир. А пока все поставки прекращаются.

«Мы не будем продолжать бороться. Вы или заканчиваете войну, или пусть воюют и посмотрим, что будет, позволим им разрешить это борьбой. Нам не нужна 10-летняя война. Он хочет нас на это подписать и дальше воевать, но мы на это не пойдем, не ради этой страны», — высказался Трамп, посоветовав бывшему любимцу публики «быть благодарным».

Каковым он, конечно, не будет. Зеленский даже успел ответил отказом на призыв сенатора Линдси Грэма (всегда поддерживавшего украинскую войну) уйти в отставку, поскольку «это решение может принять только народ Украины».

Он очевидно рассчитывает на формирование мощной антитрамповской коалиции, в которую входят временно потерявшие власть американские демократы, Британия, Франция, Канада, чей премьер уже заявил о неизменности поддержки, и ряд других стран. А также Сорос и Гейтс, Ротшильды и BlackRock, основной держатель украинских долгов. Весь «старый мир», выдвинувший своим предводителем человека, который обязательно скажет то, чего другие опасаются.

Ведь если что-то пойдет не так — Зеленского не жалко. Ну, а ему в нынешней ситуации, когда бывший главный союзник никак не гарантирует безопасность (не Украины, а лично ее самопровозглашенного вождя), терять нечего.

Так что лучшим промежуточным итогом будет цитата из популярного фильма, как нельзя лучше подходящая к ситуации: «Парни! Кончайте эти сопли! Вас ждет вторая серия».