Жизнь столичных таксистов существенно изменится 1 марта — с этого дня для них вводится обязательное тестирование на знание города, правил провоза багажа и порядка действий на случай чрезвычайных ситуаций. Водители, которые не прошли тестирование, не будут получать заказы через агрегаторы.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным столичного департамента транспорта, сегодня в Москве и области насчитывается 200,3 тысячи легковых такси, из которых 82,2 тысячи зарегистрированы непосредственно в столице. При этом машин с шашечками не хватает, чтобы полностью обслужить ежесуточный пассажиропоток московской агломерации — в 2024 году он достиг 1,72 миллиона человек.

Для заполнения потребности в водителях в мегаполис постоянно приезжают желающие потаксовать из других регионов России и ближнего зарубежья. Многие из них совсем не знают Москвы и лишь примерно ориентируются в расположении основных районов и магистралей. А если за рулём иностранец, он нередко слабо владеет русским языком. Наверняка читатели сталкивались с ситуацией, когда таксист не может найти нужный адрес даже при использовании навигатора. Если же электронного помощника нет, поездка по Москве превращается в адский квест и провоцирует многочисленные конфликты.

Поэтому, чтобы снизить их число и сделать работу такси более качественной, в Москве и области вводится обязательная аттестация таксистов: они обязаны знать в том числе местные достопримечательности.

Идея эта не нова.

И прежде звучали предложения заставить таксистов изучать географию Москвы и её окрестностей. В качестве примера приводились экзамены на получения лицензии таксиста в столице Великобритании: чтобы стать лондонским таксистом, нужно выучить названия 25 тысяч улиц и переулков, знать главные здания и памятники вдоль любого маршрута и т.д.

В июне 2023 года поправками к московскому закону о такси была введена сначала добровольная аттестация таксистов «на знание правил перевозки пассажиров и багажа, достопримечательностей города» и поведения в нештатных ситуациях — например, оказание первой помощи при ДТП.

Схожие экзамены могут вводить у себя и другие регионы страны.

Согласно вступившему в силу 1 сентября 2023 года федеральному закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», к управлению не допускается лицо, «не прошедшее аттестацию на знание расположения на территории субъекта РФ объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, медицинских организаций, спортивных и образовательных объектов, а также объектов, занимаемых органами власти, и путей подъезда к ним».

В законе также указано, что прохождение аттестации обязательно, «если порядок проведения такой аттестации и требования к указанным знаниям установлены законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта РФ».

Почти через год, 11 июля 2024 года, появился приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы «Об аттестации лиц, претендующих на допуск к управлению легковым такси…», в котором до 1 марта 2025 года устанавливался «переходный период», во время которого процедура аттестации была добровольной.

По словам начальник управления таксомоторных перевозок дептранса Москвы Сергея Алексюка, на сегодняшний день аттестовано 65,9 тысячи из 150 тысяч «активных» водителей такси. При этом более 80% соискателей справились с вопросами тестирования с первого раза.

Процедура аттестации представляет собой экзамен, в ходе которого таксисты за двадцать минут должны ответить на 10 вопросов, для успешного прохождения достаточно верно ответить на восемь. Пройти тестирование можно проходить в пяти центрах аттестации или онлайн.

«Процедура бесплатная и не вызывает сложностей, — рассказывает ИА Регнум председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова. — Тест состоит из десяти вопросов, охватывающих базовые знания по правилам перевозки. В случае неудачи вторая попытка онлайн возможна через 24 часа, а вот третья и последующие — только очно, но без ограничений по количеству попыток».

По словам Зариповой, аттестация водителей такси — это взвешенная мера, которая обсуждалась с профессиональным сообществом. Она несколько месяцев проходила апробацию, по итогам которой был выбран наиболее удобный для водителей формат.

Подмосковных таксистов будут тестировать практически так же, как их московских коллег. Как рассказал заведующий отделом таксомоторных перевозок Московской области Сабохиддин Сангинов, отличие заключается в знании дислокации областных вокзалов и аэропортов.

При этом аттестовываться могут не только граждане России и иностранцы, но даже лица без гражданства. Тестирование нужно пройти до 1 марта, поскольку с этого дня агрегаторов обяжут отключать от заказов таксистов, не прошедших процедуру.

Других санкций пока не предусмотрено, но, как отметила представитель подмосковного минтранса Евгения Каретникова, в будущем за езду без аттестации по области и столице будут накладываться штрафы в размере пяти тысяч рублей. Планируется, что в дальнейшем подобные санкции могут внести как в региональные КоАПы, так и федеральное законодательство.

Не прошедших аттестацию водителей будут выявлять различными способами, в том числе с помощью городской системы аналитики такси КИС АРТ, где регистрация возможна лишь через портал госуслуг. Но даже если кому-то удастся «проскочить» этот фильтр (например, если вместо экзаменуемого тест прошел другой человек), предусматривается постоянный мониторинг наличия у таксистов необходимых знаний и навыков.

По словам заместителя главы столичного дептранса Владимира Макарова, после трёх жалоб от пассажиров на незнание города агрегатор должен лишать водителя аттестации — её придется проходить заново.

«Я понимаю, чем вызвана необходимость аттестации: в такси работает большое число иностранцев и людей из глубинки, которые слабо ориентируются в таком большом городе, как Москва. Многие ещё и слабо владеют русским языком, что может приводить к недопониманию с пассажирами. И с этой точки зрения данная профилактическая мера позитивна»,— отмечает в беседе с ИА Регнум глава Федерации автовладельцев России, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Но, продолжает он, остаётся большой вопрос: повлияет ли нововведение на улучшение комфорта пассажиров, приведет ли к ожидаемым результатам?

«Чем больше запретов вводится, чем больше возникает контролирующих органов, тем меньше внимания уделяется тому, как исполняется та или иная законодательная инициатива. И потом, кто будет это контролировать? Может случиться, что в результате получится очередная фикция с коррупционной составляющей. На мой взгляд, на сегодняшний день отсутствие знаний достопримечательностей — не самая большая проблема в сфере услуг такси»,— говорит собеседник ИА Регнум.

Очевидно, после 1 марта часть не прошедших аттестацию водителей не выйдет на маршруты, следовательно стоимость поездок вновь возрастёт. Чтобы избежать возможных проблем, некоторые агрегаторы заранее начали готовить таксистов к тестированию.

Но поможет ли это и не случится ли в столичном регионе «такси-апокалипсис», станет понятно уже в первые дни весны.