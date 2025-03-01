«Батальон выполнял задачу блокирования. Разведка обнаружила караван. Комбат выдвинулся к месту боя, управлял подразделением. Солдаты с честью выполнили свой долг. Я горжусь своими людьми». Эти скупые слова полковника Сергея Мелентьева, командира 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ на брифинге 5 марта 2000 года стали первым официальным свидетельством о кровавом бое, который случился несколькими днями ранее в Аргунском ущелье Чечни.

Иван Шилов ИА Регнум

Лишь позже из слов выживших стало понятно, что речь идёт о событии, которое навсегда вошло в историю русской армии.

Ровно двадцать пять лет назад 90 молодых бойцов 6-й роты 104-го полка оказались на пути многократно превосходивших сил боевиков — и ценой своих жизней сорвали прорыв через горы крупной группировки Шамиля Басаева и международного террориста Хаттаба. При этом подвиг «спартанцев из ВДВ» вскрыл системные проблемы тогдашней российской армии, которые пришлось решать уже в новом веке.

Прорыв врага по двум направлениям

Последний год XX века, 2000-й, был високосным, так что последний бой 6-й роты псковского десанта пришёлся на редкую дату — 29 февраля.

Високосные годы считаются тяжёлыми — и в данном случае дело было не только в народном суеверии. Шла последняя война, которую Россия вела в этом веке, — Вторая чеченская.

С сентября 1999 года армия ценой тяжёлых потерь, но неуклонно исправляла ошибку, которая была допущена в 1996-м — когда Первую чеченскую войну завершил Хасавюртовский мир. Конфликт был якобы остановлен, но «договорнячок» лишь продлил жизнь криминально-террористическому анклаву, именовавшему себя «Чеченской республикой Ичкерия». Захвативший Чечню режим быстро дрейфовал от сепаратизма к исламизму и не мог не начать «экспорт джихада» — вторжение банд Хаттаба и Басаева в Дагестан без ведома «президента Ичкерии» Аслана Масхадова было неминуемым.

К концу 1999-го нападение боевиков было отбито силами регулярной армии и дагестанских ополченцев, война продолжилась на территории противника. Уже были освобождены города Гудермес, Ачхой-Мартан, Аргун, Шали, посёлок и аэродром Ханкала, шла битва за Грозный (ноябрь 1999 — февраль 2000 г.).

При отходе из чеченской столицы «ичкерийцы» потеряли множество боевиков, подорвавшихся на своих же минных полях. Не имея возможности противостоять регулярной армии в открытом бою, враг отходил в горы Шатойского и Итум-Калинского районов, где чувствовал себя более уверенно.

Отсутствие проблем с продовольствием, поддержка и обучение арабских профессиональных террористов (которых курировали «Чёрный араб» Хаттаб и главный «спец» по десантно-подрывным операциям Абу аль-Валид), знание местности — всё это способствовало эффективным операциям ваххабитов и сложностям продвижения «федералов».

Анна Рыжкова ИА Регнум Вторая чеченская война: боевые действия 1999–2000 гг.

Банда «дивизионного генерала» Руслана Гелаева двинулась в сторону села Комсомольское (Урус-Мартановский район), стремясь закрепиться в этой стратегически важной точке горной Чечни. Гелаев надеялся на эффективность тактики времён первой войны, когда террористы Салмана Радуева успешно удерживали Первомайское вместе с заложниками. Бои за Комсомольское (5-20 марта 2000 г.) стали последней крупной битвой Второй чеченской и требуют отдельного рассказа. Мы же обратим внимание на другую группу.

Формирование под двойным командованием Басаева и Хаттаба сосредоточилось в районе села Улус-Керт Шатойского района и прилежащих гор вдоль Аргунского ущелья. Отсюда враг планировал вести диверсионную войну и дожидаться весны для начала полномасштабных партизанских операций. Улус-Керт стал «укрепом» сепаратистов.

