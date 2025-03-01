Вашингтон, 1 марта, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп на данный момент утратил интерес к дальнейшему обсуждению с Киевом сделки по недрам. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американского чиновника.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Высокопоставленный чиновник заявил, что Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам», — написало издание.

Заключение сделки США и Украины по редкоземельным металлам было намечено на 28 февраля, однако процедура не состоялась. Хотя, по утверждению Белого дома, украинская делегация «буквально умоляла» о заключении сделки после того, как им указали на дверь.

Как сообщало ИА Регнум, только от США теперь зависит, будет ли подписано соглашение по полезным ископаемым Украины, заявил после скандала в Белом доме глава киевского режима Владимир Зеленский.

В процессе переговоров 28 февраля началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров.

Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Американский лидер в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

Глава киевского режима показал враждебность по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на встрече в Белом доме, считает пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова изумилась сдержанности Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса на официальной встрече с Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны. Удивительно, как они «сдержались и не вмазали этому подонку», прокомментировала она.