Целью нашей армии стали окружение и ликвидация оставшихся крупных группировок в Аргунском ущелье. Противник же рассчитывал выбиться из формируемого окружения и, возможно, вновь прорваться через горы в Дагестан.

из архива ЦОС ФСБ Международный террорист, чеченский полевой командир Хаттаб

Молодые, необстрелянные

В этой сложной обстановке 6-й роте 2-го батальона 104-го полка, состоявшей преимущественно из молодых, «необстрелянных» солдат (многим было всего 19 лет), было приказано занять господствующую высоту 776 в Аргунском ущелье.

Проблемы начались ещё до операции. Укрепиться на высоте изначально планировалось поручить более подготовленной и укомплектованной 4-й роте, но из-за неполадок с транспортом на задание отправили «зелёную» 6-ю.

Стоит добавить, что прямо перед отправкой в зону боевых действий рота была доукомплектована из разных подразделений, что сказалось на её слаженности и боевой подготовке. Командиры смогли познакомиться с бойцами только на передовой. Именно в такой ситуации оказался гвардии майор Сергей Молодов, назначенный руководителем группы. Вместе с ним в командование вступил командир батальона — гвардии подполковник Марк Евтюхин.

Марк Евтюхин

Замысел операции был довольно прост. К этому моменту 3-я рота того же 104-го полка, уже занимавшая укрепленную высоту, успешно сдерживала натиск превосходящих сил противника, используя пулеметный огонь и артподдержку при меньшем составе. Поэтому «молодёжи» из 6-й роты и была поставлена аналогичная задача.

Большой проблемой в планировании операции стало отсутствие должной информации о силах и передвижениях противника. Не хватало технической оснащённости и масштаба действий разведки, а сами басаевцы умело маскировались в горных лесах и совершали масштабные перегруппировки только в ночное время.

«Нет, это гоблины»

Днем 29 февраля десантники столкнулись с небольшой разведгруппой противника. После короткой перестрелки боевики отступили, уже тогда от выстрела снайпера трагически погиб майор Молодов, что стало ударом по боевому духу личного состава.

Это был тревожный сигнал, но масштаба надвигающейся угрозы никто не осознавал. Думали — обошлось. Сепаратисты, отметив, что отряд небольшой, имеет при себе много груза и слабо обучен передвижению в горах (рота разбредалась в длинную цепь вдоль гор), решили устраивать прорыв цепи именно здесь, почуяв, как им казалось, слабое кровоточащее место.

Хаттаб был уверен в успехе, но Басаев всё же поначалу сомневался в успешности боя даже с таким преимуществом.

Сохранилась запись перехваченных нашей разведкой их радиопереговоров от 29 февраля.

Басаев: Если впереди собаки (на жаргоне боевиков — солдаты внутренних войск), можно договориться.

Хаттаб: Нет, это гоблины (десантники)»

Басаев: Слушай, может, давай обойдем? Они нас не пустят, только себя обнаружим…

Хаттаб: Нет. Мы их перережем».

gubernia. pskovregion.org Схема расположения 104-го полка и движения банды Хаттаба

Сепаратисты рассчитывали на успех, так как превосходили десантников в численности, опыте и мобильности. Как отмечал ветеран 104-го полка Андрей Лобанов, полевые командиры были далеко «не школьники», это были опытные обученные люди с дисциплинированными бойцами. Также, в отличие от «федералов», которые несли на себе все пожитки, включая буржуйки, боевики могли оставить большую часть снаряжения и провизии в Улус-Керте и активно использовали вьючный скот.

Два дня в аду

В течение дня джихадисты скрытно приблизились к позициям армии и начали окапываться. Вечером начался ожесточенный бой. Точное количество нападавших неизвестно, по разным оценкам — до 2,5 тысячи человек. Только в первых волнах атак участвовало 300–400 боевиков, вооружённых миномётами, автоматами и снайперскими винтовками.

«Просто стеной шли на нас — глаза выпученные, орут: «Аллах акбар!» — рассказывал в 2014 году в интервью «Российской газете» гвардии сержант Андрей Поршнев, один из шестерых оставшихся в живых после боя на высоте 776.

«Одну волну перестреляем, полчаса передышки — и снова атака… Много их было», — вспоминал боец.

Следственный комитет РФ Десантники 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ

Бой разгорелся с невероятной силой. Десантники, несмотря на численное превосходство противника, оказывали отчаянное сопротивление. Каждый метр на подходе к господствующей высоте был полит кровью.

К полуночи 1 марта стрельба стихла. Подразделение, до этого растянутое по высоте, стало перегруппировываться, помогать раненым и убирать убитых. Артиллерийская поддержка оказалась недостаточно эффективной из-за неточности в расчетах, скудных разведданных и стрессового состояния наводчиков. Тем не менее, по информации противника, артиллерийским огнем было убито не менее 30 «муджахидов».

Ночью 1 марта 1-я рота гвардии майора Сергея Барана попыталась прорваться на помощь: только они имели возможность преодолеть расстояние до высоты в кратчайшее время и помочь боевым товарищам. Но, вероятно, бойцы столкнулись с заградительным отрядом боевиков при переправе через реку Абазулгол и вынуждены были отступить.

В то же время уставшие и потерявшие треть состава десантники не смогли выкопать в мерзлой земле окопы, отчаяние охватило всех, надежда оставалась только на рассвет, который рассеет мрак для артиллерии и подмоги. Около 6 утра враги предприняли последнюю попытку прорыва.

Раненые десантники продолжали сражаться, прикрывая отход своих товарищей. Когда боеприпасы закончились, не желая сдаваться в плен, они взрывали себя гранатами, унося в могилу и врагов. По приказу капитана Виктора Романова, взявшего на себя командование после гибели Евтюхина, высоту накрыли артиллерийским огнём.

К утру 6-я рота практически перестала существовать. В живых остались лишь шестеро. Цифры потерь врага разнятся. Генерал-полковник Геннадий Трошев, командовавший объединёнными федеральными силами в годы Второй чеченской, в своих мемуарах пишет о 400 уничтоженных «ичкерийцах», газета «Красная звезда» в материале к первой годовщине боя писала о полутысяче боевиков.

Уроки трагедии и подвига

В любом случае ценой своей жизни (и ценой трагических ошибок) 6-я рота во многом повлияла на исход войны. Активная боевая фаза Второй чеченской — со взятием городов и крупномасштабными боями «в поле» — завершилась к апрелю 2000-го.

С другой стороны, трагедия на 776-й высоте взбудоражила всю Россию. Последовала масса судебных разбирательств, связанных с гибелью солдат, в каждом уголке страны знали о бое за 776-ю высоту.

Отряд смог задержать продвижение боевиков, но в дальнейшем недостатки старой военной системы (недоукомплектование, отправка «зелёных» срочников на передовую, качество планирования операций и координация между подразделениями) приведут к трагическим эпизодам и ряду военных неудач. Достаточно вспомнить уничтожение колонны пермского ОМОНа у села Джани-Ведено в марте 2000-го. Да и части басаевцев и хаттабовцев удалось прорваться из Аргунского ущелья на других участках. Сам «Чёрный араб» был ликвидирован в 2002-м, Басаева «достали» лишь в 2006-м.

Роман Храмовник/ТАСС Псковская область. «Мемориал 6 рота»

Но, как бы то ни было, опыт ошибок, удач и подвигов Второй чеченской кампании — завершённой успешно, но дорогой ценой — был положен в основу военной реформы 2001–2004 годов и в целом стал началом возрождения российских Вооружённых сил, проявивших себя и во время пятидневной войны в Южной Осетии, и в сирийской операции, и на полях СВО.

Спецоперация вписала новые страницы в летопись истории ВДВ (достаточно вспомнить оборону аэропорта в Гостомеле в феврале 2022-го), но десантники не забывают о подвиге поколения отцов и старших братьев. Помнит о них и вся Россия, что особенно важно сейчас, когда по инициативе президента 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.